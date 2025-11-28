Premian la libertad creativa de Alejandro Jodorowsky

Por su libertad creativa y experimentación que ha dejado huella en el arte de México en diferentes rubros, Alejandro Jodorowsky fue galardonado ayer con la Medalla Bellas Artes en el rubro de Teatro. Recibió el reconocimiento, en su residencia en París, Francia.

“Su obra impacta en el panorama cultural de México y a nivel global. Su aportación al teatro se manifiesta en montajes innovadores que desafían paradigmas estéticos y conceptuales desde la segunda mitad del siglo XX y cuya influencia permanece vigente en las nuevas generaciones de artistas”, destacó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El Dato: Ópera pánica es una propuesta de Alejandro Jodorowsky en la que está presente el humor, el absurdo y las situaciones extremas. En su momento fue censurada.

Aunque Alejandro Jodorowsky, de 96 años, nació en Chile, gran parte de su trabajo creativo lo concibió en México, donde radicó entre 1960 y 1977, periodo en el que “impulsó propuestas experimentales que renovaron los lenguajes escénicos y ampliaron los horizontes creativos de la dramaturgia contemporánea”, resaltó el organismo.

Entre sus obras de teatro más destacadas se encuentran El juego que todos jugamos, Ópera pánica o El túnel que se come por la cola, entre otras.

Al recibir el galardón, Alejandro Jodorowsky resaltó ser honrado con un premio tan real. “Para mí es una gran sorpresa que me den un premio. Es un gran honor que exista esto, que me agradezcan. Generalmente a los artistas les falta recibir agradecimiento, pero un agradecimiento real, no comercial”, dijo al INBAL.

También resaltó la importancia que tiene nuestro país para él. “México es un país sagrado. Ahí está verdaderamente el ser, el ser humano. Y vale la pena no perderse eso. Es una maravilla ser reconocido, y yo le agradezco al Instituto que representa este don”.

México también fue importante en su trabajo fílmico; aquí fue donde concibió sus películas más arriesgadas y reconocidas: El Topo (1970), La montaña sagrada (1973) y Santa sangre (1989), que forman parte del cine de culto.

Como parte de la compañía del célebre mimo francés, Marcel Marceau, “desarrolló una multifacética carrera artística marcada por la singularidad de sus propuestas y un espíritu transgresor que, con el tiempo, lo consolidaron como un ícono de la contracultura mexicana”, resaltó el INBAL.

En la conversación con el Instituto, Alejandro Jodorowsky también reflexionó sobre la condición humana. “Estamos en un momento muy importante: tenemos que aprender a aceptar la belleza del ser humano. Vivir con amor por la raza humana, algo muy difícil. Por eso, recibir este premio me da placer. Toda mi biblioteca está formada por libros que me llegan como regalo, en respuesta a lo que hago, que es dar lo que aprendo. Es necesario dar lo que aprendes para que un milagro se realice, para vivir con alegría”, dijo quien también se ha desarrollado como escritor, filósofo, poeta, ensayista, guionista de cómics, psicomago y experto en el arte del tarot.

A sus 96 años, Alejandro Jodorowsky se mantiene activo, en septiembre pasado inició la temporada en el Teatro Cervantes de Málaga con una proyección del documental Psicomagia: un arte para sanar.

Ayer, la editorial TASCHEN presentó en Francia Alejandro Jodorowsky. Art Sin Fin, una monografía de edición limitada que ofrece una perspectiva del gran proceso artístico que vivió Jodorowsky, editada por Donatien Grau.