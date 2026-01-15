MR. GWYN, una obra para reconciliarnos con nuestras propias decisiones

El Teatro Helénico inicia hoy su programación de 2026 con Mr. Gwyn, una adaptación escénica de la novela homónima del escritor italiano Alessandro Baricco que invita a detenerse, a mirar a los otros y reconciliarse con nuestra historia.

Para Alonso Íñiguez, director de la obra, la historia también funciona como una invitación a asumir y desmenuzar la propia complejidad humana. “Somos seres complejos que, al ser mirados, nos volvemos más humanos porque entonces tenemos más matices. Como dice Mr. Gwyn, ‘hacer el retrato de estas personas es como llevarlos de regreso a casa’”, comentó a La Razón.

El Dato: Alonso Íñiguez es director de teatro clásico y contemporáneo. Ha montado obras como Noche de Reyes y Treplev. Recibió premios ACPT y Metro.

“Siento que llevar a alguien de regreso a casa es llevarlo de regreso a pactar con sus propios dolores, con su propia historia, a conciliarse con sus propias decisiones que lo han llevado a donde está”, explicó el director de la puesta en escena.

TE RECOMENDAMOS: Entrevista con Miguel Fernández Félix Museo Kaluz busca hacer comunidad en la colonia Guerrero

Uno de los ejes centrales de esta adaptación de Mr. Gwyn es el aprendizaje de la mirada. A partir del cambio radical que vive el personaje, observar al otro se convierte en un acto de revelación. “No somos personajes, somos historias y creo que cuando uno verdaderamente observa y mira, nos damos cuenta de que las personas estamos llenas de matices, de colores, de incongruencias y de belleza. Eso es lo que nos vuelve humanos y nos vuelve bellos”, detalló Alonso Íñiguez.

Esa mirada, añadió el director, permite comprender la complejidad que habita en cada uno de nosotros, pues “aprender a mirar al otro hace que podamos entender mejor que somos historias complejas, que hay trasfondos, dolores, alegrías y que al final del día somos consecuencia de todo lo que hemos vivido; es muy bello, es como un cúmulo de circunstancias que nos hacen lo que somos”.

La adaptación teatral dialoga de forma natural con la escritura de Baricco, marcada por la libertad y la energía, elementos que el director reconoce como esenciales de la puesta en escena. “Creo que el teatro es un arte que tiene en su poder la posibilidad de cualquier cosa. La mirada, la libertad y la energía que suceden del otro lado y, si alguien lo está mirando, se vuelve por sí mismo un acto escénico e irrepetible que se tiene que vivir”.

En ese sentido, Mr. Gwyn resulta profundamente teatral, pues el propio personaje decide ver a otros para poder transcribir su secreto. Mirar y dejarse observar, señala, implica también un regreso a uno mismo: “Cuando asumimos, miramos y nos dejamos mirar, regresamos a habitar nuestro cuerpo, regresamos a casa, porque entonces así podemos ser un poco más libres al pactar de una buena manera con lo que somos, con las decisiones que hemos tomado, con las consecuencias”, comentó Alonso Íñiguez.

Escenas de la obra dirigida por Alonso Íñiguez. ı Foto: Cortesía›Héctor Ortega

Reconocida como pieza clave de la literatura contemporánea, Mr. Gwyn apuesta por la sobriedad y la precisión escénica, con un montaje que articula una relación directa con el espectador y, al mismo tiempo, se aleja de las estructuras tradicionales del conflicto dramático.

“Es una obra estructuralmente bastante rara, ya que funciona como un planteamiento del problema y después el espectador experimenta lo mismo que experimenta Mr. Gwyn”, explicó.

Además, la escenografía que acompaña ese viaje interior cuenta con un lenguaje abstracto y ligeramente surrealista. “La escenografía es muy abstracta, ayuda a contar la historia, pero que al mismo tiempo tiene estos tintes como si estuviéramos adentrándonos en la mente de Mr. Gwyn”, confesó el director.

Escenas de la obra dirigida por Alonso Íñiguez. ı Foto: Cortesía›Héctor Ortega

Finalmente, para el director, el mayor reto de la puesta en escena recae en el trabajo actoral y en el manejo del tono. “El reto más grande que tiene Mauricio García Lozano, que es quien hace a Jasper Gwyn, es el tono de las sutilezas de las que habla Barico”, explicó.

Con Mr. Gwyn, el Teatro Helénico abre el año con una apuesta por la observación y la contemplación de nuestros actos como profundamente humanos. Mr. Gwyn se presentará del 15 de enero al 15 de febrero de 2026, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

MR. GWYN

Cuándo: Del 15 de enero al 15 de febrero de 2026.

DÓNDE: Teatro Helénico.

FUNCIONES: jueves y viernes a las 20 h., sábados a las 19 h. y domingos a las 18 h.

Costo: $410 por persona.