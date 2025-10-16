Pedro J. Fernández ahonda en la vida de la Décima Musa

Pedro J. Fernández (Delaware, 1986) suma a su serie de biografías noveladas de personajes trascendentes de la historia de México (Yo Díaz, Maximiliano, Soy Malintzin, Emiliano Zapata, Iturbide) Yo, sor Juana. Mujer volcán (Editorial Océano, 2025) en que aborda la vida de la monja y poeta novohispana Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Espíritu indomable que desafió su tiempo y legó una obra de trascendencia universal.

“Después de publicar los volúmenes dedicados a Porfirio Díaz, Iturbide, Emiliano Zapata, Maximiliano y Malintzin, hago parada en la más grande poetisa que han dado estas tierras mesoamericanas, hija del sol y del volcán, nuestra impar sor Juana: aliento indómito que desafió a inquisidores y reyes con pasión desvelada y entrega total a sus obsesiones”, expresó Pedro J. Fernández en entrevista con La Razón.

¿Cómo está estructurada esta biografía novelada? Concebí breves capítulos, un total de 65 acápites, en que la voz de sor Juana va dando detalles de su vida en un tejido en que los pasajes exponen referencias de su personalidad desde sus actos íntimos y públicos.

¿Texto que entreteje a la mujer, a la monja y a la poeta? Así es. La figura de sor Juana es un lienzo donde se ponen de manifiesto la condición femenina, su tarea de monja y la poeta extraordinaria que es. La Décima Musa considerada la más grande mujer de letras en tierras mesoamericanas.

¿Un espíritu indomable? Se puede explicar en la metáfora que es su propia vida: hija del volcán por haber visto la luz a los pies del Popocatépetl y, asimismo, registrada como hija de la iglesia por ser ‘bastarda’; pero eso no fue impedimento para llegar a ser cortesana. Un carácter rebelde antagonista del influyente arzobispo Francisco de Aguiar. Todos esos actos la convierten en una figura indómita, polémica y segura de sus convicciones.

¿Sor Juana convierte la escritura en un gesto de rebeldía? Con su pluma como espada, escribe sus memorias, explora en libros prohibidos en la hacienda de su abuelo que le dan armas para sobreponerse a los aciagos momentos de la corte virreinal a pesar de que es la consentida de la virreina. Es aplaudida, pero tiene que sobrevivir asediada por silencios dolorosos tras los muros del convento de San Jerónimo.

¿Una vida envuelta en efusiones encontradas? Una vida de genio, de pasión, de diálogo con la poesía. Sus versos desafiaron a soberanos e inquisidores. Traspasaron el tiempo: su vigencia es atemporal.

¿Una exploración por el pasado virreinal? Con esta biografía novelada he querido adentrarme en nuestro pasado virreinal guiado por los versos de una mujer valerosa y osada que rompió con las convenciones de su tiempo y que con sus bríos contribuyó a forjar la espiritualidad y los ánimos de la nación mexicana.

¿Qué planea para continuar con la serie de novelas de personajes de la historia de México? Ya escribí de Malintzin, Porfirio Diaz, Iturbide, Maximiliano, Zapata y ahora de sor Juana. Quiero continuar la serie con la biografía de Pancho Villa, un personaje carismático que se ha visto como un héroe revolucionario y también como un bandolero. Será un desafío explorar en su vida.

Yo, sor Juana. Mujer volcán (Editorial Océano, 2025) ı Foto: Editorial Océano

Yo, Sor Juana

Autor: Pedro J. Fernández

Género: Biografía novelada

Editorial: Océano, 2025