Hackean cuenta de secretaria de Cultura

La cuenta personal en la red social X de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, fue hackeada las primeras horas de ayer y utilizada por terceros para promocionar información sobre inversiones en criptomonedas.

En la cuenta oficial de la funcionaria federal se podían ver repost y publicaciones sobre Solana, una plataforma de blockchain promocionando su criptomoneda.

El Dato: La última publicación oficial de Claudia Curiel en su cuenta personal de X se registró la noche del lunes.

A lo largo del día aparecieron publicaciones sobre suscripciones a dichas aplicaciones de criptomonedas en la misma red Solana, haciendo uso de fotografías que la funcionaria había usado anteriormente como imagen de su perfil e incluso del logo oficial del Gobierno de México.

TE RECOMENDAMOS: Se muda de sede Feria Material abre nuevo capítulo en Maravilla Studios

Ante eso, la Secretaría de Cultura federal informó ayer desde su cuenta oficial que la cuenta de Curiel de Icaza había presentado“ accesos no autorizados”. “Cualquier contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular”, escribió en sus redes sociales al mediodía

La dependencia añadió que estaba realizando las gestiones necesarias para restablecer la seguridad y recuperar el control de la cuenta.

Las cuentas oficiales de Claudia Curiel de Icaza en otras redes sociales, como Facebook e Instagram, tampoco registraron actividades de la funcionaria a lo largo del día. La última publicación se registró la noche del lunes, en donde se ve un anuncio sobre la celebración del primer año de apertura de la Zona Arqueológica de Ichkabal, en el estado de Quintana Roo.

Por la noche, la funcionaria cultural informó que por fin había logrado recuperar los accesos. “Informo que mi cuenta de X @ccurieldeicaza ya fue recuperada y se encuentra bajo mi control. Los accesos no autorizados han sido atendidos y la seguridad de la cuenta fue restablecida”, compartió desde la cuenta.

En el pasado, el nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), dependencia de la Secretaría de Cultura, también ha sido utilizado para intentos de estafa telefónica. Según diversos testimonios, individuos se hacen pasar por supuestos funcionarios del instituto para realizar ofrecimientos laborales a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto en Whatsapp.

Distintos miembros de la comunidad cultural han manifestado su preocupación por este tipo de estafas, ya que usurpan identidades de altos funcionarios culturales y refieren información de proyectos internos del INBAL y la Secretaría.

La dependencia ha alertado desde 2020 sobre este tipo de fraudes en sus canales oficiales y ha informado que ya presentó una denuncia oficial ante la Fiscalía General de la República.