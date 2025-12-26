Los Puritanos da bienvenida a 2026 en la Met Opera de NY

La soprano Lisette Oropesa, al dar vida a Elvira en Los Puritanos.

La ópera Los Puritanos, de Vincenzo Bellini, dará la bienvenida a 2026 en el programa En vivo desde el Met de Nueva York, por lo que los amantes de este arte podrán disfrutarla el próximo 10 de enero en la pantalla del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La producción estará bajo la dirección del británico Charles Edwards, quien debutará en este encargo con la compañía, luego de desempeñarse en diversos montajes como diseñador de escenografía, se detalló en un comunicado.

La ópera, bajo la batuta del italiano Marco Armiliato, contará con la soprano estadounidense Lisette Oropesa y su compatriota, el tenor Lawrence Brownlee, quienes darán vida a Elvira y Arturo, dos jóvenes amantes atrapados en el fuego cruzado de la Guerra Civil Inglesa. Además, el barítono polaco Artur Ruciński interpretará a Riccardo, prometido de la joven en contra de su voluntad, y el bajo-barítono estadounidense Christian van Horn será Giorgio, el comprensivo tío de ella.

“La chica cae en la locura en un resplandor de gloria vocal. Es un marco que ha demostrado ser exitoso para muchas obras maestras del bel canto, incluida Los Puritanos, cuya heroína pasa la mayor parte de los tres actos llenos de acción de la ópera fuera de sus sentidos”, se describe en un texto de la Met Opera de Nueva York.

El director Charles Edwards ha destacado que esta ópera tiene piezas que “son thrillers”.

La transmisión en vivo en el Auditorio Nacional será a las 12:00 horas.

Los puritanos (transmisión en vivo)

Dónde: Auditorio Nacional

Cuándo: 10 de enero

Horario: 12:00 horas

Localidades: De $180 a $1,150