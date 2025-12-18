Entre lluvia, becarios y larga espera obsequian libros de 25 para el 25

Entre lluvia, becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y Benito Juárez, desorganización, personas tratando de ingresar al primer cuadro del Zócalo capitalino y una larga espera, ayer arrancó la distribución gratuita de la controversial colección 25 para el 25 impulsada por el Fondo de Cultura Económica (FCE), que a decir de su director Paco Ignacio Taibo II, es una manera de responder a la “prepotencia imperial que cae desde Estados Unidos”.

Aproximadamente una hora y media antes del evento protocolario, becarios se dieron cita en la Plaza de la Constitución para recibir los primeros libros que se obsequiaron. En lo que esperaban, personal les pasaba lista. Mientras que en primera fila estaban personas que encabezan clubes de lectura o que están al frente de bibliotecas, quienes fueron invitadas para recibir una dotación de ejemplares con el fin de nutrir sus precarios acervos.

Personas, al recibir sus paquetes de libros gratuitos, ayer. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro

Conforme avanzaba la hora, fueron llegando otras personas que buscaban ingresar para ser de las beneficiadas en la repartición, pero ya no fue posible, porque, según cifras de los organizadores, ya se encontraban 15 mil asistentes, así que tuvieron que hacer fila afuera de las vallas que rodearon la Plaza de la Constitución.

Finalmente, 17 minutos después de la hora estipulada, comenzó el evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum; la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II.

Reconociendo que una de sus “tradiciones” es “hablar de lo que no debo” y en medio de las tensiones que ha habido ante las políticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Taibo II declaró: “Es un momento de tensión latinoamericana, y México y estos países que se asociaron en el proyecto responden regalando libros.

“Nuestra Presidenta, a la que cada día quiero más, cada vez que la oigo resistiendo las bufonadas que nos vienen desde Estados Unidos y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos, en un país que, por cierto —según datos de ayer—, es el que tiene el récord mundial de prohibir libros en las escuelas”, arengó el director del FCE en medio de la orden de bloqueo a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y de la declaratoria del fentanilo como arma de destrucción.

La última en hablar fue la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue breve ante la fuerte lluvia que ya comenzaba a caer. “Esta decisión de regalar libros, millones, tiene que ver con el momento que ha pasado por meses, años, historias, que nos han llevado a la Transformación de nuestro país”, dijo.

La distribución fue simultánea en la CDMX, La Plata, Argentina; Santiago de Chile; Lima, Perú, y Caracas, Venezuela.

En la capital del país la lluvia ahuyentó a decenas de personas que corrieron para resguardarse y otras más esperaron. Afuera de las vallas la gente seguía formada.

Uno de los beneficiados fue un maestro de una secundaria de Iztapalapa, Jonathan Sandoval, quien tiene un círculo de lectura con 18 grupos de 40 y 50 alumnos cada uno. Recibió 27 libros y dijo que, aunque no son muchos, le son de gran ayuda.

Dijo a La Razón que es necesario acompañar esta iniciativa con estrategias, porque obsequiar no es suficiente. “Debe de haber otro tipo de incentivo para los jóvenes, porque si nada más se les da este libro, lo van a botar en su casa. No sabes si les gusta”, dijo.

Entre los jóvenes había lectores asiduos que esperaban con emoción algún libro, como Jaime Sandoval, de 17 años y proveniente de Iztapalapa, quien comentó a este diario que para él significaba “un buen inicio para descubrir a escritores de América Latina”. Esperaba recibir uno de Mario Benedetti; sin embargo, no se les dio la oportunidad de escoger el de su preferencia.

Otra joven fue Daniela Varela, de 25 años, quien recibió la invitación para venir por un libro. Compartió que deseaba tener alguno de Gabriel García Márquez. Mientras que Joseph Crespo, de 23 años y de Nezahualcóyotl, comentó que la “iniciativa es buena para la gente que no tiene recursos para acceder a la lectura. No sé qué libros sean”. Dijo que lo máximo que ha invertido en un libro son 500 pesos y para lograrlo tuvo que ahorrar: “Uno tiene otras prioridades, la renta, la comida, existir”.

ALGUNOS TÍTULOS

Cómo tirar contra la muerte, de Juan Gelman

Poemas, de Raúl Zurita

Operación Carlota, de Gabriel García Márquez

Vientos de primavera, de Alaíde Foppa

Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor

Geografías, de Mario Benedetti