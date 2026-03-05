Elsa Cross: Sin amor, la poesía está muerta

La poeta, ensayista y traductora Elsa Cross (Ciudad de México, 6 de marzo, 1946) arriba a su cumpleaños 80 sumida en una obstinada conversación entre filosofía y poesía. Significativa trayectoria en los espacios literarios de México de más de 60 años, sustentada con una obra (ensayo, poesía, traducción y filosofía) reconocida con acreditados galardones (Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1989, Premio Xavier Villaurrutia 2007, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 2016, Premio Internacional Alfonso Reyes 2023, Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026...).

Su poesía ha sido publicada en antologías de una docena de países y, asimismo, volúmenes como Canto Malabar (1987), El diván de Antar (1990), Insomnio (2016), Nepantla (2019) o Isla Negra (2023) destacan por los aportes significativos dentro del horizonte lírico hispanoamericano a través del despliegue de una fronda lingüística en que distintas tradiciones filosóficas, religiosas, místicas y poéticas se entrecruzan.

“Cumplo 80 años y corroboro que todo conocimiento se erige en lo vivencial, en la práctica del transcurrir. Me acerqué a la filosofía de India y la meditación y lo he puesto en función de mi presencia de vida, todos estos años me he nutrido de esas correlaciones de manera inquietante en la búsqueda de la esencia de la poesía en lo espiritual y en su inquebrantable misterio”, expresó Elsa Cross en entrevista con La Razón por su cumpleaños, que celebrará el próximo viernes.

¿El misterio como una estimulación creativa? Es una presencia constante en mis poemas de juventud, quería llegar desnuda a los enigmas en un obstinado desafío; sin embargo, después de los años, esa concepción me produce extrañamiento: hoy lo percibo como una confrontación entre la vida y la muerte, parte integral de lo humano.

¿Vida y muerte en sustancial presencia en sus libros? Presencia que late como tensión poética, más allá de una tensión existencial: contradicciones que intento conciliar a través de la trascendencia que exige la creación artística, traspasando las suposiciones parciales de la misma oposición. La poesía debe arrimarnos a ese culminante y forzoso confrontamiento. La vida y la muerte transitan por el mismo acorde, por una similar concordia.

¿Cómo influye su experiencia en India en su poesía? Mis experiencias más importantes en India implicaron mucha interiorización, lo cual ha sido clave en la concepción de mi cosmos poético. Me cuesta trabajo separar a la poesía de mi paso por el hinduismo, materia prima de mis obcecaciones escriturales siempre en busca de una realidad más interna y universal desde un pertinaz diálogo entre filosofía y poesía.

¿Aparición de un cuaderno de poemas de amor en su cumpleaños 80: Tu otro nombre? Quizás sorprenda a algunos, pero el amor es necesario siempre, no importa la edad ni el tiempo. Fui jurado en un concurso de poetas jóvenes, me llamó la atención la no presencia de poemas de amor en los manuscritos enviados, me dejó inquieta. Sin amor, la poesía no existe. Me dio mucho placer escribir Tu otro nombre: un poemario en que aparecen amantes abrazados en la voluntad devoradora de la pasión sensual, encadenados a un tiempo desafiante y consumidos por el ardor de Dios.

¿Resonancias de otros poemarios suyos? Está conformado por 22 secciones: fragmentos del tiempo en progresiones temáticas que dialogan entre sí y regresan al origen. En Tu otro nombre cito a muchos autores de manera espontánea: López Velarde, Rilke, Saint-John Perse, Omar Khayyam, Shakespeare... Sí, hay ecos de otros poemas míos. Este libro me acercó a muchas tradiciones, a muchos poetas admirados desde siempre: abordar el amor propicia cobijarse en cadencias ajenas de veneración absoluta.

¿Cómo recibe el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026? Se suma a los regalos que he estado recibiendo por mi cumpleaños. Agradezco la gentileza del jurado. Este premio me alegra por dos cosas: por el nombre de José Emilio Pacheco, a quien admiro por su significativa obra, y porque se otorga en Yucatán: tierra muy presente en mi poesía.

Elsa Cross, 80 aniversario

Cuándo: 5 de marzo

Dónde: Auditorio Divino Narciso de la U. del Claustro de Sor Juana

Horario: 12:30 horas