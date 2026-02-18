Claudia Sheinbaum niega muerte de Elena Poniatowska

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se tenga confirmada la muerte de la escritora Elena Poniatowska.
Esta mañana comenzaron a circular reportes en donde se afirma el deceso.
Durante su conferencia de prensa, una reportera gritó la información a Claudia Sheinbaum Pardo, quien con un gesto de sorpresa exclamó: “¿Cómo?”.
Tras pedir que se confirmara la información, detrás del templete su equipo gritó que el reporte era falso.
