El Circo llega con arte y fascinación al MUNAL

¡Damas y caballeros, niñas y niños, bienvenidos al circo! Bajo la gran carpa del Museo Nacional de Arte (Munal). Una nueva exposición invita al público a adentrarse en un universo de luz, color, drama y asombro que marcó la cultura visual mexicana entre finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX.

Con 133 piezas provenientes de distintas colecciones públicas y privadas, Circo. Fascinación popular reconstruye cómo este espectáculo popular inspiró a artistas, transformó sensibilidades y reflejó tensiones sociales de su tiempo.

El Dato: LA OBRA de Sóstenes Ortega, Los Saltimbanquis, es de las primeras piezas que un artista le dedica al circo.

La muestra reúne obras de María Izquierdo, Nahui Olin y José Clemente Orozco, entre otras, articuladas en núcleos que exploran este escenario donde conviven también la celebración y la marginalidad.

En entrevista con La Razón, la curadora Zyanya Ortega explicó que uno de los propósitos de esta revisión era reflexionar sobre el mundo circense y su actualidad. “A partir de que en 2015 se prohibieron los animales, el circo ha tenido que reinventarse, algo que también le pasó durante la posrevolución. A partir de eso queríamos mostrar cómo también los gustos, las diversiones y las sensibilidades han cambiado a lo largo del tiempo. No quisimos satanizar, por ejemplo, el uso de los animales, de los marginales, sino más bien mostrar desde una mirada crítica cuáles fueron los factores que llevaron a que se permitiera y a que al público le agradara esa clase de espectáculos”, comentó.

MALABARISTA (detalle), María Izquierdo 1939, acuarela y gouache. Fotos›MUNAL y Armando Armenta

A partir de esta reflexión, la exposición propone un recorrido que permite pensar en el circo no sólo como entretenimiento, sino como un espacio que difundió discursos coloniales, donde ciertos cuerpos fueron exhibidos desde una vitrina que les arrebataba humanidad, mientras que, en sentido inverso, animales eran forzados a comportarse como humanos.

La historia ha colocado al circo en un escaparate importante de la cultura popular, lo que también originó que artistas de distintas generaciones se interesaran en él. Durante el Porfiriato, los espectáculos europeos dominaban la escena, pero cuando estalla la Revolución Mexicana, los circos nacionales ganan fuerza y se transforman en un espacio profundamente popular, alejado de las élites.

“Ése fue un primer paso para que los artistas, que están buscando de dónde viene lo mexicano, el origen del pueblo, buscan dirigirse a las masas y lo hacen estudiando justamente sus expresiones populares y es por eso que se interesan en la carpa”, detalló Zyanya Ortega.

MALABARISTAS dan espectáculo, Manuel Ramos, 1905. Fotos›MUNAL y Armando Armenta

Circo. Fascinación popular dialoga además con Bajo el signo de Saturno, otra revisión del recinto. Sobre ese vínculo, la curadora señala que “es parte de las revisiones del acervo, detonar exposiciones para dar cabida a nuevas lecturas sobre la historia del arte, ya no donde prevalece la ‘alta cultura’, sino ver cómo las personas se han interesado por diferentes espectáculos y también todas estas multiplicidades de ideas, de gustos, pues van a ir permeando las artes”, dijo.

CIRCO. FASCINACIÓN POPULAR

DÓNDE: Museo Nacional de Arte (Munal)

CUÁNDO: Hasta el 22 de febrero de 2026.

HORARIO: Martes a domingo, de 10 a 17:30 h.

COSTO: $95. Domingos entrada libre