Reclaman prioridad a extranjeros en el Dolores Olmedo

VECINOS de Xochimilco exigieron al Museo Dolores Olmedo otorgar información sobre la exposición de Yoab Vera, pues al intentar ingresar, la galería les negó acceso al recinto, al argumentar cupo lleno.

Ciudadanos de La Noria, en Xochimilco se manifestaron ayer frente al museo para expresar su descontento por la falta de información en torno a la apertura de la exposición Horizontes de Sentido, que el artista mexicano Yoab Vera abrió en ese lugar como parte de la Semana del Arte en la Ciudad de México.

El Tip: Presentada por la Galería Saenger, la exposición sólo podrá visitarse del 3 al 15 de febrero a las 11 y 12 h, con previa confirmación.

Los manifestantes reclamaron que el museo, cerrado desde hace 6 años, reabra con una exposición que sólo permite visitas en horarios restringidos y dé preferencia al público extranjero, pues aunque vecinos intentaron reservar ayer a través de la galería que representa al artista, el acceso les fue negado bajo el argumento de que ya no hay cupo disponible.

“No nos parece justo que se hagan eventos exclusivos. Cuando estuvimos ahí llegó un camión lleno de extranjeros que ingresaron y ésa es la primera impresión después de seis años cerrado; reabre para unos cuantos”, mencionó a La Razón Juan González Romero, representante del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo.

“Nuestra demanda es que sean transparentes y que las puertas se abran para todos porque tenemos derechos culturales y no pueden prohibirnos la entrada. Enviamos correos y hablé a la galería, me dijeron que ya no había lugares. Se supone que está hasta el 15 de febrero, pero ya en ningún día hay lugar”, dijo Romero.