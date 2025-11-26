Ballet Mécanique, un desafío sonoro futurista y dadaísta

La emblemática agrupación mexicana de percusiones Tambuco —integrada por Alfredo Bringas, Miguel González, Raúl Tudón y Ricardo Gallardo— rescata las iniciales búsquedas sonoras marcadas por la intrepidez creativa de Steve Reich, Edgar Varèse, Amadeo Roldán y, sobre todo, de George Antheil en una puesta que tendrá lugar en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el 29 de noviembre a las 19:00 horas.

La obra Ballet Mécanique como centro temático: hito en el diálogo entre música y cine. “Este montaje sonoro es un reto, se integra por la obra Ballet Mécanique, de George Antheil, pieza emblemática del siglo XX que sintetiza la estética del futurismo y el dadaísmo. Representa una fusión innovadora de la mecánica, el ritmo y la experimentación sonora. Interpretamos por primera vez en México, la partitura resumida del compositor estadounidense”, dijo a La Razón, Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco.

¿Obras que complementan la velada? Se incluyen otras tres obras icónicas para percusiones del siglo XX: Sextet, de Steve Reich (1984), que redefine la rítmica desde el minimalismo y establece un puente entre la vanguardia del siglo XX y la creación contemporánea; Ionisaion (1931), del francés Edgar Varèse, con su visión casi cósmica del sonido como energía física, y Rítmicas V-VI, del cubano Amadeo Roldán (1931), una reivindicación de lo afrocubano y lo mestizo.

¿Desafíos artísticos en la articulación de este espectáculo? Es como acoplar un artefacto mecánico complejo: cada parte, cada ‘pieza’ debe estar perfectamente distribuida para que el conjunto proyecte sonoridad puntual. La obra exige una sincronización de precisión entre los cuatro pianistas, quienes ejecutan sus instrumentos desde una proyección interpretativa en la búsqueda de una unidad acompasada efusiva; el ensamble de percusiones debe multiplicar las acentuaciones, timbres y disposiciones de las texturas con un arrojo desmedido.

¿Significado de las obras seleccionadas? Preconizan las creaciones contemporáneas desde el brío de las vanguardias del siglo XX. La rítmica como factor clave en los actos humanos, lo afrocubano, lo cósmico y los vigores percutivos. Estas composiciones abrieron nuevos espacios en el ritmo y el timbre y, asimismo, les dieron papel protagónico a los instrumentos de percusión en el discurso musical moderno. Queremos mostrar y recalcar cómo estas inaugurales búsquedas sonoras resuenan hoy con mucha vitalidad.

¿Facsímil del singular diseño rítmico de las obras? Hemos adaptado las interpretaciones a la acústica particular de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en la apelación de telones de cristales para exaltar la arquitectura de los signos acompasados de las piezas. Nos interesa reproducir la resonancia industrial de las composiciones, para conseguirlo, estamos trabajando en la contextura del timbre de algunos instrumentos.