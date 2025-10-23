Canal Once y TVCuatro firman convenio para fortalecer la producción cultural y educativa.

Con el objetivo de fortalecer la educación, la cultura y la identidad nacional, Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, y TVCuatro, la Unidad de Televisión del Estado de Guanajuato, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar contenidos audiovisuales, actividades académicas y eventos culturales de alto impacto social.

El acuerdo, suscrito por Renata Turrent Hegewisch, Directora de Canal Once; Rafael Gutiérrez Mercadillo, Director General de TVCuatro, y Juan Carlos Altamirano Gutiérrez, representante del Gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México, contempla la coproducción de obras audiovisuales, el intercambio de contenidos y la realización de foros, talleres y eventos que impulsen la creatividad y el intercambio de experiencias.

Las producciones conjuntas reflejarán las expresiones culturales de Guanajuato y del país, con presencia en el Festival Internacional Cervantino, la Feria Estatal de León y el Festival del Globo, entre otros.

Canal Once aportará su experiencia en producción y postproducción audiovisual, mientras que TVCuatro contribuirá con contenidos regionales y talento creativo local.

Esta alianza fortalece la televisión pública mexicana y reafirma el compromiso de ambas televisoras con contenidos educativos, culturales y de libre acceso para todas las audiencias.

JVR