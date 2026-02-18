Ante reportes falsos

Claudia Sheinbaum niega muerte de Elena Poniatowska

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó la muerte de la escritora Elena Poniatowska

La escritora Elena Poniatowska en imagen de archivo.
La escritora Elena Poniatowska en imagen de archivo. Foto: Especial.
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se tenga confirmada la muerte de la escritora Elena Poniatowska.

Esta mañana comenzaron a circular reportes en donde se afirma el deceso.

Durante su conferencia de prensa, una reportera gritó la información a Claudia Sheinbaum Pardo, quien con un gesto de sorpresa exclamó: “¿Cómo?”.

Tras pedir que se confirmara la información, detrás del templete su equipo gritó que el reporte era falso.

