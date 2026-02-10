Despertares, una gala en movimiento

Isaac Hernández, el primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York, presentó en conferencia la duodécima edición de Despertares, uno de los proyectos escénicos más ambiciosos e influyentes de la danza en México. La gala se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, escenario que nuevamente reune a figuras internacionales del ballet, la danza contemporánea y las expresiones urbanas.

“Cada año es una experiencia. Despertares se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de mi vida y de mi carrera”, expresó Hernández, visiblemente emocionado, al hablar de una iniciativa que, con el paso del tiempo, ha logrado formar un público diverso y romper con las barreras tradicionales del ballet.

La edición 2026 del espectáculo, contará con un programa especialmente complejo y emotivo, pensado para ofrecer una experiencia escénica única. El bailarín explicó que uno de sus principales intereses es compartir con el público mexicano tanto las piezas que interpreta en escenarios internacionales como obras creadas específicamente para él.

“Estoy constantemente pensando en el público mexicano, en cómo traerle lo mejor que se baila hoy en Nueva York y en los grandes teatros del mundo”, señaló.

El programa incluirá fragmentos de obras clásicas como Carmen, Giselle y Otelo, esta última una pieza particularmente significativa para el artista por la carga emocional, narrativa y simbólica que implica.

Uno de los momentos esperados de la noche será el debut de Isaac Hernández en Sinatra Suite, una coreografía de Twyla Tharp, creada originalmente para Mikhail Baryshnikov. La pieza representa un puente entre el ballet clásico y la danza contemporánea, y es considerada un referente en la evolución del lenguaje dancístico del siglo XX.

“Bailar esta obra es dialogar con la historia del ballet y, al mismo tiempo, reinterpretarla desde el presente”, comentó Hernández, quien destacó el rigor técnico y la sensibilidad artística que exige la coreografía.

ARTISTAS INTERNACIONALES QUE DEBUTAN EN MÉXICO. Esta edición se distinguirá también por la presencia de artistas que se presentan por primera vez en México, ampliando el espectro estético del proyecto. Entre ellos se encuentra Kristián Mensa, conocido internacionalmente como Mr. Kriss, bailarín, ilustrador y artista visual reconocido por su trabajo en break dance y por su capacidad de fusionar lo urbano con lo poético.

A él se suma Bayley Taps, bailarín originario de Nueva Zelanda, especialista en tap dance, cuya precisión rítmica y virtuosismo técnico lo han llevado a convertirse en una figura destacada dentro de su disciplina.

Asimismo, el público mexicano podrá presenciar el trabajo de la Yoann Bourgeois Art Company, una compañía francesa reconocida mundialmente por sus exploraciones sobre el equilibrio, la gravedad y el riesgo físico, y cuyas piezas se han vuelto emblemáticas en las artes escénicas contemporáneas.

Desde su creación, Despertares ha tenido como eje central romper las fronteras entre géneros y disciplinas, permitiendo que en un mismo escenario convivan el ballet clásico, la danza contemporánea, el tap, el break dance y propuestas híbridas.

Además de la gala, Despertares mantiene una vocación formativa y comunitaria, con la intención de generar clases magistrales, encuentros y conferencias con artistas invitados, aunque su realización depende de factores logísticos y de producción.

Hernández adelantó que uno de sus deseos a largo plazo es que el espectáculo pueda llegar a otras plataformas, como la transmisión digital, para que la experiencia del show alcance a más públicos que no pueden asistir presencialmente.