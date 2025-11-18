Mónica Lavín: Mi mayor temor es quedarme sin ideas que me estimulen

La narradora, columnista y conductora de programas culturales (radio y televisión) Mónica Lavín (Ciudad de México, 1955) —Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2009 por Yo, la peor— publica La ausencia (Editorial Planeta, 2025): fábula narrativa en que recrea la presencia en 1941 de tres figuras icónicas de la literatura estadounidense: Carson McCullers, Katherine Anne Porter y Eudora Welty, quienes son testigos de la extraña pérdida de una joven autora llamada Beth en una residencia artística. Las célebres escritoras se inquietan por la misteriosa desaparición, la cual deja huellas en sus vidas para siempre.

Lavín nos presenta a Lavinia Melín, una escritora actual que se ha quedado sin motivaciones y busca inspiración sin saber que se adentra en una zona imprecisa, en que los límites entre realidad y ficción se difuminan. Los lectores entran a un universo de inquietantes franjas: el acto de escribir, las reminiscencias, los códigos de la identidad y las certezas navegan en la incertidumbre. “La ausencia es una novela que explora cómo los secretos pueden dejar una huella imborrable”, asienten los editores.

El Dato: La autora Mónica Lavín es egresada de la UAM y pertenece a la primera generación de Biología de la Unidad Xochimilco.

“He querido con esta novela alejarme de los patrones del realismo en un proyecto totalmente diferente de lo que he publicado hasta ahora. Viaje íntimo, trayecto en los albedríos de la escritura, el tiempo y la ausencia a partir de mi devoción por tres escritoras del sur estadounidense, Katherine Anne Porter, Carson McCullers y Eudora Welty, que coinciden en una residencia literaria en Nueva York, episodio real, el cual yo lo traslado a los espacios de la ficción”, expresó Mónica Lavín en entrevista con La Razón.

¿Contrapunto entre ficción y realidad? Las escritoras atestiguan la desaparición de una joven autora y eso es ficción. Sí, hay una suerte de cotejo entre la fabulación y lo real. Paralelamente, hay una escritora mexicana contemporánea, de nombre Lavinia Melín, que se ha quedado sin motivaciones e ideas para su trabajo y, precisamente, ella se adentra en un universo impreciso donde las circunstancias y lo imaginario se diluyen.

¿La escritora Lavinia Melín viaja en el tiempo para conversar con las escritoras? Así es, viajará en el tiempo para hablar con estas autoras, concretamente a 1955, curiosamente el año de mi nacimiento. Tendrá encuentros con ellas, indaga si tuvieron momentos de bloqueo en su labor y, asimismo, cómo intercedieron sus vidas con la faena de la escritura.

¿Cómo nació la idea de este viaje en el tiempo? Tuvo raíz en uno de los cuentos del libro El lado salvaje: “El deprimido”, ambientado en un túnel subterráneo en la capital mexicana que comunica la avenida Río Churubusco con el barrio de Mixcoac. Paso subterráneo que curvea el tiempo.

¿Lavinia Melín, como se llama el personaje, tiene sonoridad cercana con el nombre de Mónica Lavín? Las dos son escritoras, en eso armonizan. Me gusta mucho el nombre de Lavinia.

¿Historia que aborda la ‘ausencia’ de muchas cosas? El más apremiante tema es el de la escritura. Me persigue un fantasma: mi mayor temor es quedarme sin temas, sin ideas que estimulen mi imaginación, sería terrible. Comprendo la incertidumbre que acosa al personaje de Lavinia Melín.

¿Alegoría a las desapariciones que asedian a México? Sí, ésa es otra de las pérdidas que subyacen en la trama de la novela. Vivimos en un país lleno de desaparecidos, lleno de ausentes. Regreso a Lavinia Melín, que no puede escribir sobre eso, las ‘ausencias’ conforman su paisaje.

La ausencia

Autora: Mónica Lavín

Género: Novela

Editorial: Planeta, 2025

La ausencia ı Foto: Especial

