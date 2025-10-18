Gioconda Belli obtiene el Premio Internacional Carlos Fuentes 2025

La escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli fue reconocida, por unanimidad, con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2025. El anuncio se realizó el viernes, por la Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instituciones que otorgan este galardón a autores y autoras cuya obra enriquece el patrimonio literario de la humanidad.

El Dato: La poeta es una de las latinoamericanas más leídas en América y Europa. Con El país de las mujeres obtuvo el Premio Hispanoamericano de Novela La Otra Orilla 2010.

El jurado —integrado por Rodrigo Martínez Baracs, Ana Clavel, Natalia Toledo, Claudia Piñeiro y Luis García Montero— le otorgó a la autora de La mujer habitada y El país bajo mi piel el premio por “su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de su narrativa”. Además, se destacó “el vínculo entre la reflexión íntima y la memoria compartida” que atraviesa la obra de Belli, informaron las instituciones.

La distinción incluye una escultura diseñada por el artista Vicente Rojo, un diploma y un estímulo económico equivalente a 125 mil dólares estadounidenses. Gioconda Belli es la décima persona en recibir el premio, que ha sido otorgado con anterioridad a figuras como Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Margo Glantz, Diamela Eltit y Luis García Montero, ganador de la edición 2024.

Este premio fue creado en 2012 en memoria del escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de clásicos como La región más transparente, y celebra anualmente a autores que han contribuido de manera significativa a la literatura escrita en español. Inicialmente era bianual, pero desde 2019 se entrega cada año.

TRAYECTORIA DE UNA VOZ REVOLUCIONARIA. Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua, en 1948, y es considerada una figura clave de la literatura latinoamericana contemporánea por combinar la reflexión íntima y lo político. Inició su carrera en los años 70 con el poemario Sobre la grama, y fue galardonada en 1972 con el Premio Mariano Fiallos Gil.

Su participación en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su oposición al régimen de Somoza la llevaron al exilio en México y Costa Rica, entre 1975 y 1979. Más tarde, en 2001, publicó El país bajo mi piel, donde plasma sus años en el sandinismo.

En 1978 recibió el Premio Casa de las Américas con Línea de fuego, obra que escribió mientras se encontraba en nuestro país. Luego, tras el triunfo de la revolución nicaragüense, el 19 de julio de 1979, asumió cargos públicos y continuó su labor literaria con títulos como Amor insurrecto y De la costilla de Eva.

Su novela más célebre, La mujer habitada (1988), fue aclamada internacionalmente, obteniendo premios en Alemania y América Latina. A lo largo de su carrera Gioconda Belli ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio Biblioteca Breve (2008) por El infinito en la palma de la mano y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En años recientes, su abierta crítica al gobierno de Daniel Ortega provocó que fuera exiliada por segunda vez. Reside en España desde 2021, y en 2023 fue despojada de su nacionalidad nicaragüense, por lo que adoptó la española y la chilena.

El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025 no sólo reconoce la trayectoria de Gioconda Belli, sino también su valentía y su compromiso con la libertad y la literatura.