Evitan a la prensa en cierre de Cervantino; presumen asistencia

Reporteros afuera de la Casa de Prensa del Cervantino, después de que se anunciara la cancelación de la conferencia.

En Guanajuato, Guanajuato

El Festival Internacional Cervantino cerró su 53 edición con 330 mil asistentes, casi el doble de la cifra registrada en 2024 cuando convocó a 180 mil personas (números preliminares del año pasado), de acuerdo a datos que proporcionaron los organizadores del evento a las 23:00 horas.

El anuncio se hizo a través de un comunicado de prensa y más de 12 horas después de que se cancelara de último momento la conferencia convocada ayer a las 10:00 horas. Se esperaba que en ese evento autoridades dieran a conocer las números finales de asistencia y derrama económica; además de hacer un balance de esta edición.

En lugar de la esperada conferencia de prensa, cambiaron el evento por un “desayuno de agradecimiento”, hoy a las 9:00 horas.

“Queremos hacerlo con los datos más certeros. Terminando el concierto (de Africa Express)”, dijo a los medios de comunicación Irma Ortega, directora de Difusión y Relaciones Públicas del Cervantino.

Al cuestionarle quién tomó la decisión de cancelar la conferencia de prensa, respondió: “Las instancias participantes del Cervantino. Todos en conjunto (Gobierno federal, estatal y local) se reunieron para decidir eso”, aseguró.

Irma Ortega comentó que, en su lugar, se realizará “un desayuno de agradecimiento” para la prensa acreditada.

Sin embargo, reporteros que cubren el festival criticaron la determinación: “Todos los años había sido así; daban los domingos cifras preliminares. Siempre estaban los funcionarios para dar su reporte. Más que un desayuno, nos interesa la información”, dijo una periodista.

“Mencionas desayuno, pero necesitamos una conferencia para poder preguntar, ¿vamos a poder preguntar mañana?”, cuestionó un reportero sin que la directora pudiera dar una respuesta concreta.

Por su parte, más tarde Romain Greco, coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, dijo desconocer las cifras preliminares y también comentó que no sabía los cambios de última hora de la conferencia de prensa.

¿Cuáles son las cifras preliminares de asistencia?, se le preguntó y respondió: “No, de eso no tengo nada, pero creo que mañana hay un desayuno. Perdón, voy corriendo a un ensayo, pero la información la tiene la gente de prensa”, dijo Romain Greco antes de retirarse rápidamente para evitar más cuestionamientos.

Por otro lado, Miriam Jiménez, del equipo de comunicación del festival, en contraste con lo que comentó Irma Ortega, aseguró que el evento de este lunes sólo será de agradecimiento, no una conferencia de prensa.

“No es como tal una conferencia de prensa, va a ser un desayuno, pero se les va a compartir toda la información. No habrá autoridades”, indicó.

El área de prensa del festival informó que sólo estarán “voceros de comunicación”. Un hecho inédito en la historia del festival Cervantino.