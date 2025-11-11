Alistan monumental bailongo danzonero en el Zócalo de CDMX

El próximo domingo 16 de noviembre a las 14:00 horas, cientos de admiradores del género danzonero cubano han sido convocados al Zócalo para participar en un monumental evento bailable donde se hará oficial la declaratoria del danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La gala será amenizada por tres agrupaciones icónicas del género: desde Matanzas, Cuba, llega la Orquesta Failde; y por México estarán presentes Acerina y su danzonera, de la Ciudad de México, y Danzonera La Playa de Gonzalo Varela, originaria de Veracruz.

Los adictos de esta manifestación danzaria preparan sus atuendos y practican con sus parejas las rutinas de los movimientos que seguirán guiados por los compases de dos por cuatro en la conformación de una coreografía de figuras grupales en el gozo del contoneo.

El danzón fue creado por el cornetista cubano Miguel Failde en el siglo XIX con la pieza “A las alturas de Simpson”, estrenada el 1 de enero de 1879 en el Liceo de Matanzas, Cuba. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación cubana en 2013 y, asimismo, Patrimonio Cultural de la provincia de Matanzas en 2025, esta iniciativa de las autoridades culturales de la Ciudad de México de exponer al danzón Patrimonio Cultural de la entidad ha producido discusiones: algunos lo ven como un “acto impropio”; otros consideran que es un gesto de respeto y tributo a un ritmo que los mexicanos han hecho suyo.

La Razón conversó con el flautista, compositor y director de la Orquesta Failde, Ethiel Failde, rebisnieto de Miguel Failde, con el objetivo de escuchar sus apreciaciones sobre este polémico asunto.

“No creo que una declaración de Patrimonio Cultural en la Ciudad de México, implique un acto de apropiación o renuncia a la paternidad cubana del danzón. Los conceptos de la Unesco, mecanismo institucional a cuyos principios se adhieren México, Cuba y buena parte del mundo para estos temas, son bastante claros: se privilegia la transmisión por generaciones de prácticas culturales y saberes, que son relevantes en un contexto determinado, más allá de su origen” Ethiel Failde, director de la Orquesta Failde



Ethiel Failde, descendiente de Miguel Failde, considerado el creador del danzón. ı Foto: Especial

¿México ha conformado aportes al danzón?

— El danzón llegó a México hace un siglo o más y encontró aquí una casa generosa. Sus formas cambiaron, se enriquecieron, se hicieron más mexicanas sin traicionar su esencia. El estilo de baile, el formato de las danzoneras, las nuevas composiciones, los montunos mezclados con otros ritmos… todo eso habla de una tradición en movimiento, no de una pieza de museo. Y esa vitalidad, que se siente en los salones de baile, en las academias, en los encuentros autogestionados por la propia comunidad danzonera, habla de vigencia y hay que reconocerla.

¿Cómo ve usted este acto de declarar al danzón Patrimonio Cultural de la capital mexicana?

— En la Ciudad de México hay una comunidad muy activa y numerosa, la cual rinde tributo al género. Quiero creer que este abrazo por parte de las instituciones de la capital, significará más apoyo para el fomento y salvaguarda del danzón en todo el territorio mexicano. Ningún danzonero mexicano que se sienta como tal, se atreve a desconocer el origen cubano de esta práctica e incluso, mientras más espacios de encuentro y diálogo tengamos, más podremos dejar en claro la génesis e historia de este tesoro que compartimos.

¿Apoya usted esta iniciativa?

— Con la misma vehemencia con que aplaudo toda iniciativa del lado mexicano, no le permito a nadie tergiversar el nacimiento y evolución del danzón o subvalorar los derechos y deberes que como cubanos, tenemos para con esta expresión. Qué bueno que el Zócalo se abre al danzón mientras en Cuba avanzamos en nuestro propio expediente para presentar la candidatura de esta expresión para integrar la “Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial” ante la Unesco en 2026.

¿La Orquesta Failde interpretará temas icónicos del danzón cubano el próximo domingo en el Zócalo?

— La invitación que nos han hecho para participar en el baile, demuestra el respeto que se tiene a Cuba como país creador del danzón. Tocaremos piezas clásicas del género, será muy emocionante ver a cientos de parejas mexicanas bailando nuestro danzón.

Ficha

Gran Baile. El Danzón Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México

Dónde: Zócalo de la Ciudad de México

Cuando: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 14:00 horas

Entrada libre

