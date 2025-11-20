Crece sector de la cultura 1.2%, pero empleos siguen a la baja

El rubro de las artesanías fue uno de los que generaron más empleos; imagen ilustrativa

Aunque el sector de la cultura tuvo un crecimiento de 1.2 por ciento en 2024, los puestos de trabajo siguen a la baja, pues hubo dos mil 852 menos cargos laborales, lo que significó un decremento de 0.2 por ciento con respecto a 2023, de acuerdo con el reporte de resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura en México que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar de que hubo una caída en los puestos de trabajo, el decremento fue menor que en 2023, cuando fue de 1.4 por ciento, al perderse casi 21 mil empleos, con respecto a 2022.

Los rubros que más generaron empleos fueron las artesanías, con 30.2 por ciento; el diseño y los servicios creativos, con 15.7; los medios audiovisuales, con 1.8, y los libros, impresiones y prensa, con ocho. Mientras que en último lugar se posicionaron las artes visuales y plásticas (3.4 por ciento) y las artes escénicas y espectáculos (cinco por ciento).

Según el informe, en 2024, el sector de la cultura contribuyó con 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total de la economía nacional, al reportar 865 mil 682 millones de pesos.

De manera general, las áreas de mayor contribución al PIB del sector de la cultura fueron las artesanías con 18.4 por ciento, los contenidos digitales e Internet, 18.1; los medios audiovisuales, 17.2, y el diseño y servicios creativos, 14.5 por ciento. Sin embargo, dos tuvieron la mayor disminución: las artesanías, 3.8 por ciento, y los medios audiovisuales, 3.6.

Mientras que las áreas que presentaron el mayor crecimiento fueron la música y conciertos, 14.9 por ciento; el diseño y los servicios creativos, 7.7, y las artes visuales y plásticas, 5.3 por ciento, pero también fueron los rubros que menos contribuyeron, pues la música y conciertos representaron 2.8 por ciento y las artes visuales y plásticas 4.5.

En el documento también destaca que las entidades que más contribuyeron al sector fueron la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, por arriba de la media nacional, de 2.9 a 6.9 por ciento. Fueron las mismas que se reportaron en 2023.

Pese al crecimiento de 1.2 por ciento en el sector este 2024, las cifras están lejos de los mejores años que ha tenido el ámbito cultural en la última década. En 2014 registró 5.5 y en 2015, 7.7 por ciento. Sin embargo, aun así, supera las raquíticas cifras de 2018 y 2019, cuando fue de 0.3 y 0.4 por ciento, respectivamente.

Según el documento, de 2008 a 2024, el incremento promedio anual del sector fue de 0.9 por ciento.

