Renuncia directora del Louvre, a cuatro meses del robo

A cuatro meses del histórico robo de las joyas de la Corona en el Museo de Louvre, en París, Francia, la directora del recinto, Laurence des Cars, renunció, dio a conocer ayer la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, de acuerdo con medios locales, entre ellos AP.

Después del robo, Laurence des Cars estuvo bajo el escrutinio público debido a que se revelaron problemáticas en el recinto, como la falta de mantenimiento, personal insuficiente y fallas en el sistema de seguridad, situaciones que derivaron en huelgas que mantuvieron cerrado por días el inmueble.

8 joyas fueron hurtadas en octubre de 2025

La renuncia de la directora fue aceptada por el presidente de Francia, quien calificó la dimisión como “un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto Louvre – Nouvelle Renaissance”, se informó en el comunicado que se difundió.

En octubre pasado, ladrones tardaron menos de ocho minutos en robar joyas de importante valor histórico, lo cual derivó en una investigación, además de revisiones sobre la situación del inmueble, incluyendo el informe del Tribunal de Cuentas francés el cual advirtió que el Louvre, en lugar de invertir en seguridad, destinó recursos a “operaciones visibles y atractivas”, entre 2018 y 2024.

El Dato: EL LOUVRE es el museo de arte más grande y visitado del mundo, con más de 10 millones de visitantes anuales.

La crisis no terminó ahí, ya que en febrero pasado cerró varias de sus salas por una inundación y antes ya había enfrentado afectaciones de este tipo en el Salon Carré. En noviembre del año pasado, una galería de antigüedades griegas y varias oficinas administrativas cerraron porque las vigas estaban frágiles.

Des Cars fue nombrada directora del Louvre en septiembre de 2021, por lo que llevaba 4 años en el cargo y fue la primera mujer en asumir la dirección en la historia del museo. De acuerdo con AP, había ofrecido renunciar el día del robo, pero la ministra de Cultura lo rechazó.

“Vi una realidad trágica, brutal y violenta para el Louvre, y como la persona a cargo, después de todo el duro trabajo realizado por los equipos ese día, me pareció correcto ofrecer mi renuncia”, señaló Laurence Des Cars, quien ahora tendrá un nuevo encargo centrado en la cooperación entre grandes museos; aún se desconoce si aceptó dicha labor.