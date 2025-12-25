¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 26 al 28 de diciembre?

Último fin de semana del año 2025. Preámbulo de la celebración del fin de lapso de 12 meses marcado por acontecimientos significativos (guerras, migración, crimen organizado, Trump, regreso de la derecha en América, crisis en Cuba, Venezuela...) y el recibimiento del nuevo calendario.

Compartimos una lista de eventos culturales, los cuales se pueden disfrutar en este colofón semanal en diferentes foros y recintos de la Ciudad de México con amigos y familiares.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Verbena Navideña en el Zócalo

Un Nacimiento Monumental escoltado por árboles luminosos, música de fondo y un pabellón integrado por artesanos de diferentes estados, quienes ofrecen diferentes productos navideños: centro de las actividades de la Verbena Navideña 2025 en el Zócalo capitalino que se extiende hasta el 4 de enero del 2026.

Conciertos de Anita Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Cecilia Toussaint y la Orquesta Canela. Asimismo, presentaciones teatrales con atractivas pastorelas y remate el 31 de diciembre en el Paseo de la Reforma con música electrónica para recibir el nuevo año. Se suman las actividades en las alcaldías. La Plaza de la Constitución llena de luces, escenarios y una decoración emblemática protagonizada por miles de flores de nochebuena cultivadas en Xochimilco. Excelente opción en estas vacaciones decembrinas.

2. Gunther Gerzso. Algo común con el pasado

En una charla con el poeta Luis Cardoza y Aragón, Gunther Gerzso (México, 1915–2000) aseveró que “sin el pasado prehispánico mi pintura no existiría”. La obra del escultor y pintor mexicano puede entenderse, así, “con relación al pasado mirando hacia el futuro”, una dualidad que desvela la exposición Gunther Gerzso. Algo común con el pasado, que continúa su periodo de exhibición en el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La muestra reúne 47 obras del “creador de una de las abstracciones más singulares de la pintura latinoamericana del siglo XX”, algunas poco conocidas y realizadas entre las décadas de 1950 y 1990, periodo en el que consolidó su lenguaje pictórico tras alejarse del surrealismo. Asimismo, se presentan 24 obras de artistas modernos y contemporáneos —entre pintura, fotografía, instalación y escultura— de autoras y autores como Helen Escobedo, Francisco Castro Leñero y Graciela Iturbide, cuyos planteamientos dialogan con los de Gerzso y permiten comprender por qué su obra sigue siendo vigente.

El recorrido también aborda su trabajo escenográfico, que le valió cinco premios Ariel y la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico. Esta etapa dialoga con el muro de la artista estadounidense Andrea Zittel, Untitled (2010), quien retoma la pureza de lo geométrico, como lo hiciera el mexicano. Se exhibe además un fragmento de El bolero de Raquel (1957), cinta dirigida por Miguel M. Delgado, ya que se trata de “la única escenografía de Gerzso en la que deja de trabajar con la idea de la casa mexicana para introducir un relato de la abstracción y la modernidad plástica, con elementos figurativos que remiten a El modulor, de Le Corbusier”.

El manejo geométrico y el paisaje continúan en el diálogo entre El castillo (2007), de Jorge Méndez Blake; la escultura Ciudad (1960), de José María Ximénez; y Estela blanca (1950) y Estructuras antiguas (1955), ambas de Gerzso. “Vemos a un Gerzso que deja atrás el surrealismo y comienza a trabajar acumulaciones geométricas desde una naturaleza más táctil y monumental, así como un tratamiento del paisaje menos descriptivo y más metafísico”.

El tratamiento conceptual del espacio prosigue con obras como Muro azul, Chiapas (1977) o Estructuras verdes (1964), en diálogo con Barda y montaña (1960), de Manuel Álvarez Bravo, o Construcción en blanco 1 y 2 (2013), de Abel Quezada. La muestra concluye con un diálogo entre el brasileño Arcangelo Lanelli, Superposición de cuadros I (1977), y obras como Sin título (1957), de Gerzso, que problematizan la separación entre forma y color.

Dónde: Museo de Arte Carrillo Gil. Revolución 1608, San Ángel, Álvaro Obregón. Ciudad de México.

Cuándo: durante vacaciones de diciembre 2025

3. Programa de cine para las infancias en la Cineteca Nacional Chapultepec

Además de la programación regular en salas, Cineteca Chapultepec prepara funciones gratuitas al aire libre dirigida a las infancias que la visitan:

Hola, Frida (Karine Vézina, André Kadi, Canadá, 2024)

Historia de una niña diferente. Su mundo es Coyoacán, Ciudad de México. Chispeante, vibrante, todo le interesa y cuando surgen dificultades, las afronta con una imaginación desbordante. Se llama Frida Kahlo, con base en lo que ella dijo alguna vez: “Nunca pinté sueños... lo que representaba era mi realidad”; la biografía animada pone de relieve el poder salvador de la imaginación, la creación y el arte. Arte que cura, libera y eleva.

Horarios: viernes 26 de diciembre, 13 y 16 horas; sábado 27 de diciembre, 13 y 16 horas, y domingo 28 de diciembre, 13, 16 y 18 horas. | Entrada libre

Dónde: Cineteca Chapultepec. Avenida Vasco de Quiroga 1401, colonia Santa Fe. Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México.

4. Los rótulos no deben morir / Loves Letters. Exposiciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Galería José María Velasco (GJMV), presentan dos exposiciones que celebran la cultura visual y su relación con la vida comunitaria: Los rótulos no deben morir, dedicada al rótulo como oficio y memoria urbana, y Love Letters, proyecto de retrato y palabra que abre diálogo sobre identidad, estigma sobre el fenómeno de las pandillas en Estados Unidos.

Los rótulos no deben morir reúne cerca de cien piezas que dan cuenta del rótulo como oficio, lenguaje visual y memoria urbana en México. Con curaduría del promotor y curador del rótulo, Quetzalcóatl Molina, la muestra se organiza en cinco núcleos (Los Pulques, La Fotografía, El barrio de Tepito, Los rótulos en Tepito y Los nuevos rotulistas) e integra materiales históricos y producción contemporánea.

Por su parte, en Love Letters, el artista y director de Homeboy Art Academy, Fabián Debora, presenta un proyecto que inició en Los Ángeles y fue concebido como una herramienta para “combatir las injusticias sociales” y “amplificar las voces de los oprimidos”. Debora detalló que la exposición la integran diez retratos y diez cartas, escritas por las propias personas retratadas o por alguien cercano a ellas, con el objetivo de invitar al público a “reconocer lo que son” y desmontar estereotipos sobre quienes han vivido experiencias de pandillas y prisión.

Cuándo: Las exposiciones estarán abiertas al público hasta el 6 de abril de 2026.

Dónde: Galería José María Velasco. Peralvillo 55, Peralvillo, Morelos, Cuauhtémoc. Ciudad de México.

5. Actividades de la Secretaría de Cultura en el periodo vacacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informa que, durante el presente periodo vacacional, ofrece una cartelera para adentrarse en las expresiones artísticas y culturales, a través de exposiciones, programas especiales y espacios abiertos para el disfrute de todos los públicos. Por ejemplo, los 18 recintos de la Red de Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) están abiertos durante estos días con importantes exhibiciones.

Por ejemplo, el Museo Nacional de la Estampa presenta Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México, hito en la museografía en nuestro país, ya que utiliza todas las salas del recinto para presentar obra de más de 140 artistas provenientes de pueblos originarios y afrodescendientes de once regiones de México.

El Museo de Arte Moderno presenta Gilberto Aceves Navarro. Volverse una línea, una muestra que plantea un acercamiento al quehacer del gran exponente del expresionismo abstracto en México. Asimismo, el Museo Nacional de Arte cuenta con la exposición Circo. Fascinación popular ¡Primera llamada!, que aborda la historia de las artes circenses en nuestro país y las diversas representaciones que se plasmaron en el arte moderno como reflejo de un mundo que trascendía la realidad.

Fusiones: montaje espacio temporal a partir de David Alfaro Siqueiros, en la Sala de Arte Público Siqueiros, explora el legado del gran muralista a partir de su interés por el cine, la fotografía y el pensamiento técnico del arte moderno. Mientras que el Museo del Palacio de Bellas Artes expone Geles Cabrera. Partituras corporales, que revisa desde el trabajo e ideas de Cabrera que se apartaron del canon académico y nacionalista dominante en su época, explorando formas más libres, personales y experimentales.​

En la Biblioteca de México, hasta el 25 de enero de 2026, se exhibe Rostros del Danzón, muestra que acerca una serie de retratos fotográficos que el colectivo Galería Entre Ríos ha capturado sobre la personalidad y presencia de parejas destacadas, así como de protagonistas con amplia trayectoria en la práctica del danzón.

Asimismo, en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes (Cenart), Horizonte interrumpido: Gestos humanos de la Escuela de Arte de la Universidad Texas Tech reúne obras de 22 estudiantes de la institución estadounidense que presentan una multiplicidad de tradiciones artísticas y disciplinas para explorar horizontes tanto literales como conceptuales. También espacios como el Museo de El Carmen y el Museo Nacional de Culturas Populares cuentan con exhibiciones enfocadas en la tradición de los nacimientos.

Cabe destacar que las más de 180 zonas arqueológicas del país están abiertas para todas y todos los interesados en conocer la grandeza cultural de nuestro país. Asimismo, el Complejo Cultural Los Pinos tiene las puertas abiertas para caminar por sus calzadas y conocer sus espacios.

Dónde: Diferentes espacios, foros y recintos Culturales de la CDMX

Cuándo: durante vacaciones de diciembre 2025

