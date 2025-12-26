Tu otro nombre, en libros del año 2025; revisa Top 30

Año 2025. La industria editorial de habla española tuvo incidencia notable en los espacios literarios: la realización exitosa de la edición 39 de la FIL de Guadalajara con Barcelona como ciudad invitada mostró un balance positivo y rentable del mercado librero hispano. Los sellos españoles, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos o mexicanos siguen apostando por la buena literatura. En La Razón presentamos una recapitulación de las mejores publicaciones aparecidas en México en el transcurso de estos 12 meses. Establecimos un diálogo con escritores, libreros e impresores para conformar dictámenes técnicos con el arbitraje de lectores. Nuestro punto de vista estableció precisiones. No pretendemos cifrar un sumario único. Revelamos un compendio de publicaciones que marcaron tendencias por valores estéticos. Todo repertorio antológico es fragmentario: toda clasificación es parcial. Aquí están los volúmenes que dejaron huellas por su calidad literaria, no por la cifra de ventas ni por la popularidad.
1. Tu otro nombre
Autora: Elsa Cross
Género: Poesía
INAH responde a polémica por Bad Bunny en el Museo de Antropología
Editorial: Era
Cuaderno de versos protagonizado por seres iluminados en el frenesí del deseo y las estaciones de los afectos. “El nombre de Dios / está / en nuestros nombres // Y en todo su fuego nos devora”, suscribe Cross en el pórtico de este álbum de conmutaciones anímicas en que el amor se revela como un rostro de arcaica fuerza y aciagas cifras en búsqueda de su santificada condición. Decir “te amo” para sentir la invasión de bendiciones en el alma. Amar para reconocernos en el otro en un desborde de espejos en que los nombres se fusionan en otro nombre expresado por el deseo. Volumen que subraya los tránsitos del alma en el nombre del amado. “No somos nuestros cuerpos / y sin embargo / cuánto amo tu forma / con su fragilidad latente / las manchas de los días / en tu cara / tu cicatriz / tus hombros / que se adelgazan / bajo mis besos”. Veintidós secciones donde la orilla de la noche, el cielo abierto, músicas ondulantes, cicatrices y simetrías ocultas abrazan cuerpos iridiscentes ebrios del hechizo súbito y fulgurante de la pasión que vibra, se extingue y se reinventa.
2. Agosto es un mes diabólico
Autora: Edna O’Brien
Género: Novela
Editorial: Lumen
NOVELA PROHIBIDA en distintos países en los años 60 del siglo pasado. El sello Lumen la rescata en una reedición necesaria y oportuna. Fábula protagonizada por una mujer que viaja a la Riviera Francesa en busca de sol y se reencuentra consigo misma en la búsqueda de su independencia hasta vislumbrar la soledad como destino. Representación abierta del deseo femenino, de la maternidad no ennoblecida y la desobediencia en desafío de los roles impuestos por las estructuras sociales. Fulgurante prosa de seductora precisión lírica y entrañable cadencia anímica.
3. Arderá el viento
Autor: Guillermo Saccomanno
Género: Novela
Editorial: Alfaguara
PREMIO ALFAGUARA 2025. Narración inquietante que escruta y aturde por la realidad brutal que aborda: cuerpos deteriorados, silencios sociales y una comunidad marcada por signos oscuros. Verdades desde perturbadoras introspecciones. Realismo crudo de tensión progresiva: lo testimonial y lo poético se entrelazan en el logro de una consistencia simbólica desbordada de imágenes en que el viento arde y todo se incendia. La redención camina por la ruta del fracaso, cada gesto de ternura se vislumbra en la fugacidad, cada acto de resistencia está marcado por lo enigmático.
4. Poesía 01 2025
Autores: Varios
Género: Poesía
Editorial: UNAM
COMPILACIÓN de Myriam Moscona: voces líricas de México, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Diversidad y distancia generacional de los seleccionados: de Coral Bracho a Emiliano Álvarez o Raúl Zurita en diálogo con Milagros Abalo. Concepto de pirámide: voz central en la cresta; dos voces en la base. Vigorosa salud de la poesía hispanoamericana contemporánea: despliegue de sus más visibles colores. Rafael Cadenas, María Negroni, Elisa Díaz Castelo...: “Retrato de un tiempo ‘nuevo’ en la poesía del mundo y no sólo de América Latina” (Myriam Moscona).
5. Retratos de Jazz
Autores: Haruki Murakami & Makoto Wada
Género: Semblanza
Editorial: Tusquets
VOLUMEN DEL NARRADOR japonés Haruki Murakami ilustrado por Makoto Wada: 55 semblanzas que el célebre autor de Tokio Blues y Kafka en la orilla dedicó a figuras trascendentes de una modalidad musical en la cual se desempeñó como regente de un club de Tokio en los años 70 del siglo pasado. Testimonio de la devoción del escritor por momentos axiomáticos de la historia del jazz del siglo XX: Chet Baker, Duke Ellington, Stan Getz, Bill Evans, Miles Davis, Nat King Cole, Gerry Mulligan, Oscar Peterson y Frank Sinatra, entre otros gigantes del swing, el cool, el blues y el bebop.
6. La tentación del fracaso
Autor: Julio Ramón Ribeiro
Género: Diario
Editorial: Seix Barral
TOMO I (1950–1978) de las páginas del diario personal del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro (1929–1994) con prólogo del narrador español Enrique Vila-Matas. Testimonio perspicaz y apasionante de un transcurrir vital y creativo donde el lector es testigo de frisos literarios singulares: índices de la vida y la obra de un fabulador de raza. “Uno de los más fascinantes diarios literarios del siglo pasado” (Vila-Matas). Ribeyro al desnudo en sus recorridos por España, Francia, Alemania, Bélgica y Perú.
7. El hombre
autor: Guillermo Arriaga
Género: Novela
Editorial: Alfaguara
NARRADA POR DIFERENTES VOCES, se sumerge en el azaroso siglo XIX americano: criminales, indios, esclavos y mexicanos en el marco del nacimiento y ascenso del señorío sangriento de Henry Lloyd, enigmático personaje que logra una grandiosa fortuna mediante el saqueo, el asesinato e invasión de tierras. Presencia de Jack Barley, quien a los 11 años de edad asesina a uno de sus amigos. Ambiciosa novela que explora en las raíces del capitalismo, la conformación de EU, la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, los conflictos entre apaches, mexicanos y texanos, y la lacerante esclavitud.
8. Adiós, Tánger
Autora: Salma El Moumni
Género: Novela
Editorial: Sexto Piso
HISTORIA DE ALIA, mujer tangerina que se siente asediada: los hombres la desvisten con la mirada, la acosan, le gritan lubricidades. Ella intenta entender la causa de esos acosos y en la intimidad se hace fotografías sensuales: catálogo de imágenes que se publica en Internet, se ve obligada a irse de Tánger huyendo de una posible acusación de inmoralidad. Despliegue de una incisiva prosa que explora en las aciagas franjas del destierro, las heridas que dejan las arremetidas miradas masculinas, la vulnerabilidad del cuerpo femenino y los silencios impuestos por el patriarcado.
9. Retratos de familia
Autor: José Javier Villarreal Género: Poesía
Editorial: Vaso Roto
TRAZOS QUE DEVELAN tiempos pretéritos imbuidos en el presente. “La música llegaba de otra parte / y los protagonistas eran otros”, proclama la voz poética de este cuaderno que es, en realidad, una confluencia de perplejidades y azoros. “La tentación está ahí /como un árbol /en el centro del jardín”. Cuerpos dispuestos en el escenario de las incertidumbres terciadas por el dolor interpolado. Vitrales, espejos, lluvias. El domingo en sombras melancólicas. Todo transcurre al compás de cadencias imborrables: figuraciones sentimentales bañadas de sueños intermitentes.
10. El silencio del gato
Autor: Alberto Ruy Sánchez
Género: Poesía
Editorial: Era
“LOS GATOS SON SUYOS, autónomos, tienen sus propios planes y sus propias apetencias, se saben volubles e inconsistentes, con frecuencia, pero cariñosos y melosos como ningún otro ser en el mundo”: Julio Cortázar. Alberto Ruy Sánchez recalca las palabras del autor de Rayuela en El silencio del gato: “Thor es pelirrojo fuego, / y al salir el sol lee el periódico conmigo”. Rituales, Anatomías, Transformaciones, Esencias y Teatro de cámara en nueve actos. “Todo en el gato escapa / a definiciones quietas”. Volumen de maúllos cordiales y minucias de mutaciones en que los celajes, la Luna y las estrellas aguardan el ronroneo que dibuja la elevada imagen felina.
11. Malacría
Autor: Elisa Díaz Castelo Género: Novela
Editorial: Sexto Piso
NOVELA DEBUT de la poeta Elisa Díaz Castelo: red de tajaduras, intimidades, evasiones, sombras, fulgores intermitentes, ausencias, susurros y maculadas cifras del bramido de tres generaciones de mujeres sesgadas por la soledad. Mundo interior como un anagrama de sorpresivas conjunciones: franjas de pasados interpolados con un presente cariado por heridas. Turbaciones desnudas de cuerpos agraviados por dolores ocultos impregnados en la sensibilidad femenina. Prosa en tonalidad de adagio: cosmos en que la locura, la epilepsia, la violencia y una penetrante ternura son índices confluentes presentes en las gestualidades de las protagonistas.
12. Ese montón de espejos rotos
Autor: Gonzalo Celorio Género: Memorias
Editorial: Tusquets
TÍTULO TOMADO de unos versos de Jorge Luis Borges: “Somos nuestra memoria, / somos ese quimérico museo de formas inconstantes, / ese montón de espejos rotos”. El autor devela “lo poco que he podido preservar de lo poco que he vivido y lo más poco aún de lo que he podido escribir sobre mis pasiones: la palabra, la literatura, el teatro, la música popular, la fiesta, el Barroco, la amistad, la arquitectura, los rituales domésticos, el amor y sus simulacros”. Primera persona narrativa imbuida en lo privado y lo público en los avatares de la vocación literaria: ‘Yo’ desplegado en jubilosas efusiones que derivan en un mapa de lectura imponderable.
13. El hombre en el jardín
Autora: Gilma Luque
Género: Novela
Editorial: Hachette
OBRA GANADORA del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2023. Fábula que explora en los repertorios de una relación matrimonial en proceso de ruptura. “Había una vez una mujer que miró desde la ventana de su casa a un hombre que vivía en el jardín. El hombre era su esposo, pero también un extraño”: comienza contando Inés, la protagonista de un entrañable relato en que los actos cotidianos y los códigos afectivos se vislumbran entretejidos en la bruma de una memoria confidente. Discurso de sutilezas irrefutables. El mundo se desmorona; pero, un cielo cuajado de luz derrama ilusiones.
14. Muy diversas versiones
Autor: Aurelio Asiain
Género: Ensayo-poesía
Editorial: Grano de Sal
COMPILACIÓN DE TRADUCCIONES de poemas de diferentes épocas (de textos antiguos a obras contemporáneas) y una decena de lenguas. El autor Aurelio Asiain complementa las versiones de los textos en español con notas y breves ensayos donde reflexiona sobre el oficio de la traducción como un acto de humildad frente a las palabras de los otros en un sentido incitante para requerir del lector una exploración en los valores implícitos del texto y los múltiples frisos en la dicotomía significante/significado que derivan de las variadas interpretaciones de un poema. Cuaderno de enigmáticas y perplejas cadencias alucinadas.
15. Hasta que empieza a brillar
Autor: Andrés Neuman
Género: Novela
Editorial: Alfaguara
VIDA NOVELADA de la autora de uno de los más originales diccionarios del español: María Moliner (1900-1981), bibliotecaria, archivera y lexicógrafa. Neuman ha logrado, desde la evocación lírica y el montaje documental, reivindicarla. Encuentro con Dámaso Alonso cargado de tensión, Moliner enfrenta al ilustre académico que desdeñó su grandiosa obra. Neuman traza una tonalidad que apuesta con cautela e incisiva palpitación narrativa por la configuración del conflicto central de la historia: el objetivo no sólo se centra en desplegar episodios de una vida, sino de relucirla.
OTROS LIBROS DESTACADOS DEL AÑO
16. Los sueños de Patanjali
José Gordon
Novela
Grijalbo
17. Incensurable
Luna Miguel Ensayo
Almadía
UNAM
18. Malas decisiones
Sabina Orozco Novela
Tusquets
19. Jardines en el cielo
Armando González Torres
Ensayo
Ariel
20. Celia en el mundo
Rosa Marquetti Torres
Biografía
Planeta
21. Antología Personal
Luis García Montero
Poesía
FCE
22. Fango
Guillermo Fadanelli
Novela
Random House
23. La mujer incierta
Piedad Bonnett Autoficción
Alfaguara
24. Autobiografía
de la piel
Ana Clavel
Novela
Alfaguara
25. El invierno llegó sin avisar
Karla Zárate
Novela
Destino
26. Raros
Valeria Gallo Narración gráfica Océano
27. El loco de Dios en el fin del mundo
Javier Cercas
Ensayo narrativo
Random House
28. Enciclopedia de las artes cotidianas
Laura Sofía Rivero Ensayo
Random House
29. El corazón habitado
Daniela Tarazona Novela
Almadía
30. Por mi gran culpa
Ligia Urroz
Novela
Hachette