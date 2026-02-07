La Cineteca Nacional, uno de los espacios culturales más importantes de México, enfrenta un momento crítico, pues las y los trabajadores lanzaron un comunicado en el que advierten un paro de actividades en las tres sedes de la Ciudad de México —Xoco, Chapultepec y CNA— si no se atienden sus demandas laborales.

Pese a que estos espacios son clave para la difusión del cine nacional e internacional, quienes sostienen el funcionamiento de este recinto señalan que se encuentran bajo la precarización laboral.

Empleados de la Cineteca Nacional advierten paro en las tres sedes; denuncian precarización laboral

De acuerdo con el comunicado de las y los trabajadores de la Cineteca Nacional, alrededor del 70 por ciento del personal labora bajo esquemas de honorarios, por lo que no tienen acceso a seguridad social ni prestaciones básicas.

TE RECOMENDAMOS: En Campo Marte Feria BADA 2026 abre con artistas al centro

Los empleados también señalan que, pese al incremento en la carga de trabajo durante las últimas semanas, ya que no hay suficiente personal para los tres recintos y se van rotando, sus salarios no han mejorado y continúan sin contratos formales. Actualmente, señalan, perciben sueldos cercanos a los 9 mil 600 pesos mensuales, sin tener una remuneración adicional que cubra los traslados que deben realizar entre las sedes de la Cineteca.

Cineteca Nacional ı Foto: Cineteca Nacional

¿Qué exigen las y los trabajadores de la Cineteca Nacional? Este es el pliego petitorio

El pliego petitorio de las y los trabajadores de la Cineteca Nacional es el siguiente:

Basificación a los trabajadores, de lo contrario, asignación de contratos por un periodo mínimo de 1 a 3 años. Para renovación o no de los contratos, aviso al empleado de 90 días mínimo, previo al término de las actividades pactadas. Contratación de más personal para cumplir la demanda de las 3 sedes por cada una de las áreas de Cineteca Nacional Aumento significativo de salarios por cada una de las áreas de Cineteca Nacional Firmas de contratos donde se estipulen jornadas laborales de 40 horas semanales y descanso de dos días a la semana en todas las áreas de las tres sedes de Cineteca Nacional, para todas y cada una de las personas que laboran. Transparencia en la asignación de sueldos y presupuesto conforme a las actividades realizadas en cada una de las sedes.

De no atenderse estas demandas, las y los trabajadores advierten que procederán a realizar un paro total de actividades en las tres sedes de la Cineteca Nacional —Xoco, Churubusco y Chapultepec— y que, de persistir la negativa, iniciarán una demanda colectiva por la vía legal.