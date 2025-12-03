Bajan producción y venta de libros; enoja a Taibo que cuestionen falta de mujeres en colección

Una imagen de la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México

A pesar de que en algunos rubros la industria editorial ha alcanzado los números previos a la pandemia, en cuanto a la producción y venta de libros se sigue lejos de esas cifras e incluso van a la baja. En 2024, la primera fue de 76.4 millones de ejemplares, 4.1 por ciento menos que en 2023; y la segunda de 79.2 millones de unidades, lo cual significó una disminución de 2.6 por ciento, de acuerdo con el informe que dio a conocer ayer la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Dichos datos están lejos de las registrados en 2019, cuando la producción fue de 118.9 millones de ejemplares.

Uno de los factores de las bajas que se registraron en 2024 fue la falta de compras gubernamentales, especialmente de libros de texto, por parte de la Secretaría de Educación Pública, informó el presidente de la Caniem, Diego Echeverría Cepeda. Desde 2023, a causa de este motivo se dejaron de vender 28 millones de ejemplares y para 2024 fueron 15 millones menos, lo cual significó que ya no se facturaron en esos dos años mil 700 millones de pesos.

“Podemos ver el efecto que causó la cancelación de la compra de la Secretaría de Educación Pública a las editoriales de libros de texto. Lo triste, lo duro, es que fueron muchas editoriales, porque no todos los años se les compraba a las mismas”, dijo a La Razón Diego Echeverría Cepeda.

El presidente de la Caniem reiteró que la mayor afectación no sólo se refleja en la baja de ventas o producción, sino en los contenidos a los que tienen acceso los profesores. “Los maestros elegían los más adecuados para su región, para su escuela, y esos eran los que se producían y se compraban. Les permitía elegir títulos acordes a su realidad. Se pierde toda esta diversidad. Ésa es la mayor afectación”, aseguró.

También lamentó que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se han adquirido ejemplares para bibliotecas escolares. “No ha habido compra de libros para bibliotecas de aulas desde inicios del sexenio anterior a la fecha. Esto nos preocupa por la falta de diversidad en las bibliotecas”, señaló.

Debido a las disminuciones que siguen registrando, Echeverría Cepeda comentó que una de las medidas que impulsan es la tasa cero sobre el Impuesto al Valor Agregado para las librerías en el país, por lo cual se está trabajando con las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado para que se logre aprobar la iniciativa que está atorada en el Congreso.

“Estamos convencidos de que es un incentivo fiscal que le va a dar un respiro a las librerías. De entrada, tenemos un gran consenso entre la Red de Librerías Independientes, la Asociación de Librerías de México y el Fondo de Cultura Económica. Estamos trabajando de cerca con las cámaras en ambas comisiones de Cultura para que pronto pueda seguir avanzando el proceso legislativo”, aseguró.

Las librerías ocupan el segundo lugar en generación de ingresos; en 2024 registró una venta de 21.6 millones de ejemplares.

