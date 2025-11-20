Coral Bracho: poesía para dialogar con su entorno

EN UNA EMOTIVA ceremonia realizada ayer en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la poeta Coral Bracho (Ciudad de México, 1951) recibió — de manos de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, y de Nadia López García, coordinadora de Literatura — la Medalla Bellas Artes de Literatura 2025, “por su trayectoria al desarrollar una escritura que indaga en los pliegues del lenguaje y al abrir la poesía mexicana a nuevas vías de experiencia y conocimiento antes inexplorados”, suscribe el acta del jurado.

Con 48 años de trabajo con la palabra, la autora de La voluntad del ámbar (1998) ha entregado una conjunción de versos en que el prodigio verbal deriva en una fuerza extrema que conduce al lector por las franjas del milagro del ser. “La obra de Coral Bracho está caracterizada por una pureza lingüística que se adentra en lo humano a través de un ritmo seductor que provoca perplejidades”, expresó el poeta y ensayista Eduardo Casar, miembro del jurado.

Por su parte, la poeta y narradora Myriam Moscona manifestó que “desde su primer cuaderno, Peces de piel fugaz que publicó en 1977, hemos sido testigo de las fluctuaciones de un mar de inmensidades resonantes y de una voz de difícil ternura que no cabe en el olvido”.

El Tip: La autora ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1981) y el Premio Xavier Villaurrutia.

Recibe la Medalla Bellas Artes de Literatura 2025 una poeta que clama en susurros una armonía de distinciones que enlazan el colorido de la lluvia con un fulgor de germinación vertiginosa.

“Recibo esta Medalla con gran emoción. Escribo poesía para dialogar con mi entorno, para sumergirme en el enigma del canto y respirar allí donde la música y la pintura dialogan. Toda mi obra está imbuida en esos dos espacios: la sonoridad de una melodía y el resplandor provocativo de los colores”, comentó Bracho.