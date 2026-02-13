Trabajadores de Radio Educación exigen pagos

Trabajadores de la emisora, ayer, durante el mitin afuera de la Secretaría de Cultura.

COLABORADORES de Radio Educación realizaron ayer un mitin afuera de las instalaciones de la Secretaría de Cultura federal, en Arenal 40, para demandar mejores condiciones laborales y denunciar pagos detenidos.

Entre música y mensajes de protesta, los manifestantes exigieron que se resuelva los pagos de servicios adicionales que les deben desde diciembre, que se garantice la contratación de colaboradores de la emisora y se ocupen las plazas vacantes detenidas.

Al mediodía, representantes del sindicato se reunieron a puerta cerrada con autoridades de la Secretaría de Cultura. Según Lourdes Garzón Mendoza, secretaria general del Sindicato de trabajadores de la emisora, el retraso de los pagos se atribuyó a nuevas medidas de Hacienda. “Argumentan que todo está en manos de la Secretaría de Hacienda, que habrá que esperar a que lo puedan procesar. Sin embargo, estos trabajos se vienen realizando desde el mes de diciembre”,

“Sobre los colaboradores están haciendo las carpetas, pero no hay fechas para los contratos ni el pago. En la cuestión de las plazas vacantes, tendremos una reunión para revisarlos”, dijo a La Razón.

Durante el mitin se hizo presente Fernanda Tapia, directora de la emisora, quien respondió a las acusaciones de estar ausente en sus oficinas, como dicen los trabajadores: “Creo que no ha habido una directora más presente. Un director puede o no estar en el lugar, pero está haciendo cosas por la estación, nunca he dejado a un trabajador sin una cita”.