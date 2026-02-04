¿Quién es Mercedes Alvarado, la nueva directora de la FIL Minería?

Escritora, poeta, docente y gestora cultural, Mercedes Alvarado Miranda asume la dirección de la FIL Minería con la meta de modernizar y diversificar el encuentro literario más antiguo del país, acercándolo a nuevos públicos y realidades culturales.

Mercedes Alvarado Miranda es una figura destacada de la literatura contemporánea en México: poeta, docente y promotora cultural con una trayectoria sólida en creación literaria, proyectos multidisciplinarios y difusión de la poesía a nivel nacional e internacional.

¡Nuevos rumbos en la @FILMineria! Mercedes Alvarado es presentada como la nueva Directora del encuentro literario. Así lo dio a conocer Víctor Rivera Romay, Jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la FI UNAM. #Leeresvivir #FILPM47 — FIL Minería (@FILMineria) February 4, 2026

Nacida el 2 de febrero de 1984 en la Ciudad de México, Alvarado estudió Ciencias de la Comunicación en la UNITEC y cursó un diplomado de creación literaria en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA).

Trayectoria literaria y cultural

Como autora, Mercedes Alvarado ha publicado varios libros de poesía y narrativa, entre los que destacan Apuntes de algún tiempo (2013), Días de luz larga (2020) y Nombres propios (2023), este último reconocido como Libro del Año 2023 en la categoría de no ficción por la Cámara de la Industria Editorial de México.

Ha colaborado en revistas, fanzines y antologías en México, España, Perú, Colombia, Portugal y Estados Unidos, y su obra ha sido parte de espectáculos escénicos vinculados a la poesía, danza y teatro tanto en México como en países como Noruega, Suecia e Indonesia.

Alvarado es también autora y productora de proyectos poéticos multidisciplinarios, como Y hasta la muerte amar (2017), que combina poesía con ilustración, música y animación 2D, y ha producido varios cortometrajes poéticos disponibles en redes.

Ha impartido talleres de escritura creativa, lectura crítica y literatura escrita por mujeres, participando como facilitadora en espacios culturales y festivales. Además, coordina ciclos de lectura pública, como Lo que dicen las poetas, y ha participado en actividades de promoción literaria tanto dentro como fuera del país.

Entre 2014 y 2016 vivió en Noruega, donde colaboró con colectivos culturales y presentó proyectos relacionados con la literatura mexicana y tradiciones como el Día de Muertos, integrándose a prácticas de poesía en voz alta con grupos culturales locales.

Además de su trabajo creativo, ha participado en foros y mesas literarias, representando la poesía y la literatura mexicana contemporánea ante audiencias diversas.

Al frente de la FIL Minería

Tras asumir la dirección de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Mercedes Alvarado ha señalado que su gestión se enfocará en renovar y ampliar la programación, diversificar las formas narrativas y acercar el encuentro a nuevas generaciones de lectores, manteniendo al mismo tiempo el peso histórico e intelectual que caracteriza al evento organizado por la UNAM.