Denuncian detención arbitraria de activista en Nayarit

El Colectivo Ciudad de las Artes en Resistencia denunció que el gobierno del estado de Nayarit ejecutó un operativo ilegal la noche del jueves 13 de noviembre, que derivó en la detención arbitraria del activista Isaac Cárdenas Chakín, una de las personas que encabezan dicho grupo.

El hecho tuvo lugar horas antes de que las autoridades emitieran el fallo judicial sobre los amparos que frenan la construcción de un estadio de futbol y la destrucción de la Ciudad de las Artes en Tepic. El veredicto determinará si el gobierno estatal podrá seguir adelante con la construcción del estadio que la ciudadanía ha rechazado desde junio.

El Dato: La lucha por la Ciudad de las Artes de Tepic inició en junio; artistas y activistas interpusieron cuatro amparos para parar la demolición.

A través de un comunicado de prensa las y los compañeros de Cárdenas señalaron que la detención, totalmente ilegal, se trata de una forma de intimidación al movimiento de defensa del espacio cultural;.

También exigieron la liberación inmediata del artista y “el cese de cualquier acción represiva contra defensores culturales, colectivos vecinales, trabajadores sindicalizados y ciudadanía organizada”. La criminalización de la protesta y el hostigamiento de las autoridades, aseguran, no es nada nuevo ni un hecho aislado.

Los y las activistas afirmaron que la captura de Isaac Cárdenas fue ejecutada por hombres armados, vestidos de negro y en vehículos sin placas. Indicaron que detenido inicialmente por presuntas “faltas a la moral”, sin embargo, dicen, es “una violación más de los derechos humanos”, pues el activista es abiertamente gay y se busca manchar su imagen pública.

Se recordó que, en dos conferencias mañaneras, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para instalar mesas de diálogo entre manifestantes y el gobierno estatal. A pesar de ello, se señaló en el comunicado que se ha hecho caso omiso a dichas instrucciones, dejando “sin protección a activistas, vecinos y defensores que hoy enfrentan detenciones extralegales y amenazas”, explicaron.