El chileno José Palomo Fuentes, uno de los dibujantes más reconocidos, murió a los 82 años este sábado 28 de marzo en la Ciudad de México, informó su familia. Durante décadas, sus caricaturas aparecieron en diarios y revistas de gran circulación, entre ellas El Cuarto Reich, convirtiéndose en uno de los grandes creadores.

La comunidad artística ha expresado en redes sociales sus condolencias a la familia Palomo Reyes, y su pesar por la pérdida del artista.

Muere José Palomo Fuentes, célebre caricaturista chileno

José Palomo Fuentes, también conocido como Pepe Palomo, murió a los 82 años en la capital mexicana, este sábado, rodeado de su familia.

“La familia Palomo Reyes informa con profundo pesar el fallecimiento de José Palomo Fuentes, ‘Palomo’, destacado caricaturista chileno exiliado en México”, escribieron sus familiares en un comunicado.

El también caricaturista Monero Hernández, compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, lamentando el fallecimiento de Palomo. “Triste noticia: murió el gran caricaturista chileno —mexicano de corazón— José Palomo, creador, entre otras cosas, de la extraordinaria tira «El Cuarto Reich»“, escribió.

Triste noticia: murió el gran caricaturista chileno —mexicano de corazón— José Palomo, creador, entre otras cosas, de la extraordinaria tira «El Cuarto Reich». pic.twitter.com/RdEinYnZuj — Hernández (@monerohernandez) March 28, 2026

¿Quién era José Palomo Fuentes?

José Palomo Fuentes nació en Santiago de Chile en 1935 y desde muy joven mostró interés por el dibujo y la caricatura. Su carrera profesional inició en 1963 y fue ampliamente reconocido en la prensa escrita, donde colaboró con medios de su país como El Mercurio y La Nación. A lo largo de su trayectoria, destacó por abordar temas políticos, sociales y culturales, siempre con un enfoque crítico y humorístico.

Tras el golpe militar de 1973 de Augusto Pinochet, la persecución política lo obligó a exiliarse en México, donde colaboró con la Secretaría de Educación Pública (SEP) ilustrando libros de texto para programas de educación de niños y adultos.

Fue autor de la tira El Cuarto Reich, publicada en México y en varios diarios de América Latina, y trabajó en medios como Análisis, Clarín, Puro Chile y El Siglo. Su talento también cruzó fronteras, pues colaboró con revistas como El Jueves (España), Humor (Argentina), Linus (Italia), O Pasquim (Brasil) y Satyricon del diario La República en Roma.

Entre los galardones que le fueron otorgados a José Palomo Fuentes, se encuentran el Premio Von Pilsener en el 2006 y el Premio Nacional el Yelmo de Mambrino en 2005.