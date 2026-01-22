¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 23 al 25 de enero de 2026?

Enero se ha presentado bajo el manto de gélidas temperaturas en varias entidades del país. La mayoría de los foros culturales de la Ciudad de México ya han abierto sus puertas con atractivas propuestas artísticas.

Presentamos aquí un breve catálogo de eventos culturales que se presenta en diferentes recintos de la capital para disfrutar con la familia y amigos en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos culturales de fin de semana del 23 al 25 de enero de 2026 en CDMX?

1. Residencia interdisciplinaria que vincula danza, tecnología y neurociencia

Scotty Hardwig, coreógrafo y artista del movimiento, en colaboración con Danza UNAM, encabezará una residencia interdisciplinaria que vincula danza, tecnología y neurociencia, hasta el 6 de febrero del 2026. Las actividades proponen un espacio de creación, formación y diálogo en torno a las prácticas contemporáneas del cuerpo en escena.

Se llevarán a cabo en distintas instalaciones del Centro Cultural Universitario, principalmente el Salón de Danza UNAM, el Salón de ensayos Miguel Covarrubias y el auditorio del MUAC.

Desde esta plataforma institucional, el proyecto se articula a partir de su trayectoria como bailarín, coreógrafo, investigador y profesor asociado en el área de Movement, Performance and Integrated Media en la Escuela de Artes Escénicas de Virginia Tech. Hardwig centra su investigación en la relación entre el cuerpo en movimiento y los medios sensoriales por medio del performance, instalaciones y videodanza para integrar los vínculos entre lo físico y lo digital.

A partir de este enfoque, la propuesta atiende la brecha existente entre los conocimientos científicos sobre el cuerpo y las prácticas dancísticas contemporáneas, a través de enfoques formativos y creativos que incorporan diversos saberes en la creación escénica.

El objetivo de este programa es impulsar la activación de cuerpos pensantes, atentos y disponibles para imaginar nuevas posibilidades en la intersección entre las artes escénicas y la ciencia.

La residencia artística, así como los procesos coreográficos, se llevarán a cabo hasta 1 de febrero, y en el marco de EPICENTRO la potencia de reflexión del viernes 6 de febrero; todo en el Centro Cultural Universitario, ubicado en Insurgentes Sur # 3000, Ciudad Universitaria.

Residencia interdisciplinaria que vincula danza, tecnología y neurociencia ı Foto: Especial

2. Espacio de Escucha

Casa del Lago UNAM y Descarga CulturaUNAM presentan Espacio de Escucha, un proyecto que invita al público a acercarse a la riqueza del acervo sonoro universitario a través de una experiencia abierta, gratuita y accesible. La inauguración se llevará a cabo el 22 de enero de 2026, a las 5 pm, y estará a cargo Cinthya García Leyva, directora de Casa del Lago, y Myrna Ortega, secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de CulturaUNAM y responsable de Descarga Cultura. UNAM.

Espacio de Escucha es una iniciativa desarrollada por Casa del Lago UNAM en colaboración con Descarga Cultura. UNAM.

Entre los materiales que integran esta primera muestra se encuentran, en voz propia, Elisa Mastromatteo, Juan José Arreola, León Felipe, Jaime Sabines, Rosario Castellanos y Briceida Cuevas Cob, con poesía en maya. También poesía de Sor Juana, Frankenstein de Mary Shelley y dos charlas sobre un proyecto emblemático: Poesía en Voz Alta, en voz de uno de sus protagonistas: el académico y reconocido director de teatro José Luis Ibáñez.

Poesía en Voz Alta, proyecto surgido en 1956, y auspiciado por Casa del Lago a partir de 1959, transformó la manera de concebir y presentar la poesía y el teatro en México. Impulsado por figuras clave de la cultura mexicana como Octavio Paz, Juan José Arreola, Leonora Carrigton y Elena Garro, Poesía en Voz Alta propuso una puesta en escena innovadora donde la palabra poética se vinculó con la voz, el cuerpo, el espacio y las artes visuales, marcando un hito en la historia cultural universitaria y nacional que ha inspirado, décadas después, el festival internacional del mismo nombre que cuenta ya con 21 años de existencia.

A través de este Espacio de Escucha, Descarga Cultura. UNAM y Casa del Lago reafirman su compromiso con la difusión de la cultura, la memoria sonora y el acceso libre a contenidos que enriquecen la vida universitaria y el diálogo con públicos diversos.

Dónde: Casa del Lago. UNAM

Entrada libre

Espacio de Escucha ı Foto: Especial

3. XXVI Aniversario de Mambo Café

La vida nocturna del centro del país se prepara para celebrar una de sus fechas más emblemáticas con el 26 aniversario de Mambo Café, una marca que a lo largo de más de dos décadas y media se ha consolidado como referente absoluto de la música latina y la salsa en México.

Este viernes 23 de enero de 2026, Mambo Café festejará su aniversario de manera simultánea en sus dos unidades, Mambo Café Insurgentes y Grand Mambo Café Gustavo Baz, con una celebración concebida como un homenaje vivo a su historia, su legado y su papel protagónico dentro del circuito nocturno nacional. Esta fecha no sólo marca un aniversario más, sino la permanencia de un proyecto que ha sabido resistir el paso del tiempo y las transformaciones de la noche capitalina, manteniéndose como un punto de referencia ineludible para quienes entienden la música como una forma de identidad y pertenencia.

Las reservaciones ya están disponibles vía WhatsApp. En el caso de Grand Mambo Café Gustavo Baz al 5529361487, mientras que para Mambo Café Insurgentes será en el 5527083463.

XXVI Aniversario de Mambo Café ı Foto: Especial

4. Mr. Gwyn. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico, junto con Humareda, 25 Producción y Bauter and Partners, presentan Mr. Gwyn, una puesta en escena de alta concentración sensorial, en la que mirar se vuelve un acto artístico. Se trata de una pieza adaptada por Juan Cabello y dirigida por Alonso Íñiguez, a partir del texto homónimo del italiano Alessandro Baricco, que se presenta hasta el 15 de febrero de 2026 en el Teatro Helénico.

El montaje se sitúa en un momento decisivo en la vida del escritor Jasper Gwyn. Cansado de vivir entre reuniones y entrevistas, su vida se convierte en un bucle de insatisfacción y desazón, hasta que toma una decisión determinante: dejar de escribir. Tom, su representante, lo confronta, lo empuja y le exige explicaciones. Jasper, obstinado, le cuelga el teléfono. A partir de lo anterior, la obra entra en un territorio de pausa y silencios prolongados; el escenario se vuelve un espacio reflexivo en el que los personajes intentan reencontrarse con el otro sin prisa, prejuicios ni distracciones.

Bajo dicha premisa se sostiene el nuevo oficio que Gwyn inventa desde la escritura: retratar personas con palabras, desde aquello que solo aparece cuando alguien es mirado con una atención absoluta. Lo esencial aparece como una historia que se revela lentamente bajo la mirada: “no somos personajes, somos historias”, confiesa uno de los personajes ante esa vulnerabilidad.

El proyecto reúne el talento de Mauricio García Lozano, Angélica Bauter, Arturo Reyes, Alejandro Morales, Lucero Trejo, Assira Abbate, Ana Sofía Gatica, Jacobo Lieberman, Abraham Jurado y Luis Ra Acosta. Participan también: Silvia Herida, Alejandro Arreola, La Nars, Marina Ortiz y Enrique Cervantes.

La producción teatral cuenta con el estímulo Efiartes / Art. 190 LISR y reúne un equipo creativo entre quienes que se encuentran David Castillo en la producción ejecutiva; Mauricio Ascencio en el diseño de escenografía, iluminación y vestuario; Jacobo Lieberman en el diseño sonoro; José Manuel Majul en la asistencia de dirección; Carlos Alexis en la asistencia de producción, y Alfonso Olguín en la asistencia del diseño sonoro.

Mr. Gwyn se presenta hasta el 15 de febrero de 2026, con funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas en el Teatro Helénico.

El costo del boleto es de 410 pesos. Las localidades se pueden adquirir en la taquilla del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500. CDMX.

Mr. Gwyn. Teatro ı Foto: Especial

5. Memoria/Cuerpo/Metamorfosis. Exposición

El Seminario de Cultura Mexicana presenta la exposición Memoria/Cuerpo/Metamorfosis, una serie de más de 60 obras objetuales del artista Arnaldo Coen. La muestra propone una reflexión profunda sobre los límites entre imagen, espacio y percepción, a través de obras que no buscan representar sino ser experimentadas e interpretadas por el espectador. Coen considera que “en el arte cada expresión es una ventana al mundo”.

Elaboradas durante seis meses especialmente para esta muestra, las piezas (conformadas por sillas, figuras geométricas, cubos, esferas y prismas) crean un lenguaje plástico en el que la memoria se activa, el cuerpo se fragmenta y el sentido se transforma, desafiando las nociones tradicionales de representación y espacio.

Memoria/Cuerpo/Metamorfosis rinde homenaje a artistas como Man Ray, Paolo Uchello, El Bosco y Octavio Paz (a quien le dedicó una exposición años atrás), quienes han influido profundamente en el artista.

La exposición podrá visitarse hasta el 22 de marzo de 2026 en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. Masaryk 526, Colonia Polanco Martes a domingo |11:00 a 18:00 horas. Entrada libre.

Memoria/Cuerpo/Metamorfosis. Exposición ı Foto: Especial

6. Homenaje a María Félix. Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional México, recinto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, rinde un homenaje a María Félix con el ciclo Una diosa para una diosa. La Doña, una retrospectiva cinematográfica con 24 películas que celebran la trayectoria de la icónica actriz; dichos títulos ofrecen un recorrido por la fuerza interpretativa, el magnetismo y la presencia cinematográfica de una de las más importantes actrices de nuestro país, cuyo legado artístico permanece como una referencia fundamental del cine mexicano.

María de los Ángeles Félix Güereña (1914–2002), mejor conocida como La Doña, fue una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano y un referente de la cultura nacional. Desde sus primeras apariciones en la escena cinematográfica destacó por su imponente personalidad histriónica. María Félix construyó una imagen de mujer fuerte e independiente que rompió con los estereotipos femeninos de su tiempo.

Su filmografía, integrada por casi medio centenar de películas, dio vida a personajes desafiantes que cuestionaron la subordinación femenina y definieron el arquetipo de la femme fatale mexicana, convirtiéndola en un mito cuya vida y legado despiertan fascinación.

Películas que se proyectan este fin de semana, del viernes 23 al domingo 25 de enero:

La mujer de todos (Julio Bracho, México, 1946) | viernes, 23 de enero

La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, México, 1947) |sábado, 24 de enero

Río Escondido (Emilio Fernández, México, 1948) | domingo, 25 de enero

Dónde: Cineteca Nacional. Sede Xoco.

Homenaje a María Félix ı Foto: Especial

7. Presentación de la novela Fango de Guillermo Fadanelli

Benito Torrentera, profesor de filosofía en decadencia, alcohólico irredento y recién salido de prisión por el asesinato de dos hombres, regresa a su antiguo departamento en la colonia Roma. Desde ahí —entre botellas vacías, recuerdos viscosos y lecturas a medio terminar— acepta un encargo tan absurdo como perturbador: escribir la biografía de un general olvidado de la Guerra de Reforma. Pero cuanto más avanza en esa vida ajena, más se disuelven las fronteras entre la historia, la memoria y su propia caída.

En esta continuación de Lodo, Fadanelli construye una novela satírica, brutal y profundamente existencial, donde el dinero, el deseo, la impostura intelectual y la derrota se entrelazan en un México turbio y contradictorio. Fango es un descenso lúcido a la descomposición, una provocación literaria que incomoda y sacude.

Participan: Andrea Magaña, Héctor Iván González, Andrea Sánchez y el autor.

Dónde: Cine Lido. Librería Rosario Castellanos del FCE. Tamaulipas 202, Hipódromo. CDMX

Cuándo: viernes, 23 de enero, 2026 / Horario: 19 horas. Entrada libre

Presentación de la novela Fango de Guillermo Fadanelli ı Foto: Especial

8. Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico (FILPEC)

Para marcar el inicio de sus celebraciones por un cuarto de siglo de actividad, el vigésimo aniversario de su Posgrado y la realización de cuarenta coloquios internacionales consecutivos, 17, Instituto de Estudios Críticos lanza la Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico (FILPEC), conjuntamente con el Colegio de San Ildefonso, a través del Taller de Futuros fundado por ambas instancias, junto con la Cátedra Octavio Paz, Pensamiento Crítico y Poesía, y el PatioLab de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

Se trata del primer evento del nuevo Taller de Futuros. La nueva Feria tiene por objetivo fortalecer públicamente la categoría de “pensamiento crítico”, desde un horizonte amplio que abarca múltiples disciplinas y géneros discursivos, así como producciones híbridas y postdisciplinarias que aún no cuentan con una adecuada recepción en librerías y otros contextos institucionales, culturales y académicos.

Por un lado, ofrecerá fondos editoriales vinculados al pensamiento crítico en campos como Teoría Crítica, Filosofía, Religión y Espiritualidades, Psicoanálisis; Infancias, Vejez, Discapacidad, Salud, Medicinas y Consumos Problemáticos; Literatura, Investigación-Creación, Artes, Estudios de la Improvisación y Gestión Cultural; Historia, Estudios Territoriales (Arquitectura, Urbanismo, Geografía), Género y Sexualidades, Derecho, Economía, Comunicación, Edición y Estudios de la Digitalidad; Derechos Humanos, Geopolítica y Estudios Globales, Construcción de Paz; Diseño, Estudios de las Ciencias y las Tecnologías, Medio Ambiente; Educación, Metodología, Administración, Gestión y Pensamiento Organizacional, entre otros.

Por otro lado, cada edición de la feria contará con un tema central. En esta primera ocasión, se pondrán a disposición del público publicaciones vinculadas con la eugenesia y temas asociados. Este es precisamente el eje del XL Coloquio Internacional de 17, Instituto de Estudios Críticos, Contra la perfección. Por un futuro no eugenésico, que se desarrolla desde el pasado 19 y hasta el 24 de enero, con la curaduría invitada y la participación de Benedict Ipgrave y una destacada comitiva internacional perteneciente a la red From Small Beginnings/Global Anti-Eugenics Centre, con sede en University College London.

Convocada por 17, Instituto de Estudios Críticos y el Colegio de San Ildefonso, la Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico tendrá lugar el sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, en el Colegio de San Ildefonso. Entrada Libre.

Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico ı Foto: Especial

9. Temporada de Prácticas Escénicas 2025–2026

La Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF), adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará su Temporada de Prácticas Escénicas 2025–2026, del 22 al 24 de enero, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, con funciones programadas en diversos horarios.

Esta temporada abre al público un momento clave del proceso formativo de las y los estudiantes de la ENDF, al compartir en escena los resultados del trabajo pedagógico, creativo y escénico desarrollado en el aula. El escenario se concibe como un espacio de aprendizaje profesional, reflexión crítica y experiencia colectiva, fundamental dentro del modelo educativo de la escuela.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán presenciar un programa que articula diversas aproximaciones a la danza folklórica mexicana, en diálogo con lenguajes contemporáneos, exploraciones corporales y procesos de creación situados, los cuales dan cuenta de la diversidad estética y conceptual que atraviesa la formación académica de la ENDF.

El programa reúne propuestas escénicas desarrolladas por distintos grupos académicos. Jolgorio en tierra de charros, del grupo 301, con dirección escénica de Ma. Fernanda Franco López, propone una lectura festiva del imaginario charro desde la práctica formativa. Reyna Sureña, del grupo 500 (intermedio), bajo la dirección de Juan Carlos Palma Velasco, explora corporal y simbólicamente la tradición folklórica desde una mirada contemporánea.

Asimismo, El vals de medianoche, del grupo 700, con dirección de María del Carmen Mercado Rodríguez y José Luis Salinas Castrejón, articula un ejercicio de composición escénica que dialoga con la musicalidad y la memoria dancística. Por su parte, el grupo 302 presenta Cuando el cuerpo canta…, con dirección de Manuel Isaías Ángel Mariano, una propuesta centrada en la relación entre cuerpo, voz y presencia escénica.

Las funciones se llevarán a cabo el viernes 23 de enero a las 10 y 13 horas; y el sábado 24 de enero a las 10 y 13 horas, sumando un total de cinco presentaciones.

Dónde: Teatro de la Danza Guillermina Bravo.