¡Orgullo mexicano! Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) fue galardonado hoy con el Premio Cervantes 2025, por “su excepcional obra literaria, profunda y sostenida a la cultura hispánica”, destacó el jurado.

Gonzalo Celorio es director de la Academia Mexicana de la Lengua, además de ensayista, editor y crítico literario. Ha destacado por su importante labor como docente en la UNAM.

Gonzalo Celorio, en una foto de archivo. ı Foto: Especial

“La universidad para mí ha sido mi casa, mi fuente de trabajo, mi lugar de estudio, mi lugar de docencia, de investigación, donde he tenido la oportunidad de desempeñar algunas funciones administrativas”, dijo recientemente a La Razón Gonzalo Celorio.

El jurado del Premio Cervantes señaló que “a lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida”.

Entre sus obras se encuentran Y retiemble en sus centros la tierra, Tres lindas cubanas, El metal y la escoria, Mentideros de la memoria, De la carrera de la edad y DF-CDMX Marca registrada (AML, 2024).

“Su obra es la mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”, detalló, “representa la figura del escritor integral. Creador, maestro y lector apasionado, constructor de un legado invaluable que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta”, sentenció.

Publica libro de memorias

A partir de un verso de Jorge Luis Borges, el narrador, ensayista y editor Gonzalo Celorio da título a su libro Ese montón de espejos rotos, que se publicó este mes de octubre en Tusquets, en el que narra algunos episodios de su vida pública y privada.

“Después de haber publicado Mentideros de la memoria, pensé que podía hacer un texto más amplio, más diverso, porque el otro es de grandes escritores a quienes tuve el privilegio de tratar y de conocer, pero ahora este libro mezcla de manera inusitada la vida pública y privada”, adelantó a La Razón Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua.

En este libro de memorias, que espera presentar durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, incluye fragmentos de sus vivencias.

¡Enhorabuena, Gonzalo Celorio! Premio Cervantes 2025.

Celorio es director de la Academia Mexicana de la Lengua y anteriormente, fue director del Fondo de Cultura Económica. Es licenciado en lengua y literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene un doctorado en literatura iberoamericana por la misma universidad.

Anteriormente, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, otorgado por el Gobierno de México en 2010. En 2023, ganó el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2022 por su libro “Mentideros de la memoria”.

El Premio Cervantes es el galardón más prestigioso de la literatura en español. El premio será entregado como la tradición lo indica, el 23 de abril de 2026, Día del Libro, en la ceremonia que se realiza en el paraninfo de la Universidad de Alcalá, en Madrid.

Los ganadores de años anteriores del premio han sido Álvaro Pombo (2024), Luis Mateo Díez (2023), Rafael Cadenas (2022), Cristina Peri Rossi (2021), Francisco Brines (2020), Joan Margarit (2019) e Ida Vitale (2018).