Con nueva versión de Giselle abordan la violencia contra las mujeres

Actores que integran Giselle, las que no volvieron, obra que se estrenará el domingo.

La coreógrafa Melva Olivas transforma el clásico del ballet Giselle en una propuesta de danza contemporánea para abordar la violencia contra las mujeres y las desapariciones, problemáticas que aquejan a México.

En la obra Giselle, las que no volvieron, el personaje principal no muere de amor, sino que está desaparecida. Es una de las apuestas nacionales de los festivales Cultura UNAM e Internacional Cervantino a cargo del Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM) y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes.

El Dato: La obra Giselle, las que no volvieron tendrá su estreno mundial el domingo 5 de octubre a las 18:00 h en la Sala Miguel Covarrubias del CCU de la UNAM.

“Visitamos el clásico, dialogamos con él y tomamos la narrativa que se venía haciendo, de la campesina que se enamora de Albrecht. Seguimos viendo la venganza de las Willis, pero la historia da un giro y se contextualiza en el presente, específicamente en una problemática de México y de Latinoamérica que tiene que ver con la violencia de género”, explicó en entrevista con La Razón Melva Olivas.

Adelantó que otro cambio es el de las Willis, quienes, al igual que Giselle, no mueren, sino que están desaparecidas y buscan justicia.

“Generalmente, lo que buscan es la venganza y matan a los hombres, pero en esta versión hay una sensación más de búsqueda de que esas desapariciones y de que esas violencias no queden impunes. En la pieza se busca, de forma, esta justicia, porque creo que lo que más nos afecta es la impunidad y la indiferencia”, comentó la coreógrafa.

2 funciones tendrá la obra en el FIC 53: 17 y 18 de octubre

Melva Olivas, originaria de Sonora, compartió que, en cuanto a su propuesta coreográfica, hace un híbrido entre la danza clásica y contemporánea.

“En la pieza hay muchísimo respeto por la coreografía clásica y profundizo en otros momentos en donde lo contemporáneo me permite entrar más a la psicología de los personajes y crear imágenes a partir de ahí.

“Tiene que ver con la contemplación, pero pues, al final también la música es muy dinámica y es muy narrativa, y nosotros tenemos que contar una historia”, comentó durante la charla con este diario.

Melva Olivas compartió que se inspiró en otras versiones que se han hecho de Giselle, entre ellas la de Akram Khan: “Me vi todas las versiones clásicas, pero también las versiones de contemporáneo, como la de Akram Khan, pero lo que diferencia esta puesta en escena es que tiene una esencia mucho más latinoamericana”.

A nivel visual, el público verá a la Willis con el rostro cubierto. “Eso hace más profundo este sentido de procesión, de colectivo, de mujeres, de lo femenino”, explicó sobre su reinterpretación.

Giselle, las que no volvieron se estrena el próximo 5 de octubre a las 18:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM, como parte del Circuito Cervantino. Luego llegará al 53° Festival Internacional Cervantino (FIC) el 17 y 18 de octubre, en el Teatro Principal de Guanajuato, ambos días a las 18:00 horas.