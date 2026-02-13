La mexicana Aura García-Junco, finalista del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

La Denominación de Origen Ribera del Duero, y la editorial española Páginas de Espuma dieron a conocer hoy las obras finalistas de la novena edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. El jurado del certamen, después de un riguroso proceso de lectura y deliberación entre un elevado número de manuscritos presentados, ha seleccionado cinco obras que “destacan por su ambición literaria, solidez narrativa y singularidad en el estilo”, apunta el acta preliminar de la junta dictaminadora.

Proyecto que se ha consolidado como uno de los galardones de referencia de la literatura en lengua española, el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve vuelve a confirmar su capacidad para atraer talento procedente de distintos contextos culturales y geográficos. En esta edición, la lista de la selección final recae en obras firmadas por autores de México, Guatemala, Argentina, Perú y España, se hace patente el notable protagonismo de las escritoras, que representan la mayoría de las candidaturas finalistas.

Las obras finalistas son las siguientes: El fin del mundo (y otras utopías) de Aura García-Junco (México), Agua la boca de Rodrigo Fuentes (Guatemala), Personaje secundario de Sofía Balbuena (Argentina), El miedo terrible de ser un animal de Claudia Ulloa Donoso (Perú) y La raíz firme de las cosas de Margarita Leoz (España).

El jurado dará a conocer el próximo 19 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a la persona galardonada, quien recibirá un estímulo económico de 25 mil euros (509 mil 308 pesos mexicanos aproximadamente) y la publicación del libro por la Editorial Páginas de Espuma con circulación en España e Hispanoamérica.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, patrocinador del premio, es el organismo responsable de velar por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contraetiqueta ha superado rigurosos controles de calidad. La Editorial Páginas de Espuma viene realizando una labor editorial y cultural en torno al cuento que le ha situado como el primer sello especializado del género, con un catálogo compuesto por algunos de los mejores cuentistas de España y América Latina. En 2017 la editorial fue galardonada con el Premio Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), en el año 2019 recibió el Premio Nacional Mejor Labor Editorial Cultural que concede el Ministerio de Cultura de España, y en 2023 el Reconocimiento al Mérito Editorial UANLeer.

La finalista mexicana Aura García-Junco (Ciudad de México, 1988), estudió Letras Clásicas con un destacado aval de narradora, ensayista y guionista; fue seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español en 2021. Ha publicado, entre otros libros, Anticitera, artefacto dentado (2018), El día que aprendí que no sé amar (2021), Mar de piedra (2022) y Dios fulmine a la que escriba sobre mí (2023). Editora y antologa de Cuando hablamos de amor (2024). Colabora en diversos medios internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Desde 2020 combina la escritura literaria con la de guiones para cine y series.