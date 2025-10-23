Gloria Trevi, durante la presentación de su documental La Trevi Sin Filtro, sorprendió al público y a los medios al hablar de su conocido conflicto legal con la periodista Pati Chapoy, cuando aseguró que estaría dispuesta a perdonarla porque le “ha hecho mucho daño”, sobre todo al salir a la luz el llamado “Clan Trevi-Andrade”.

Estas declaraciones generaron una inmediata reacción de la comunicadora mexicana, quien respondió de manera contundente a los comentarios de la cantante de “Cinco Minutos”. Te contamos qué dijo la conductora de Ventaneando.

¿Qué dijo Gloria Trevi sobre Pati Chapoy?

En su encuentro con la prensa, Gloria Trevi fue cuidadosa al referirse al tema, ya que actualmente existen procesos legales en curso relacionados con las demandas que interpuso contra diversas figuras del medio.

Sin embargo, la intérprete aprovechó la oportunidad para aclarar algunos aspectos sobre su denuncia en contra de Pati Chapoy por presunta difamación tras ser absuelta, enfatizando que su búsqueda de justicia no está motivada por rencor, sino por la necesidad de limpiar su nombre y contar su verdad después de años de controversia tras el caso del llamado “Clan Trevi-Andrade”.

“La periodista Chapoy me ha hecho mucho daño, creo que le ha hecho mucho daño a muchas otras personas, ese puede ser su trabajo, creo que es un trabajo muy triste“, dijo Gloria Trevi.

Pati Chapoy responde a señalamientos de Gloria Trevi: ‘El daño se lo hizo ella misma’

Tras las declaraciones de la intérprete de “Todos me miran”, Pati Chapoy respondió dejando en claro que no considera necesario el perdón de Gloria Trevi.

“¿Y por qué me iba a perdonar?”, cuestionó la comunicadora durante una entrevista con reporteros.

“Mira, yo creo que el daño se lo hizo ella a sí misma. Yo documenté una situación donde salieron, si mal no recuerdo, porque esto fue hace veinticinco años, cinco delitos. Cinco delitos de violación, trata de niñas, rapto, corrupción de menores, trabajo forzado. Eso fue lo que yo documenté”, afirmó la conductora.

La periodista también sostuvo que su trabajo se limitó a cumplir con su deber informativo y que lo que se generó en torno al llamado “Clan Trevi-Andrade” fue consecuencia de las propias acciones de los involucrados.

“Hay que tener muy claro que todos vivimos la repercusión de nuestras propias acciones”, añadió Pati Chapoy, subrayando que no siente remordimiento alguno por haber reportado lo que en su momento se conocía públicamente y se trataba de una injusticia.

“Hay que tener muy claro que todos vivimos la repercusión de nuestras propias acciones. Y yo lo que estoy viendo es que ella, próxima a cumplir 60 años, debe de sentir cierta culpa de todo lo que pasó”, finalizó.

El intercambio de declaraciones ha reavivado un conflicto que lleva más de dos décadas en la historia del espectáculo mexicano. La mayoría de la gente expresa en redes sociales su apoyo a Pati Chapoy, pero las fans de Gloria Trevi defienden a la cantante.

Algunos comentarios en YouTube fueron: