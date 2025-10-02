El INVEA clausura el Centro Cultural y Gastronómico El Convite

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), organismo del Gobierno de la Ciudad de México encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos cumplan con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y todas aquellas disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen funcionamiento comercial, la mañana de hoy puso sellos de clausura en la fachada del Centro Cultural y Gastronómico El Convite de la popular Colonia Portales Sur.

La familia Aguilar-Cortés, administradora y propietaria del lugar, manifiesta que posee todos los documentos y permisos en estado acorde a lo establecido por la ley de comercios. “En pasados días, el INVEA nos visitó para revisar permisos y documentación, lo cual se demostró y se cotejó en tiempo y forma que cumplimos con absolutamente toda la normatividad; sin embargo, el día de hoy 2 de octubre nos sorprenden con una orden de clausura que suscribe incumplimiento de la ley por nuestra parte”, informó a La Razón Alberto Aguilar, gerente general del sitio.

Por su parte, Celina Aguilar, directora de Relaciones Públicas del Centro Cultural y Gastronómico, manifestó que impugnaran la resolución que califican de injusta: “Aún con esta clausura, creemos que vivimos en un estado de derecho y legalidad. Respetamos las leyes y creemos en el cambio de nuestras autoridades, por eso esperamos que se solucione y nos darán la razón para limpiar la imagen de nuestro querido Convite, y así poder seguir llevando a cabo nuestras actividades gastronómicas y culturales que realizamos desde hace 29 años, en nuestra colonia Portales Sur”.

El Convite tiene una trayectoria de 29 años de servicio a la comunidad con el aval de un proyecto cultural y gastronómico de pujante presencia en los espacios artísticos (fotografía, teatro, cine, literatura) y, sobre todo, en la promoción del jazz nacional con eventos semanales donde se presentan figuras destacadas del género.

Son creadores de varios foros que han recibido reconocimiento por parte de las autoridades culturales de la Ciudad de México, como el Festival JazzBook, producciones musicales en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, exposiciones fotográficas en el Senado de la Republica y conciertos de jazz en la Cineteca Nacional, entre otras actividades artísticas y culturales de gran impacto social.

“Con esta clausura no sólo se cierra un lugar, sino también se deja a varias familias sin sus ingresos y a una comunidad cultural jazzística huérfana”, expresó Edgardo Aguilar, programador musical de El Convite.

Vecinos de la colonia Portales Sur, comensales, instrumentistas de jazz y la comunidad artística esperan la pronta solución de este incidente que la familia Aguilar-Cortés califica de arbitrario. “En la inspección se demostró que contamos con toda la documentación actualizada, en orden y conforme dicta la ley al exhibir todos nuestros papeles administrativos en regla”, reiteró.

Estimados clientes, amigos, familia y comunidad.



¡Hemos sido víctimas del INVEA!



En pasados días, el INVEA nos visitó para REVISAR permisos y documentación, lo cual se demostró y se cotejó en TIEMPO Y FORMA que cumplimos con absolutamente toda la normatividad; sin embargo,[1/3] pic.twitter.com/WVLaBcfMEW — El Convite® (@elconvite) October 3, 2025