¿Cuáles son las nuevas tarifas en el Museo Nacional de Antropología y la zona arqueológica de Teotihuacan a partir del 2026?

A partir del 1 de enero de 2026 habrá nuevas tarifas en museos y zonas arqueológicas que dependen del Instituto Nacional de Antropología e Historias (INAH), entre estos el Museo Nacional de Antropología y la zona arqueológica de Teotihuacán.

El Museo Nacional de Antropología anunció que la tarifa para personas mexicanas y extranjeras residentes en México será de 105 pesos, lo cual representa un aumento de cinco pesos. Mientras que para extranjeros será de 210 pesos, lo cual significa un incremento de 110 pesos.

En el caso de las zonas arqueológicas Categoría I, como Teotihuacán, Calakmul, Palenque, Tula, Monte Albán, Tulum y Chichén Itzá, el precio por boleto para mexicanos será de 105 pesos y para extranjeros de 210 pesos.

Este ajuste se publicó en el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el pasado 7 de noviembre y comenzará a aplicarse a partir de mañana.

Las zonas arqueológicas de categoría II ahora tendrán un costo de 155 pesos (extranjeros), las de categoría III, 145 pesos (extranjeros) y las de Categoría IV, 105 pesos (extranjeros), en éstas últimas están la de Chichén Itzá y Uxmal, por ejemplo.

El INAH Estado de México informó que ahora el precio para la zona arqueológica de Malinalco será de 155 pesos para extranjeros y 85 para nacionales. Mientras que las de Tenayuca I, la de Santa Cecilia, la de Los Melones y la de Calixtlahuaca, 145 para extranjeros y 80 para nacionales. Al igual que la Capilla Abierta de Tlalmanalco y los ex Conventos de Acolman y Oxtotipac.

Los domingos se mantendrá la entrada libre para el público nacional en zonas arqueológicas y museos que dependen del INAH.