Actualmente a simple vista parece que hay dos lunas que acompañan a la Tierra, sin embargo una de estas no es una luna, sino un asteroide.

El 2 de agosto de este año fue la primera vez que se pudo observar un asteroide que se encontraba cerca de la Tierra, y este asteroide actualmente es conocido como PN7.

Este pequeño asteroide es de tipo Apolo, y fue detectado por el telescopio Pan-STARRS 1 que se ubica en el observatorio de Kaleakala, Hawái, únicamente por su brillo.

Conforme lo que se ha podido observar respecto a su trayectoria, se ha concluido que este asteroide orbita 1:1 con la Tierra, por lo que ambos se encuentran orbitando al sol al mismo tiempo.

¿Cuál es la distancia entre el asteroide PN7 y la tierra?

Debido a que este asteroide orbita alrededor del Sol 1:1 con la Tierra, en algunos momentos puede parecer que el planeta se encuentra acompañado de una luna y de una segunda que se conoce como cuasiluna.

El asteroide PN7 se encuentra actualmente a una distancia de aproximadamente a 4 millones de kilómetros de la Tierra, y de acuerdo con la información que se conoce, el punto más lejano de este alcanza los 17 millones de kilómetros.

La distancia mínima que se ha registrado entre el asteroide PN7 y la tierra es de un poco más de 299.000 kilómetros, por lo que este parece una segunda luna, ya que la luna en promedio se encuentra a 384.400 kilómetros.

Asteroide ı Foto: Especial

¿Qué es una cuasiluna y cuántos años será visible en la Tierra?

El asteroide PN7 es una cuasiluna que se encuentra acompañando a la Tierra en su órbita alrededor del sol, y debido a la distancia que este tiene con el planeta, puede parecer que hay dos lunas.

Aunque recientemente el nombre de este asteroide se ha hecho viral, este ha estado cerca de la Tierra desde 1965, de acuerdo con un artículo científico publicado en las Notas de Investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense (RNAAS por sus siglas en inglés).

De acuerdo con dicho artículo, el asteroide PN7 será una cuasiluna por al menos 128 años, por lo que se estima que será hasta el año 2083 que este asteroide ya se encuentre lejos de la Tierra.

Una cuasiluna es un cuerpo que acompaña a la Tierra en su orbita alrededor del sol, y hasta el momento se han registrado al menos siete cuasilunas: