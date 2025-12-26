Tu otro nombre, en libros del año 2025; revisa Top 30

Año 2025. La industria editorial de habla española tuvo incidencia notable en los espacios literarios: la realización exitosa de la edición 39 de la FIL de Guadalajara con Barcelona como ciudad invitada mostró un balance positivo y rentable del mercado librero hispano. Los sellos españoles, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos o mexicanos siguen apostando por la buena literatura. En La Razón presentamos una recapitulación de las mejores publicaciones aparecidas en México en el transcurso de estos 12 meses. Establecimos un diálogo con escritores, libreros e impresores para conformar dictámenes técnicos con el arbitraje de lectores. Nuestro punto de vista estableció precisiones. No pretendemos cifrar un sumario único. Revelamos un compendio de publicaciones que marcaron tendencias por valores estéticos. Todo repertorio antológico es fragmentario: toda clasificación es parcial. Aquí están los volúmenes que dejaron huellas por su calidad literaria, no por la cifra de ventas ni por la popularidad.

1. Tu otro nombre

Autora: Elsa Cross

Género: Poesía

Editorial: Era

Cuaderno de versos protagonizado por seres iluminados en el frenesí del deseo y las estaciones de los afectos. “El nombre de Dios / está / en nuestros nombres // Y en todo su fuego nos devora”, suscribe Cross en el pórtico de este álbum de conmutaciones anímicas en que el amor se revela como un rostro de arcaica fuerza y aciagas cifras en búsqueda de su santificada condición. Decir “te amo” para sentir la invasión de bendiciones en el alma. Amar para reconocernos en el otro en un desborde de espejos en que los nombres se fusionan en otro nombre expresado por el deseo. Volumen que subraya los tránsitos del alma en el nombre del amado. “No somos nuestros cuerpos / y sin embargo / cuánto amo tu forma / con su fragilidad latente / las manchas de los días / en tu cara / tu cicatriz / tus hombros / que se adelgazan / bajo mis besos”. Veintidós secciones donde la orilla de la noche, el cielo abierto, músicas ondulantes, cicatrices y simetrías ocultas abrazan cuerpos iridiscentes ebrios del hechizo súbito y fulgurante de la pasión que vibra, se extingue y se reinventa.

Tu otro nombre ı Foto: Especial

2. Agosto es un mes diabólico

Autora: Edna O’Brien

Género: Novela

Editorial: Lumen

NOVELA PROHIBIDA en distintos países en los años 60 del siglo pasado. El sello Lumen la rescata en una reedición necesaria y oportuna. Fábula protagonizada por una mujer que viaja a la Riviera Francesa en busca de sol y se reencuentra consigo misma en la búsqueda de su independencia hasta vislumbrar la soledad como destino. Representación abierta del deseo femenino, de la maternidad no ennoblecida y la desobediencia en desafío de los roles impuestos por las estructuras sociales. Fulgurante prosa de seductora precisión lírica y entrañable cadencia anímica.

Agosto es un mes diabólico ı Foto: Especial

3. Arderá el viento

Autor: Guillermo Saccomanno

Género: Novela

Editorial: Alfaguara

PREMIO ALFAGUARA 2025. Narración inquietante que escruta y aturde por la realidad brutal que aborda: cuerpos deteriorados, silencios sociales y una comunidad marcada por signos oscuros. Verdades desde perturbadoras introspecciones. Realismo crudo de tensión progresiva: lo testimonial y lo poético se entrelazan en el logro de una consistencia simbólica desbordada de imágenes en que el viento arde y todo se incendia. La redención camina por la ruta del fracaso, cada gesto de ternura se vislumbra en la fugacidad, cada acto de resistencia está marcado por lo enigmático.

Arderá el viento ı Foto: Especial

4. Poesía 01 2025

Autores: Varios

Género: Poesía

Editorial: UNAM

COMPILACIÓN de Myriam Moscona: voces líricas de México, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Diversidad y distancia generacional de los seleccionados: de Coral Bracho a Emiliano Álvarez o Raúl Zurita en diálogo con Milagros Abalo. Concepto de pirámide: voz central en la cresta; dos voces en la base. Vigorosa salud de la poesía hispanoamericana contemporánea: despliegue de sus más visibles colores. Rafael Cadenas, María Negroni, Elisa Díaz Castelo...: “Retrato de un tiempo ‘nuevo’ en la poesía del mundo y no sólo de América Latina” (Myriam Moscona).

Poesía 01 2025 ı Foto: Especial

5. Retratos de Jazz

Autores: Haruki Murakami & Makoto Wada

Género: Semblanza

Editorial: Tusquets

VOLUMEN DEL NARRADOR japonés Haruki Murakami ilustrado por Makoto Wada: 55 semblanzas que el célebre autor de Tokio Blues y Kafka en la orilla dedicó a figuras trascendentes de una modalidad musical en la cual se desempeñó como regente de un club de Tokio en los años 70 del siglo pasado. Testimonio de la devoción del escritor por momentos axiomáticos de la historia del jazz del siglo XX: Chet Baker, Duke Ellington, Stan Getz, Bill Evans, Miles Davis, Nat King Cole, Gerry Mulligan, Oscar Peterson y Frank Sinatra, entre otros gigantes del swing, el cool, el blues y el bebop.

Retratos de Jazz ı Foto: Especial

6. La tentación del fracaso

Autor: Julio Ramón Ribeiro

Género: Diario

Editorial: Seix Barral

TOMO I (1950–1978) de las páginas del diario personal del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro (1929–1994) con prólogo del narrador español Enrique Vila-Matas. Testimonio perspicaz y apasionante de un transcurrir vital y creativo donde el lector es testigo de frisos literarios singulares: índices de la vida y la obra de un fabulador de raza. “Uno de los más fascinantes diarios literarios del siglo pasado” (Vila-Matas). Ribeyro al desnudo en sus recorridos por España, Francia, Alemania, Bélgica y Perú.

La tentación del fracaso ı Foto: Especial

7. El hombre

autor: Guillermo Arriaga

Género: Novela

Editorial: Alfaguara

NARRADA POR DIFERENTES VOCES, se sumerge en el azaroso siglo XIX americano: criminales, indios, esclavos y mexicanos en el marco del nacimiento y ascenso del señorío sangriento de Henry Lloyd, enigmático personaje que logra una grandiosa fortuna mediante el saqueo, el asesinato e invasión de tierras. Presencia de Jack Barley, quien a los 11 años de edad asesina a uno de sus amigos. Ambiciosa novela que explora en las raíces del capitalismo, la conformación de EU, la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, los conflictos entre apaches, mexicanos y texanos, y la lacerante esclavitud.

El hombre ı Foto: Especial

8. Adiós, Tánger

Autora: Salma El Moumni

Género: Novela

Editorial: Sexto Piso

HISTORIA DE ALIA, mujer tangerina que se siente asediada: los hombres la desvisten con la mirada, la acosan, le gritan lubricidades. Ella intenta entender la causa de esos acosos y en la intimidad se hace fotografías sensuales: catálogo de imágenes que se publica en Internet, se ve obligada a irse de Tánger huyendo de una posible acusación de inmoralidad. Despliegue de una incisiva prosa que explora en las aciagas franjas del destierro, las heridas que dejan las arremetidas miradas masculinas, la vulnerabilidad del cuerpo femenino y los silencios impuestos por el patriarcado.

Adiós, Tánger ı Foto: Especial

9. Retratos de familia

Autor: José Javier Villarreal Género: Poesía

Editorial: Vaso Roto

TRAZOS QUE DEVELAN tiempos pretéritos imbuidos en el presente. “La música llegaba de otra parte / y los protagonistas eran otros”, proclama la voz poética de este cuaderno que es, en realidad, una confluencia de perplejidades y azoros. “La tentación está ahí /como un árbol /en el centro del jardín”. Cuerpos dispuestos en el escenario de las incertidumbres terciadas por el dolor interpolado. Vitrales, espejos, lluvias. El domingo en sombras melancólicas. Todo transcurre al compás de cadencias imborrables: figuraciones sentimentales bañadas de sueños intermitentes.

Retratos de familia ı Foto: Especial

10. El silencio del gato

Autor: Alberto Ruy Sánchez

Género: Poesía

Editorial: Era

“LOS GATOS SON SUYOS, autónomos, tienen sus propios planes y sus propias apetencias, se saben volubles e inconsistentes, con frecuencia, pero cariñosos y melosos como ningún otro ser en el mundo”: Julio Cortázar. Alberto Ruy Sánchez recalca las palabras del autor de Rayuela en El silencio del gato: “Thor es pelirrojo fuego, / y al salir el sol lee el periódico conmigo”. Rituales, Anatomías, Transformaciones, Esencias y Teatro de cámara en nueve actos. “Todo en el gato escapa / a definiciones quietas”. Volumen de maúllos cordiales y minucias de mutaciones en que los celajes, la Luna y las estrellas aguardan el ronroneo que dibuja la elevada imagen felina.

El silencio del gato ı Foto: Especial

11. Malacría

Autor: Elisa Díaz Castelo Género: Novela

Editorial: Sexto Piso

NOVELA DEBUT de la poeta Elisa Díaz Castelo: red de tajaduras, intimidades, evasiones, sombras, fulgores intermitentes, ausencias, susurros y maculadas cifras del bramido de tres generaciones de mujeres sesgadas por la soledad. Mundo interior como un anagrama de sorpresivas conjunciones: franjas de pasados interpolados con un presente cariado por heridas. Turbaciones desnudas de cuerpos agraviados por dolores ocultos impregnados en la sensibilidad femenina. Prosa en tonalidad de adagio: cosmos en que la locura, la epilepsia, la violencia y una penetrante ternura son índices confluentes presentes en las gestualidades de las protagonistas.

Malacría ı Foto: Especial

12. Ese montón de espejos rotos

Autor: Gonzalo Celorio Género: Memorias

Editorial: Tusquets

TÍTULO TOMADO de unos versos de Jorge Luis Borges: “Somos nuestra memoria, / somos ese quimérico museo de formas inconstantes, / ese montón de espejos rotos”. El autor devela “lo poco que he podido preservar de lo poco que he vivido y lo más poco aún de lo que he podido escribir sobre mis pasiones: la palabra, la literatura, el teatro, la música popular, la fiesta, el Barroco, la amistad, la arquitectura, los rituales domésticos, el amor y sus simulacros”. Primera persona narrativa imbuida en lo privado y lo público en los avatares de la vocación literaria: ‘Yo’ desplegado en jubilosas efusiones que derivan en un mapa de lectura imponderable.

Ese montón de espejos rotos ı Foto: Especial

13. El hombre en el jardín

Autora: Gilma Luque

Género: Novela

Editorial: Hachette

OBRA GANADORA del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2023. Fábula que explora en los repertorios de una relación matrimonial en proceso de ruptura. “Había una vez una mujer que miró desde la ventana de su casa a un hombre que vivía en el jardín. El hombre era su esposo, pero también un extraño”: comienza contando Inés, la protagonista de un entrañable relato en que los actos cotidianos y los códigos afectivos se vislumbran entretejidos en la bruma de una memoria confidente. Discurso de sutilezas irrefutables. El mundo se desmorona; pero, un cielo cuajado de luz derrama ilusiones.

El hombre en el jardín ı Foto: Especial

14. Muy diversas versiones

Autor: Aurelio Asiain

Género: Ensayo-poesía

Editorial: Grano de Sal

COMPILACIÓN DE TRADUCCIONES de poemas de diferentes épocas (de textos antiguos a obras contemporáneas) y una decena de lenguas. El autor Aurelio Asiain complementa las versiones de los textos en español con notas y breves ensayos donde reflexiona sobre el oficio de la traducción como un acto de humildad frente a las palabras de los otros en un sentido incitante para requerir del lector una exploración en los valores implícitos del texto y los múltiples frisos en la dicotomía significante/significado que derivan de las variadas interpretaciones de un poema. Cuaderno de enigmáticas y perplejas cadencias alucinadas.

Muy diversas versiones ı Foto: Especial

15. Hasta que empieza a brillar

Autor: Andrés Neuman

Género: Novela

Editorial: Alfaguara

VIDA NOVELADA de la autora de uno de los más originales diccionarios del español: María Moliner (1900-1981), bibliotecaria, archivera y lexicógrafa. Neuman ha logrado, desde la evocación lírica y el montaje documental, reivindicarla. Encuentro con Dámaso Alonso cargado de tensión, Moliner enfrenta al ilustre académico que desdeñó su grandiosa obra. Neuman traza una tonalidad que apuesta con cautela e incisiva palpitación narrativa por la configuración del conflicto central de la historia: el objetivo no sólo se centra en desplegar episodios de una vida, sino de relucirla.

Hasta que empieza a brillar ı Foto: Especial

OTROS LIBROS DESTACADOS DEL AÑO

16. Los sueños de Patanjali

José Gordon

Novela

Grijalbo

17. Incensurable

Luna Miguel Ensayo

Almadía

UNAM

18. Malas decisiones

Sabina Orozco Novela

Tusquets

19. Jardines en el cielo

Armando González Torres

Ensayo

Ariel

20. Celia en el mundo

Rosa Marquetti Torres

Biografía

Planeta

21. Antología Personal

Luis García Montero

Poesía

FCE

22. Fango

Guillermo Fadanelli

Novela

Random House

23. La mujer incierta

Piedad Bonnett Autoficción

Alfaguara

24. Autobiografía

de la piel

Ana Clavel

Novela

Alfaguara

25. El invierno llegó sin avisar

Karla Zárate

Novela

Destino

26. Raros

Valeria Gallo Narración gráfica Océano

27. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas

Ensayo narrativo

Random House

28. Enciclopedia de las artes cotidianas

Laura Sofía Rivero Ensayo

Random House

29. El corazón habitado

Daniela Tarazona Novela

Almadía

30. Por mi gran culpa

Ligia Urroz

Novela

Hachette