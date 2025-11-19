Rumbo al mundial, van por mejoras en museos y zonas arqueológicas

Rumbo al Mundial de Futbol 2026, se realizarán labores de mejoramiento en 12 museos y 46 zonas arqueológicas que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó ayer en la conferencia mañanera Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, quien más tarde no precisó las cifras de inversión que habrá sobre los trabajos de rehabilitación y las actividades con motivo de la justa deportiva.

EL DATO: HABRÁ exposiciones sobre la relevancia del juego de pelota, visitas nocturnas y circuitos turísticos sobre la historia. Además, tres encuentros de arte textil.

Entre los museos que serán intervenidos están el Nacional de Antropología, el Nacional de Historia, el del Caracol, el de las Culturas del Mundo, el Nacional de las Intervenciones, el Nacional del Virreinato, el Regional de Guadalajara y el Regional de Nuevo León.

OTROS SITIOS QUE SE REHABILITARÁN

Zona Arqueológica de Huapalcalco

Zona Arqueológica Chimalhuacán

Zona Arqueológica de Malinalco

Zona Arqueológica de Chalcatzingo

Zona Arqueológica de Xochicalco

Zona Arqueológica de Monte Albán

Mientras que las zonas arqueológicas serán la del Templo Mayor, la del Cerro de la Estrella, el Sitio Cuicuilco, la de Tlatelolco, la de Mixcoac, la de Tula, la de Teotihuacán, la de Tajín, la de Tenayuca I y II, por mencionar algunas. En estas dos últimas, La Razón documentó este año un deterioro considerable, por falta de rehabilitación y carencias, como personal insuficiente y desabasto de materiales, entre éstos, papel, jabón y mantenimiento a las máquinas para podar el pasto.

“Tenemos una propuesta integral para mejora de los sitios arqueológicos, en general para todo el país, pero estamos haciendo un modelo de intervención. Vamos a recibir millones o muchísimos turistas y hay que tener los servicios principales en los museos que van a tener la mayor afluencia”, explicó Claudia Curiel de Icaza, al término de la conferencia en el Museo Nacional de Antropología, en la que se anunció la edición de Original en la Ciudad de México.

14 Entidades del formarán parte de las labores de mejoramiento

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la secretaria de Cultura informó que habrá tres rutas emblemáticas en las que el público podrá admirar la riqueza en murales de nuestro país. Estarán integradas por el Museo Vivo del Muralismo de la SEP, San Ildefonso, Bellas Artes, el Museo Diego Rivera, Palacio Nacional y el Polyforum Cultural Siqueiros.

Éste último, obra monumental con ocho mil 700 metros cuadrados de pintura de Siqueiros, permanece cerrado al público desde 2017. Hace seis años se espera que se realice un proyecto integral que incluya la restauración y conservación del inmueble en el que la familia Suárez, propietaria del mural, construirá una torre de 48 pisos.

Sobre si estará en óptimas condiciones para el Mundial 2026, Claudia Curiel de Icaza comentó: “Me parece que todavía no terminan ellos de armar su expediente final para la rehabilitación, pero ahorita estamos en tiempo de integrarlo”.

Sin mencionar cifras de inversión de recursos, dijo que el presupuesto se estará perfilando “para sacar todas nuestras joyas para esa coyuntura histórica”. Las colecciones de museos, como el de Arte Moderno, del Palacio de Bellas Artes y de la Casa Estudio Diego Rivera, entre otros más, saldrán a la luz “con una nueva revisión sobre la conformación de México”.

Sobre el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dijo que se inaugurará el primer trimestre de 2026 enfrente del Templo Mayor, donde también habrá una tienda Fonart.