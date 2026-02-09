Incertidumbre laboral en Cineteca Nacional

TRABAJADORES por honorarios de la Cineteca Nacional denunciaron precariedad laboral debido a que no les han renovado su contrato y les adeudan una quincena de enero sin respuesta alguna.

Son alrededor de 15 los trabajadores, quienes no han podido renovar su convenio debido a normatividades de la Secretaría de Hacienda, lo cual ha provocado un descontento generalizado, pues aseguran que, además de la incertidumbre, se les ha sumado carga de trabajo con la apertura de las dos nuevas cinetecas, en Churubusco y en Chapultepec.

15 trabajadores esperan respuesta a sus pagos atrasados

Los inconformes advirtieron que, si no hay certezas en torno a su futuro laboral, realizarán un paro total de actividades en las tres sedes de la Cineteca y que, de persistir la negativa, iniciarán una demanda legal colectiva.

En respuesta a sus quejas, la institución anunció ayer que se reunirán este lunes con los trabajadores para dar solución e informar sobre sus contratos.

“La Cineteca Nacional está atenta al tema de los pagos de colaboradores de la institución, y hace lo necesario para solventar la situación, consciente de lo que implica para cada uno de ellos, a los cuales ha mantenido informados de las gestiones que se realizan ante el atraso”, añadió.

“Cabe destacar que el pago del mes de enero fue realizado a cabalidad para la mayor parte de sus prestadores de servicios profesionales, y no como se mencionó en otros medios de comunicación”, informó en redes la institución.