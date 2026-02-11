Daniel Saldaña París indaga en la memoria y la paternidad

El narrador, ensayista y traductor Daniel Saldaña París (Ciudad de México, 1984) —finalista del Premio Herralde de Novela 2021 por El baile y el incendio— publica Los nombres de mi padre (Anagrama, 2025): relato ensimismado en que el personaje protagonista, Camilo, realiza un viaje a Nueva York para encontrar posibles respuestas sobre el enigmático Miguel Carnero, quien quizás sea su verdadero padre; la madre agoniza en México y él decide sumergirse en una pesquisa personal en que efemérides, repertorios y fracturas del pasado se enfrentan a intimidades familiares y retumbos de espejismos generacionales.

EL DATO: EN ESTA NOVELA investigó y abordó la figura real de Carl Fiebinger, un ingeniero nazi que, tras la Segunda Guerra Mundial, dejó su huella arquitectónica en Ciudad Satélite.

El arquitecto Miguel Carnero, hombre romántico y obsesivo: soporte de una trama en que la arquitectura se devela como una alegoría de sucesos políticos en relación con el entorno social. Saldaña París erige una contundente crónica sobre la identidad, la memoria y la urgencia de repasar el pasado para discernirlo y proseguir por la ruta de la vida en un diálogo con reflujos espirituales insoslayables.

“Este libro no es autobiográfico en ningún sentido, quiero subrayar eso; pero para mí, con independencia de la historia que cuenta, siempre será la novela que escribí mientras mi padre se moría y yo me enamoraba. Y ahora que está en manos de los lectores, ante el desafío que implica dar a conocer un nuevo texto, me doy cuenta de que esa doble experiencia, la cual no experimenté en un sentido discordante, sino como un resumen de actos que se presentaron en mi vida de manera inevitable: sumergidos en estos episodios de ficción, hay latidos que brotan como verdades absolutas”, dijo a La Razón Daniel Saldaña París.

¿Novela que nació de un proceso de investigación? Escribir ficción apelando a la investigación de archivo es arriesgado. De momento, puede uno hallar datos que quizás resultan más atractivos que la historia planeada en la invención. En este caso, me vi obligado a no tomar en cuenta algunas cosas que fui descubriendo. Concibo el proceso de investigación como una manera de regodearme en el cosmos de la novela que intento escribir, a pesar de que la trama desdeñe parte de esas indagaciones.

¿Narración de atajos que toma diferentes rutas? Sí, esta novela no está diseñada en una sola dirección, al contrario, su flujo es sinuoso porque cuenta una vida que está sustentada en el relato de otras vidas. Hay saltos en el plano temporal y en el plano espacial: cambios y virajes en el tiempo y en los escenarios en la develación de íntimas historias familiares y heridas políticas. Camilo está conminado por emociones que lo conducen a reconsiderar su infancia, analizar la relación con sus allegados y su propia identidad.

¿El protagonista en el proceso de la búsqueda también huye? Camilo enfrenta la muerte anunciada de su madre y no está con ella; prefiere entregarse a la obsesión de encontrar elementos de la figura de Miguel Carnero, bajo la sospecha de que puede ser su padre biológico. A medida que el relato avanza surgen otras incógnitas que estancan la trama o la conducen al punto de partida.

¿Narración fragmentaria en derivaciones que llevan a otras historias? Así es, una historia a retazos que se bifurcan a otras historias, otros personajes y otros espacios: un antiguo colaborador nazi, una pintora en Nueva York, una cónyuge celosa y la Ciudad de México en las décadas de los años 60 y 70.

¿Enlace de la verdad en los espacios de la ficción? Hay un anhelo de conjugar lo verdadero y lo imaginado: aspiración que se sostiene, quizás, por el temerario equilibrio narrativo entre la pasión y la conciencia.

¿Registro de la memoria, crónica, ensayo y ribetes detectivescos? Novela escrita desde fervores anímicos en rondas de la memoria en que recurro a la especulación, la crónica y la atmósfera investigativa casi policial.

¿Ecos del Bolaño de Los detectives salvajes y el Rulfo de Pedro Páramo? La búsqueda de Camilo encaja tanto en la Cesárea Tinajero de Bolaño, como en el Juan Preciado de Rulfo. Me gustaría apuntar y recalcar el influjo de Ricardo Pligia, autor que estuve leyendo mucho mientras escribía la novela.

