Muere el pintor Guillermo Monroy, uno de “Los Fridos”

El pintor, muralista y grabador Guillermo Monroy Becerril (1924-2026), destacado alumno de Frida Kahlo y figura clave en la plástica mexicana, falleció ayer en Cuernavaca, Morelos, a los 102 años.

La noticia fue dada a conocer por su hijo Guillermo Diego en las redes sociales oficiales del fallecido artista, quien era conocido como uno de “Los Fridos” por ser discípulo de la pintora, junto con Arturo García Bustos, Fanny Rabel y Arturo Estrada. Éste último se convierte ahora en el único sobreviviente de dicho grupo.

Originario de Tlalpujahua, Michoacán, Monroy Becerril destacó por su habilidad técnica que le permitió incursionar en la pintura de caballete, murales, dibujos y grabados, siempre con una crítica y con la reflexión social.

El Dato: Su obra ha sido expuesta en varios países. Una de las últimas muestras fue El Legado de una escuela - Los Fridos, en 2025.

“La lucha social forma parte de miícompletamente con una sensibilidad revolucionaria y plástica que llevo en mi entraña. No podría pintar si no estuviera en la lucha social”, expresó el artista al recibir, en septiembre de 2024, la Medalla Bellas Artes de Oro en la disciplina de Artes Visuales.

Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, Monroy Becerril fue alumno de figuras emblemáticas del arte nacional, como Frida Kahlo, Diego Rivera, Raúl Anguiano, Agustín Lazo y José Chávez Morado. También fue estudiante en el Taller de Ensaye de Materiales Plásticos del Instituto Politécnico Nacional.

Como ayudante de Diego Rivera participó en obras emblemáticas, como el cárcamo de Chapultepec “El agua, origen de la vida”, y en el Museo Anahuacalli. También asistió a José Clemente Orozco en el mural “Alegoría Nacional”, obra plasmada en el muro parabólico del Auditorio de la Escuela Nacional de Maestros, así como a Juan O’ Gorman en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

De manera individual realizó murales como El beneficio de las vías de comunicación en la tierra, que se encontraba en el desmantelado edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conocido como Centro SCOP. Otro de sus frescos, La Adelita, las mujeres guerrilleras y sus amantes revolucionarios, se encuentra en el hotel La Posada del Sol, un edificio en la colonia Doctores que permanece en abandono desde hace años.

En el mundo cultural destacó no sólo por su producción artística, sino también por su labor como formador y activista cultural.

Fue profesor de artes plásticas en diversas escuelas del país, como en el Taller de la Gráfica Popular; en “La Esmeralda”, en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y en el Instituto Regional de Bellas Artes de Acapulco, Guerrero.Como residente en Cuernavaca, Morelos, también fue una figura clave en esa ciudad al ser impulsor de iniciativas culturales, como el Festival Miquixtli.

El Gobierno de ese estado lamentó ayer su partida y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. “Morelos despide a un grande del arte: Guillermo Monroy Becerril. Muralista excepcional, discípulo de Frida Kahlo y asistente de Diego Rivera, cuya vida y obra estuvieron ligadas a los pilares del arte mexicano”, escribió en sus redes sociales.

