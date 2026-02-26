Trabajadores del Imcine anuncian paro; denuncian irregularidades en contrataciones y falta de pagos

Trabajadores del Imcine anuncian paro de labores por irregularidades en contrataciones y falta de pagos

Las y los trabajadores del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) anunciaron un paro de labores a partir del 1 de marzo de 2026, en protesta por irregularidades en las contrataciones y la falta de pagos.

La decisión se da en un contexto de creciente inconformidad dentro del sector cultural, pues a inicios de febrero empleados de la Cineteca Nacional también denunciaron precarización laboral y retrasos en sus remuneraciones. Además, docentes del Centro de Capacitación cinematográfica (CCC) exigen trato justo al trabajo académico y que sus derechos laborales elementales sean respetados.

El cine nacional enfrenta una crisis que pone en riesgo la continuidad de sus proyectos y la difusión y creación de cultura.

En un comunicado difundido en redes sociales, las y los trabajadores por honorarios del Imcine señalaron que el irse a paro responde a la falta de certeza en sus contratos y a incumplimientos en los pagos correspondientes. La protesta busca visibilizar las condiciones laborales que, según ellos, han sido ignoradas por las autoridades culturales.

Dicho paro de labores iniciará el 1 de marzo y terminará hasta que se garanticen sus contratos y salarios.

“Al día de hoy, 25 de febrero, aunque ya hemos iniciado los trámites de contratación que garanticen los pagos correspondientes al periodo de enero a diciembre, estos aún no se han formalizado. Mientras tanto, se nos solicita continuar con nuestras labores, lo que nos genera una profunda preocupacion respecto a nuestra estabilidad laboral y al cumplimiento oportuno de nuestros ingresos”, señalan en el comunicado.

El pliego petitorio difundido por la cuenta de Instagram @denuncialaboral_imcine va dirigido a la dirección general del Imcine, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Cultura.

Los puntos que solicitan son:

El pago urgente y retroactivo a las y los trabajadores que llevan desde el 1 de enero de laborando sin contrato.

Contratación indefinida e inmediata y el reconocimiento a la especialización del personal.

Reconocimiento de antigüedad laboral .

Sueldos proporcionales a las actividades que realizan.

Espacios y medios para llevar a cabo sus labores diarias.

“El personal de honorarios parara actividades en su totalidad a partir del 01 de marzo de 2026, mientras el Instituto no garantice la seguridad del salario del personal de capítulo 3000, así como la creación de mesas de diálogo para regularizar las demandas que se han enunciado”, advierten.

Docentes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) también denuncian precarización laboral

Mientras tanto, la Coalición de Trabajadores Académicos del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. lanzó un comunicado en el que denuncian que, al ser contratados mediante el Artículo 3000, padecen:

Ausencia de seguridad social (IMSS e Infonavit).

Falta de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Nulo reconocimiento de antigüedad y/o estabilidad laboral.

Retrasos en pagos y vulnerabilidad contractual.

Además, adjuntaron ocho exigencias:

Reconocimiento formal de la relación laboral. Contratación por tiempo indeterminado conforme a la Ley Federal del Trabajo. Inscripción retroactiva al IMSS e Infonavit. Reconocimiento de la antigüedad real. Regularización del adeudo histórico de prestaciones. Mesa de diálogo institucional en un plazo máximo de 30 días. Garantías de no represalias. Asignación presupuestal específica para la regularización laboral.

Así mismo, solicitan que se establezcan los mecanismos necesarios para coadyuvar con la Dirección del CCC en la garantía de continuidad de la planta docente, en la mejora de la impartición de las materias, en cualquier rediseño del plan de estudios y en los mecanismos internos que haya que implementar para establecer la participación docente en favor de la actividad académica.

Cierran con: “No puede construirse una política cultural integral sobre la negación de derechos laborales elementales”.

📽️ Docentes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) denuncian precariedad laboral. Demandan un trato justo al trabajo académico y fijan un pliego petitorio de ocho puntos. pic.twitter.com/tBGVHY1iq9 — Cinéfilos en apuros (@cinefilosapuros) February 26, 2026