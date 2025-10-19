Esto es lo que se sabe de la corona de la emperatriz Eugenia que se robaron del Museo del Louvre | FOTOS

Este domingo reportaron un robo en el Museo del Louvre, pues un grupo de personas sustrajo varios objetos, entre los que se encontraba la corona de la emperatriz Eugenia.

De acuerdo con medios locales, en el robo ocurrido por la mañana de este domingo se sustrajeron aproximadamente nueve objetos de la Galería Apolo del museo ubicado en París, Francia.

Todo apuntaba a que las piezas robadas eran un conjunto de joyas, un collar, aretes, un broche y dos coronas, entre las que se encontraba la de la emperatriz Eugenia, aunque en algunas versiones iniciales se especulaba que el diamante Regent también había sido urtado, esto fue desmentido posteriormente.

Luego de que se reportara este hecho cerraron la entrada al museo, y posteriormente reportaron que la corona de la emperatriz Eugenia fue encontrada con daños fuera del Museo del Louvre.

¿Cuál es la corona de la emperatriz Eugenia que fue robada?

La corona de la emperatriz Eugenia tiene la forma correspondiente a las imágenes que asociamos comunmente con las coronas imperiales, y de acuerdo con la información de las colecciones del Museo del Louvre, esta se diseño conforme un principio “presente en los escudos de las armas imperiales del Primer Imperio”

Esta corona está conformada por ocho arcos que tienen forma de un ágila con las alas extendidas hacia la parte superior de la corona, y todos fueron elaborados con oro cincelado.

Entre cada uno de estos arcos se encuentran palmeras que tienen diamantes, y en ambos costados de estas palmeras se encuentra una esmeralda, además, los ochos arcos están unidos por un globo de diamantes que se encuentra en la parte de arriba de la corona.

El globo de diamantes tiene también un círculo y un semicírculo rodeandolo, los cuáles están hechos con 32 esmeraldas, y en la punta tiene una cruz con seis diamantes.

De acuerdo con la información del museo, esta corona tiene en total mil 354 diamantes, mil 136 rosas y 56 esmeraldas, y a pesar de tener muchas piedras preciosas, la corona del emperador Napoleón III contiene gran parte de los diamantes de la Corona.

La corona de la emperatriz Euenia de Palafox Portocarrero y Kirkpatrick, quien es conocida como Eugenia de Montijo, tiene una altura de 13 centímetros y una anchura de 15 centímetros, estpa compuesta por oro, diamantes, esmeraldas su caja está hecha de cuero rojo.

Pertenece al Segundo Imperio francés de 1852 a 1870 y fue fabricada en 1855 en París, Francia, con motivo de la Exposición Universal y la realizó el Joyero de la Corona, Alexandre-Gabriel Lemonnie.

Corona de la emperatriz Eugenia ı Foto: Museo del Louvre