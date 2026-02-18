‘No me he muerto’: Poniatowska desmiente noticias sobre su supuesto fallecimiento

La escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska negó los rumores sobre su supuesto fallecimiento, luego de que durante la mañana circularan masivamente publicaciones que afirmaban su muerte sin respaldo oficial.

La información comenzó a difundirse principalmente en X y Facebook mediante mensajes virales que aseguraban el deceso de la autora de La noche de Tlatelolco. En pocos minutos usuarios replicaron condolencias y homenajes, lo que incrementó la confusión entre lectores y medios digitales.

Ante la propagación de la versión, la propia Poniatowska apareció en un video difundido en redes sociales para aclarar su estado de salud. En el mensaje, la escritora fue tajante:

“Aunque tenga 93 años y sea una mujer mayor, estoy muy bien y no me he muerto”, dijo.

Un mensaje de Elena Poniatowska. pic.twitter.com/owuUS2ErI6 — Fundación Elena Poniatowska Amor (@FEPoniatowskaA) February 18, 2026

Posteriormente, la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. también emitió un posicionamiento público en el que confirmó que la información era falsa y aseguró que la autora se encuentra en buen estado.

El rumor se originó en cuentas apócrifas que difundieron un supuesto comunicado sobre su fallecimiento, en la que se simula la muerte de una figura pública para generar interacción y viralidad.

Incluso autoridades federales reaccionaron al tema y pidieron a la población verificar la información antes de compartirla, debido a la rapidez con la que la noticia falsa se propagó durante las primeras horas del día.

Elena Poniatowska, de 93 años, es una de las figuras más influyentes del periodismo narrativo y la literatura mexicana. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura y el Premio Cervantes (2013). Su obra ha abordado movimientos sociales, desigualdad y memoria histórica en México.

La circulación del rumor volvió a evidenciar el impacto de la desinformación en redes sociales y la velocidad con la que una versión no verificada puede convertirse en tendencia nacional, obligando incluso a los propios protagonistas a salir públicamente a desmentirla.

MSL