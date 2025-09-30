Piden resolver caso de los instrumentos detenidos

Luego de que Rodolfo Peña Sommer, cofundador de Youth Sinfonietta Chiapas, denunciara que un lote de 50 instrumentos musicales donados en Suiza estaban en riesgo de ser destruidos en la aduana mexicana, el gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó apoyo de la Federación para “agilizar los procedimientos de ingreso de los aparatos, destinados a niñas y niños vulnerables”, informó ayer durante la

inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en Tapachula.

“Respetuosamente solicité la valiosa intervención del subsecretario (Félix Arturo Medina Padilla), para que los instrumentos puedan llegar pronto a las manos de la niñez chiapaneca para seguir fomentando la cultura de la paz”, comentó.

20 de los instrumentos son violines de laudero, flautas y clarinetes

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que revisaría el caso. “No tenía conocimiento, pero está mal, vamos a revisarlo. Le encargamos, desde aquí, al director de Aduanas que lo atienda y que nos informe para ver exactamente qué está pasando”, externó en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Rodolfo Peña Sommer había comentado que él y su hermana Ana Catalina habían invertido sus propios recursos para cubrir el transporte, trámites y gestiones para que los instrumentos llegaran a los infantes. Sin embargo, la aduana mexicana no autorizó los permisos.

“Nos han comunicado que la caja con todos los instrumentos podría ser destruida... No estamos pidiendo privilegios, sólo sentido común y sensibilidad: que se reconozca que este envío es una donación cultural, sin fines de lucro, con un fin puramente educativo y social”, dijo.