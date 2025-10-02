¿Quién fue Jane Goodall y de qué murió?

Jane Goodall fue una célebre etóloga, primatóloga y antropóloga de origen inglés que estudió el comportamiento de los chimpancés salvajes en Gombe, Tanzania.

La etóloga inglesa fue pionera en el estudio de chimpancés, ya que los observaba muy de cerca para poder estudiar su comportamiento desde 1960 en Gombe, Tanzania.

En el Instituto Jane Goodall que está ubicado en África, se dedica a crear innovadores programas de conservación de los hábitats de los chimpancés y de la especie en sí. Esto le dio a Jane reconocimientos por su contribución a la ciencia.

El esposo de Jane, Hugo Van Lawick, fue el responsable de documentar mediante fotografías y películas el trabajo de Jane.

El primer documental producido por National Geographic en 2017 lleva su nombre, y en este se narra el trabajo que la primatóloga realizaba durante sus investigaciones de campo.

Además de su trabajo de campo, Jane contaba con un programa a nivel mundial llamado Roots & Shoots, en el que apoyaba a decenas de miles de jóvenes con la ejecución de proyectos para ayudar animales, personas y el medio ambiente en casi 100 países.

Jane Goodall también fue una activista por los derechos de los animales, la etóloga y antropóloga estudió a los chimpancés por más de 60 años, lo que le permitió descubrir que estos tienen vidas sociales y emocionales que son más complejas de lo que se pensaba.

Para poder acercarse a os chimpancés, Jane les suministraba continuamente plátanos para que estos le tuvieran confianza, y tuvo resultados, ya que un chimpancé nombrado David fue el primero en perder el miedo a tener contacto con ella, dejando que la primatóloga lo acicalara.

Jane Goodall acicalando a David, un chimpancé ı Foto: National Geographic

Durante su ardua labor de investigación, Jane Goodall pudo documentar que los chimpancés utilizan herramientas, tienen relaciones sociales complejas y vínculos emocionales con los miembros de su familia, que tienen rasgos y personalidades individuales, y que tienen su propio sistema de comunicación.

Sólo cuando entendemos podemos preocuparnos; sólo cuando nos preocupamos ayudaremos; sólo si ayudamos se salvarán. Jane Goodall



Goodall escribió decenas de libros, en los que plasmó su visión y perspectiva respecto a sus estudios y la biología de la conservación, en estos explica también que los humanos desde su individualidad pueden accionar para generar cambios en temas medioambientales.

¿De qué murió Jane Goodall?

Jane Goodall nació en Londres en 1934. Cuando era niña le regalaron un chimpancé de peluche al que su padre llamó Jubilee, lo que definitivamente marcó un precedente para su carrera.

La primatóloga falleció a los 91 años en California, Estados Unidos, mientras se encontraba en una gira de conferencias.

Jane Goodall falleció por causas naturales, de acuerdo con el Instituto Jane Goodall, quienes compartieron un emotivo mensaje de despedida sobre la huella que dejó la obra de la etóloga.

Inspiró curiosidad, esperanza y compasión en innumerables personas de todo el mundo y allanó el camino para muchas otras, especialmente para los jóvenes que le dieron esperanza en el futuro Instituto Jane Goodall

