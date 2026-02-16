OSN alista gala con repertorio mexicano para el Mundial

LA ORQUESTA Sinfónica Nacional (OSN), que arrancó este fin de semana su temporada 2026 con un concierto familiar que ofreció un viaje por la danza y el folclore universal, alista para los meses siguientes una programación marcada por la presencia de artistas extranjeros y un recital especial en marco del Mundial de Futbol, que inicia en junio en México.

En entrevista con La Razón, Ludwig Carrasco, director artístico de la agrupación, adelantó que alistan un programa enfocado en el repertorio nacional para el fin de semana del 12 al 14 de junio, días después del partido inaugural en la Ciudad de México. “Queremos que quienes visiten el país descubran también la música mexicana de la mano de la Sinfónica Nacional”, dijo.

16 conciertos incluye la primera temporada de la OSM

Esa gala en el Palacio de Bellas Artes incluirá obras emblemáticas como Fiestas, de Héctor Quintanar; Danza negra, de Salvador Contreras; el Danzón núm. 2, de Arturo Márquez, que se presentará acompañado por una coreografía del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), y La noche de los mayas, de Silvestre Revueltas.

Al hablar de las condiciones de la OSN en el contexto de restricciones presupuestales en el sector cultural, Carrasco aseguró que la agrupación no ha sufrido recortes y mantiene recursos similares a los de los últimos tres años. “Es exactamente la misma que en los últimos tres años. Creo que es como de ocho millones de pesos. Como yo no manejo nada de administración, solo sé que no ha habido ningún cambio y que seguimos con lo mismo de los últimos años”.

“Nuestra programación sigue los cauces normales; no hemos tenido ningún ajuste”, sostuvo, y aseguró que eso no les detiene de continuar con la invitación de solistas y figuras internacionales.

Para estos primeros seis meses, la agrupación contará con la participación de destacados artistas extranjeros, como el pianista francés Thomas Enhco, quien vuelve al país junto con Alondra de la Parra, como directora invitada.

La temporada también incluirá colaboraciones con directores de distintos países, entre ellos el mexicoamericano Robert Treviño, quien se presentará a finales de mayo con un programa de música del repertorio de Beethoven y Chaikovski y, una obra pocas veces interpretada, Cleopatra, de Hector Berlioz. “Tenemos especial interés de que él se presente con la Sinfónica Nacional porque somos una tierra de inmigrantes y de emigrantes; es importante ver que el talento no tiene fronteras y que el talento mexicano que se exportó con sus padres, ha florecido de una manera fantástica”, destacó.

En la programación también destaca el debut de la directora australiana Jessica Cottis, invitada en el marco de los 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Australia, así como la presencia de la directora de orquesta Shira Samuels-Shragg, de Estados Unidos.

FALLAS TÉCNICAS. En el concierto de apertura de la temporada, el viernes 13 de febrero, se reportaron fallas técnicas en los equipos que controlan los plafones del Palacio de Bellas Artes, situación que molestó a integrantes de la OSN. En respuesta, el INBAL aseguró que el problema se debió a la computadora de control y que “la pieza requerida no es de fabricación nacional, por lo que fue necesario realizar gestiones extraordinarias para su localización y adquisición”. Afirmó que la pieza ya se sustituyó.