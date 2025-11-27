Graciela Iturbide, la intuición detrás del lente

Cada que Graciela Iturbide captura con su cámara escenas únicas e irrepetibles, sigue a su intuición y toma lo que le sorprende. Así lo constatan las 69 fotografías que ella misma seleccionó para la exposición Graciela Iturbide. Fijar el tiempo, en la que cuenta qué hubo detrás de cada retrato.

“Voy caminando por las calles, por los pueblos, por las ciudades y lo que me sorprende es lo que tomo intuitivamente. Muchos retratos que ven posados es porque la gente me los pide”, compartió después de un recorrido por la exposición que se inauguró ayer en el Palacio de Cultura-Palacio de Iturbide.

Autorretrato intervenido por Toledo. Fotos cortesía›JC Segura

Incluso actualmente se deja llevar por la capacidad de sorpresa. “Acabo de ir a las Islas Canarias y estuve en Lanzarote, pude fotografiar la lava, los cactus, el fin y el principio del mundo. Me emocionó mucho y quisiera seguir trabajando con todo eso”, contó.

El Dato: La exhibición se acompaña de un video en el que Juan Rafael Coronel Rivera entrevistó a Graciela Iturbide. Cuenta cómo concibió las fotos que se exponen.

La muestra incluye fotografías de Graciela Iturbide que ya forman parte del imaginario mexicano, de las que incluso ella dice “ya chole, porque ya las he presentado muchas veces”, pero, que al mismo tiempo son las que eligió porque fueron las que más les gustaron, pues constatan que “la cámara es el pretexto para conocer el mundo y la cultura del mundo”.

La exposición comienza con la única fotografía a color de esta selección de la premiada con el Princesa de Asturias, una imagen de su boda que intervino el artista Francisco Toledo. “Me puso un sapo en la cabeza. Yo creo que quiere decir que el príncipe se convirtió en sapo, no el sapo en príncipe”, explicó durante el recorrido.

Al lado de esa foto están otras tres imágenes de sí misma: Autorretrato (1996), en el que tiene un pez en la boca y del cual explicó: “No sé por qué lo hice, habría que preguntarle a Freud”; Autorretrato con serpientes (2006), del que contó que lo tomó después de una sesión de psicoanálisis; y la emblemática ¿Ojos para volar? (1989), de la cual compartió: “Yo estaba medio en crisis, había un pajarito muerto en mi casa, corrí al mercado por otro. Todo muy intuitivo. Me hice este autorretrato; ya después estuve tranquila”.

Premio Princesa de Asturias que recibió este 2025. Fotos cortesía›JC Segura

En la muestra también están sus pies en la tina del baño de Frida Kahlo. “Puse mis pies en la tina, porque también estaban operados; es homenaje a ella”, contó.

Se encuentra la emblemática fotografía Mujer ángel (1979), en Sonora, una imagen que no supo que tomó hasta tiempo después. “Fue una foto que me regaló el desierto”, dijo emocionada.

La exposición, curada por Juan Rafael Coronel Rivera, incluye un video en el que Graciela Iturbide cuenta cada historia que hay detrás de las imágenes. La muestra, que estará hasta el 8 de febrero de 2026, cierra con el Premio de Asturias que recibió en octubre pasado en Oviedo, España.

“Estoy muy contenta, muy agradecida, pero, sobre todo, creo que es un incentivo para seguir trabajando. Es un premio que comparto con los fotógrafos mexicanos y latinoamericanos”, expresó.

También recalcó que espera que haya más distinciones para los artistas y fotógrafos latinoamericanos y mexicanos. Además, resaltó la importancia de no poner etiquetas a los creadores de la región.

Jano (1981), al lado de un video. Fotos cortesía›JC Segura

“Nada más nos ponen etiquetas que no van con nosotros. Por ejemplo, muchas veces a mí me dicen que soy surrealista. Yo no soy surrealista. Nosotros no somos eso”, dijo Graciela Iturbide, quien ahora sigue buscando instantes para fijar en el tiempo. Sus intereses actuales están en los cactus, las piedras o la lava.

Sobre su importante acervo fotográfico, reconoció que le gustaría legarlo a México, pero está consciente de que no hay espacio para su resguardo.

“He tenido ofertas de Estados Unidos. Me encantaría dejarlo en México, pero desafortunadamente no hay lugares ya. Pachuca está lleno, no hay nuevos archivos. Mientras tanto está en la casa; vamos a ver en qué lugar lo puedo colocar.

“Hay que guardarlo, porque son los momentos de diferentes partes de la cultura de México. Ojalá que todo pueda servir a México como un testimonio de lo que ha sido nuestro país o de Europa en algunos lugares que he tomado”, aseguró Graciela Iturbide, quien admitió que desconoce cuántos negativos conforman el acervo.

Graciela Iturbide. Fijar el tiempo

Cuándo: Hasta el 8 de febrero de 2026

Dónde: Palacio de Cultura Banamex-Palacio de Iturbide (calle Madero 17, Centro Histórico)

Horarios: Lunes a domingo de

10:00 a 19:00 horas (entrada libre)