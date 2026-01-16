Eventos culturales de fin de semana del 16 al 18 de enero del 2026

Enero se afianza en el calendario del 2026 con temperaturas gélidas en varias entidades del país. Los estudiantes retomaron las clases y la Ciudad de México volvió a su agitación histórica con un tránsito vehicular impresionante y el transporte público en máxima demanda. Poco a poco las puertas de los recintos culturales se abren. Presentamos aquí un listado de actividades culturales y artísticas para disfrutar con la familia y amigos en varios foros de la capital del país en este colofón semanal.

1.Los Hijos de Sánchez. Concierto

La presentación de Los Hijos de Sánchez este viernes 16 de enero se inscribe como un acontecimiento especial dentro de la vida nocturna de la Ciudad de México, no sólo por el regreso a escena de una de las agrupaciones vocales más singulares del pop nacional, sino por el formato íntimo y cercano en el que se reencontrarán con su público. La cita será en La Marakita Piano Bar – Live Music, ubicada en La Quemada 419, a un costado del estacionamiento de La Maraka, donde las puertas abrirán a las 8:30 de la noche y el concierto dará inicio puntualmente a las 10:00 pm.

El concierto de este viernes en La Marakita Piano Bar propone un reencuentro desde la cercanía, un ejercicio de escucha atenta donde la voz vuelve a ocupar el centro de la experiencia. En este formato íntimo, Los Hijos de Sánchez recuperan el espíritu de la bohemia clásica, ese espacio nocturno donde la música se vive sin prisa, donde cada armonía se vuelve confesión y cada canción encuentra un eco directo en el público. No se trata de un espectáculo masivo, sino de una experiencia diseñada para sentirse de cerca, casi al oído.

Surgidos a finales de la década de los noventa, Los Hijos de Sánchez marcaron una diferencia clara dentro del pop mexicano al apostar por la fuerza de las voces y las armonías por encima de los recursos instrumentales tradicionales. Integrado por los hermanos Tony, Manolo y Charly Sánchez, el grupo se convirtió en uno de los primeros exponentes del formato vocal a capela en el país, una decisión artística que les permitió destacar por su sensibilidad interpretativa, su precisión musical y una cercanía emocional que los conectó de inmediato con el público.

Los Hijos de Sánchez ı Foto: Especial

2.Juicio a una zorra. Teatro

Tras dos temporadas durante 2025 de funciones agotadas y un notable entusiasmo del público y de la crítica especializada, Juicio a una zorra anuncia su esperado regreso en 2026, consolidándose como una de las propuestas teatrales más atractivas y comentadas de los últimos años. Itatí Cantoral en uno de los monólogos más relevantes de la cartelera teatral de México. Puesta en escena intensa y actual que resignifica el mito de Helena de Troya desde una mirada femenina y profundamente humana.

A partir de este nuevo ciclo, el público podrá vivir nuevamente esta experiencia escénica todos los viernes a las 20:30 horas en La Teatrería, convirtiendo la noche de viernes en una cita imperdible con uno de los monólogos más intensos y aclamados de la cartelera teatral de la Ciudad de México. Protagonizada por Itatí Cantoral, con texto de Miguel del Arco y dirección de Alonso Íñiguez, la obra reinterpreta el mito de Helena de Troya desde una mirada contemporánea, poderosa y profundamente humana. Una mujer que toma la palabra, confronta al espectador y lo invita a cuestionar la historia, el deseo y la justicia.

El éxito de Juicio a una zorra en 2025 se construyó gracias al boca en boca, la fidelidad del público y una respuesta emocional contundente, posicionándose como una experiencia teatral que trasciende la función y deja huella. Su regreso en 2026 responde a la demanda de quienes no pudieron verla y de quienes desean repetir una noche inolvidable en el teatro.Intensa, provocadora y profundamente conmovedora, Juicio a una zorra es una obra que se vive, se siente y se recomienda.

Juicio a una zorra. Temporada 2026

Dónde: La Teatrería – Sala A. Tabasco 152, Roma Norte. Cuauhtémoc. Ciudad de México.

Funciones todos los viernes. 20:30 horas

Juicio a una zorra ı Foto: Especial

3. Musica UNAM

Festival Internacional de Piano 2026

El domingo pasado inició con gran éxito la octava edición del Festival Internacional de Piano organizado por Música UNAM, esta semana continúan las presentaciones con dos recitales de la Sala Carlos Chávez a cargo de Rachid Bernal y Andy Emler y un concierto con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), bajo la dirección de José Areán y Andy Emler como solista (domingo 18).

La OJUEM y Andy Emler interpretarán el Concierto para piano improvisado de Eugenio Toussaint, en conmemoración al compositor mexicano por su decimoquinto aniversario luctuoso. Además, el programa incluye las suites núm. 1 y núm. 2 para pequeña orquesta de Stravinski y las Danzas sinfónicas de West Side Story de Bernstein.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 18 de enero, 6:00 pm

Festival Internacional de Piano 2026 ı Foto: Especial

OFUNAM | Carmina Burana de Carl Orff

Por otra parte, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ofrecerá el Programa inaugural de su Primera temporada 2026, preludio a la serie de conciertos que ofrecerá la OFUNAM este año, con motivo de la celebración de sus nueve décadas de divulgación del arte sinfónico.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 17 de enero, 8:00 pm y domingo 18 de enero, 12:00 meridiano.

4. Actividades en el Museo del Palacio de Bellas Artes

Durante el periodo de exhibición de la muestra Geles Cabrera. Partituras corporales, el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ofrece una serie de actividades que permiten al público experimentar el arte escultórico de Geles Cabrera, artista que desarrolló una práctica innovadora que se apartó de los cánones clasicistas y nacionalistas de su tiempo.

Ser la piedra es el título de la sesión que se desarrolla los martes y jueves, de 15 a 17 horas, en la que las y los participantes podrán explorar de manera lúdica y a través del cuerpo elementos presentes en la obra de Geles Cabrera, como el movimiento, la postura, la tensión y la expresividad, integrando la experiencia corporal como una forma de conocimiento y disfrute. Por otra parte, Formas ambientales, que se realizará los miércoles de 15 a 17 horas, es una actividad en la que los públicos podrán crear sus propias esculturas móviles como parte del ejercicio abstracto y experimental que realizó la artista, al explorar otras maneras de trabajar la escultura.

Finalmente, el Taller de escultura en papel maché, con sesiones los viernes de 15 a 17 horas, se inspira en la labor pedagógica de Geles Cabrera, quien buscó alternativas accesibles para sus estudiantes mediante sesiones mediadas de creación escultórica con papel maché, en las que se exploran conceptos paralelos a los presentes en la exposición. En su trabajo artístico, Geles Cabrera incursionó en diversos materiales como piedra, plexiglás, bronce, terracota y papel maché, y estableció un diálogo con tradiciones estéticas mesoamericanas y afrocaribeñas, además de incorporar metodologías derivadas del movimiento corporal y la danza.

La exposición Geles Cabrera. Partituras corporales reúne alrededor de 100 piezas provenientes de distintas colecciones públicas y privadas, y se organiza en tres ejes temáticos que permiten comprender la transformación del lenguaje escultórico de la artista a lo largo de su trayectoria. Ofrece una revisión crítica del trabajo de Geles Cabrera, considerada una de las primeras escultoras profesionales de México, e integra más de siete décadas de producción, en las que destaca el vínculo entre cuerpo, espacio y movimiento en su obra. Estará abierta al público hasta el 5 de abril de 2026, en las salas Siqueiros, Camarena, Orozco y Tamayo del MPBA.

Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX.

La exposición Geles Cabrera. Partituras corporales ı Foto: Especial

5. Homenaje a María Félix. Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional México, recinto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, rendirá un homenaje a María Félix con el ciclo Una diosa para una diosa. La Doña, una retrospectiva cinematográfica con 24 películas que celebran la trayectoria de la icónica actriz; dichos títulos ofrecen un recorrido por la fuerza interpretativa, el magnetismo y la presencia cinematográfica de una de las más importantes actrices de nuestro país, cuyo legado artístico permanece como una referencia fundamental del cine mexicano. María de los Ángeles Félix Güereña (1914–2002), mejor conocida como La Doña, fue una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano y un referente de la cultura nacional. Desde sus primeras apariciones en la escena cinematográfica destacó por su imponente personalidad histriónica. María Félix construyó una imagen de mujer fuerte e independiente que rompió con los estereotipos femeninos de su tiempo. Su filmografía, integrada por casi medio centenar de películas, dio vida a personajes desafiantes que cuestionaron la subordinación femenina y definieron el arquetipo de la femme fatale mexicana, convirtiéndola en un mito cuya vida y legado despiertan fascinación.

Retrospectiva a partir del 16 de enero al 8 de febrero de 2026. Títulos para este fin de semana:

El peñón de las ánimas (Miguel Zacarías, México, 1942) |viernes, 16 de enero

Doña Bárbara (Fernando de Fuentes, México, 1943) | sábado, 17 de enero

La mujer sin alma (Fernando de Fuentes, México, 1944) | domingo, 18 de enero

Dónde: Cineteca Nacional. Sede Xoco. CDMX.

Homenaje a María Félix ı Foto: Especial

6. Del aula al escenario. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Londres, presentan el ciclo Del aula al escenario, que en su primera edición reúne cuatro puestas en escena creadas por estudiantes universitarios.

Con el objetivo de visibilizar el trabajo que se desarrolla dentro de las aulas, el ciclo busca asimismo impulsar los proyectos de jóvenes universitarias y universitarios, estableciendo un puente entre la formación académica y el ejercicio profesional. Las funciones se realizan hasta el 18 de enero en la Sala Xavier Villaurrutia y el Teatro El Granero, Xavier Rojas, ambos recintos del Centro Cultural del Bosque.

Náufragos de la divina providencia, escrita por Daniel Ortiz Ramos, Marisol Iris Cruz, Mario Gabriel Tafoya Vieyra, Ángel Hernández González y Fernanda Cardoza Carcelen, con dirección de Mariana Michelle Morquecho Martínez, quien señala: “La obra se inspira directamente en El ángel exterminador de Luis Buñuel. Retomando su premisa esencial –un grupo incapaz de abandonar un espacio aparentemente común–, la trasladamos al contexto de una comunidad religiosa que, tras un suceso inesperado, queda atrapada dentro de la capilla del pueblo”. Se presentará del 16 al 18 de enero: viernes a las 20 horas, sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas, en el Teatro El Granero, Xavier Rojas.

Aeropuerto, obra que cierra el ciclo, escrita por Gino Luque Bedregal, con dirección y adaptación de Luly Rede, quien expresa: “Buscamos exponer cómo, en un espacio cotidiano, convergen cientos de historias de personas agobiadas por incertidumbres, sueños, planes, miedos y desarraigos, quienes, ante la necesidad de escapar de sí mismas, buscan partir a cualquier lugar del mundo. Al mismo tiempo, queremos mostrar cómo, de manera paradójica, la cotidianeidad puede convertirse en un espacio que alberga la esperanza y la posibilidad de iniciar una nueva vida.” La obra se presentará el sábado 17 de enero, a las 19 horas, y el domingo 18 de enero, a las 18 horas, en la Sala Xavier Villaurrutia.

Los boletos para las funciones se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural del Bosque.

Del aula al escenario ı Foto: Especial

7. Pinturas y esculturas en el acervo patrimonial de México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, presenta la exposición Pintura y escultura en el acervo patrimonial de México: Panorámica para un usufructo y de nuestras confirmaciones creativas, con 67 piezas de artistas como Joy Laville, Vicente Rojo, Luis Nishizawa, Juan Soriano, José Chávez Morado, Manuel Felguérez, Francisco Toledo, Julio Galán, Alberto Castro Leñero, Beatriz Zamora, Gerardo Murillo Dr. Atl y Gilberto Aceves Navarro, entre otros.

Se establece conexiones entre paisaje, abstracción lírica, figuración simbólica, imaginario mítico y exploraciones técnicas que definieron el momento también con piezas de creadores como Rafael Cauduro, Francisco Castro Leñero, Arnaldo Coen, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, Yvonne Domenge, Pedro Friedeberg, Alberto Gironella, Gunther Gerzso, Rodolfo Morales, Federico Silva, Roger Von Gunten y Jorge Yázpik.

Con curaduría de Guillermo Santamarina, la muestra revisa el vínculo entre arte y poder en el contexto del neoliberalismo mexicano y expone cómo el arte se usó como símbolo de legitimación política, expresión autónoma y resistente. Asimismo, ofrece una panorámica del arte nacional de finales del siglo XX, una revaloración de su fuerza estética y su papel en la construcción de una conciencia crítica y democrática.

Visitas de martes a domingo de 10 a 17 horas, la planta alta de la Casa Miguel Alemán presenta una muestra que reúne piezas que, en 1993, se comisionaron a distintos creadores, las cuales son un registro visual del imaginario moderno mexicano, articulado entre figura humana, símbolo, crítica y evocación social. Las obras, pensadas para decorar los muros de la Casa Miguel Aleman, dialogan con una selección del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de la Colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dónde: Casa Miguel Aleman. Complejo Cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX.

Pinturas y esculturas en el acervo patrimonial de México ı Foto: Especial

8. Memoria/ Cuerpo / Metamorfosis. Exposición

El Seminario de Cultura Mexicana presenta la exposición Memoria / Cuerpo / Metamorfosis, una serie de más de 60 obras objetuales del artista Arnaldo Coen. La muestra propone una reflexión profunda sobre los límites entre imagen, espacio y percepción, a través de obras que no buscan representar sino ser experimentadas e interpretadas por el espectador. Coen considera que “en el arte cada expresión es una ventana al mundo”.

Elaboradas durante seis meses especialmente para esta muestra, las piezas (conformadas por sillas, figuras geométricas, cubos, esferas y prismas) crean un lenguaje plástico en el que la memoria se activa, el cuerpo se fragmenta y el sentido se transforma, desafiando las nociones tradicionales de representación y espacio. Memoria / Cuerpo / Metamorfosis rinde homenaje a artistas como Man Ray, Paolo Uchello, El Bosco y Octavio Paz (a quien le dedicó una exposición años atrás), quienes han influido profundamente en el artista.

La exposición se inaugurará el sábado 17 de enero a las 12 horas y podrá visitarse hasta el 22 de marzo de 2026 en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. Dónde: Galería 526 – SCM | Masaryk 526, Colonia Polanco. CDMX. Martes a domingo | 11:00 a 18:00 horas. Entrada libre.

Exposición Memoria / Cuerpo / Metamorfosis ı Foto: Especial

9. Mr. Gwyn. Teatro

Dramaturgia: Juan Cabello. Dirección: Alonso Iñiguez. Obra basada en la novela homónima de Alessandro Baricco. Elenco: Mauricio García Lozano, Angélica Bauter, Arturo Reyes, Alejandro Morales, Lucero Trejo, Assira Abbate, Ana Sofía Gatica, Jacobo Lieberman, Abraham Jurado y Luis Ra Acosta. Figurantes: Alberto San Román, Alejandro Arreola, Enrique Cervantes, La Nars y Mariana Ortiz

En el momento más sólido de su carrera, Jasper Gwyn decide desaparecer del mundo literario. En su búsqueda silenciosa de un sentido distinto, inventa un oficio: retratar a las personas con palabras, capturando su alma más que su apariencia. Cada sesión se convierte en un acto de revelación emocional, una mirada profunda que transforma tanto al modelo como al propio Gwyn. Una historia sobre el arte, la identidad y la belleza secreta que se revela cuando alguien nos mira de verdad.

Horario: jueves y viernes 20:00 horas, sábado 19:00 horas y domingo 18:00 horas.Boletos: Entrada general: 410 pesos. Descuento del 30% a maestros, estudiantes e INAPAM con credencial vigente y en las funciones del sábado dirigidas a infancias; niñas y niños, obtienen el 2×1 válido en la taquilla. Donde: Teatro Helénico. Avenida Revolución 1500, Guadalupe Inn. Ciudad de México.