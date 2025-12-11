Distinguen novela sobre la desconexión emocional con el Premio Mauricio Achar

Emiliano Pérez Grovas Zapiain fue galardonado este jueves con el Premio Mauricio Achar/Random House por su novela Demasiado al norte, “una novela que muestra la extranjería del mundo y el malestar social de la desconexión emocional del individuo en la actualidad. Demasiado al norte tiene un manejo sólido del narrador poco fiable y una voz convincente que se acerca a un padecimiento mental no enunciado”, destacó el jurado.

El jurado integrado por los escritores Brenda Navarro, Sylvia Aguilar Zéleny y Julián Herbert; además de Francisco Goñi —representante de Librerías Gandhi— y el editor Andrés Ramírez —representante de Penguin Random House Grupo Editorial México— también resaltó que es una obra que “explora las figuras de la enfermedad a través de lo genealógico, cuya atmósfera utiliza el frío y la impersonalidad arquitectónica como catalizadores de un humor absurdo”.

La novela del escritor, quien la envió bajo el bajo el seudónimo de “Ignacio Rivero”, fue elegida entre 143 manuscritos.

La escritora Brenda Navarro señaló que este premio busca ofrecer a los lectores “la promesa de un libro que sea capaz de encontrar dónde pone el dedo en la llaga”. Además, dijo que la novela ganadora “invita a mirar este mal que nos ata como sociedad actualmente, la extranjería en nuestro propio hogar”.

Mientras que Julián Herbert comentó que uno de los objetivos de este galardón ha sido siempre “buscar no lo que está establecido en la literatura contemporánea, sino hacia dónde apuesta la literatura contemporánea”.

Emiliano Pérez Grovas Zapiain compartió que concebir esta novela le llevó tres años y medio. Dijo que fue como un recorrido de “altibajos”.

Contó que quiso contar la historia de un personaje que busca algo qué hacer, para desde ahí, abordar experiencias relacionadas con la neurodivergencia no diagnosticada.