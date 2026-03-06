¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 6 al 8 de marzo?

Fin de semana enclavado en los festejos por el Día Internacional de las Mujeres: 8 de marzo. Presentamos aquí varios eventos culturales en los cuales se rinde tributo a las mujeres en el despliegue de una programación (danza, música, ópera, artes plásticas, jazz, literatura...) de atractivas propuestas en los entornos femeninos.

1. La Peña de Pau y Odette

Bulevar Arcoíris, bajo coordinación de las gestoras culturales Paulina Rojas y Odette Alonso, presenta la Peña de Pau y Odette. Lectura de textos líricos a cargo de las poetas Araceli Amador, Gabriela Villa y Sabina Orozco. Colofón con ‘Micrófono abierto’ a los participantes, quienes podrán realizar comentarios o compartir textos propios. Celebración del Quinto Aniversario de la Librería El Último Encuentro, que oferta un atractivo catálogo de libros usados (cine, arte, música, literatura...) y novedades de accesible precio. Ambiente cordial donde se dan cita amantes incondicionales de la poesía, la conversación clarividente y el arte en general.

Dónde: Librería El Último Encuentro. Puebla 45, Segundo Piso. Colonia Roma Norte. CDMX

Cuándo: sábado 7 de marzo, 2026

Horario: 18:00 horas

Entrada Libre

La Peña de Pau y Odette ı Foto: Especial

2. Solistas de Bellas Artes y Compañía de Ópera honrarán a compositoras mexicanas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Ópera y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), rendirán homenaje a las creadoras musicales del continente con el concierto Resonancias femeninas: Compositoras latinoamericanas. A cargo del elenco del EOBA, el concierto contará con la dirección musical de la soprano mexicana Irasema Terrazas.

Un viaje histórico y emocional que unirá épocas distantes en el tiempo es la propuesta musical de Compositoras Mexicanas, próxima presentación de Solistas Ensamble de Bellas Artes el viernes 6 de marzo, a las 18 horas, en el anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso de la UNAM, bajo la dirección huésped de Verónica Murúa.

El programa incluirá obras de Beatriz Corona, Diana Syrse, Patricia Moya, Gina Enríquez, Georgina Derbez, Gabriela Ortiz, María Granillo, Verónica Tapia y de Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue fuente de inspiración para estas creadoras. Asimismo, habrá piezas de Estrella Cabildo y Nubia Jaime Donjuan, comisionadas para este concierto, por encargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO).

Cada una de estas autoras contemporáneas ha desarrollado una intensa carrera, cuya calidad se refleja en la constante inclusión de sus obras en recitales del país y del extranjero. Por eso, la CNMyO destaca, dentro de sus ejes de trabajo, la labor de las mujeres músicas en ciclos, programas y actividades para visibilizarla e impulsarla.

De la “Décima Musa” se interpretará su villancico Madre, la de los primores, escrito en 1686 en honor a la Virgen María. Otras obras mostrarán la diversidad musical histórica de la mano de sus autoras, como los debuts de Coyolxauhqui, flor de cicuta, de Estrella Cabildo, y El Crisol prometido, de Nubia Jaime Donjuan.

El repertorio ofrecerá, de Diana Syrse, Xochiatl y La tortura, de la ópera homónima de Giacomo Puccini, en versión para soprano y piano; ¿En qué te ofendo mundo?, de Gina Enríquez, y A su retrato y Still ist die Nacht, de Georgina Derbez. También se escucharán Seis sonetos de Sor Juana, de Patricia Moya; Cinco Canciones para Coro Mixto, inspirada en poemas de la célebre monja jerónima, de Verónica Tapia; Canciones de agua, de Gabriela Ortiz; Corazón Coraza, de Beatriz Corona, e Iluminados de sonrisas, de María Granillo.

Este concierto forma parte de las actividades artísticas del INBAL con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) y tiene la finalidad de recuperar el legado de las creadoras musicales de América Latina, así como reafirmar su participación en la definición de la identidad cultural y artística de la región. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el programa celebra el talento, la sensibilidad y la fuerza creativa de compositoras que han marcado nuestra historia musical, mostrando la transición hacia lenguajes contemporáneos y dando forma a una pluralidad de formatos, desde lo electroacústico y folclórico hasta lo sinfónico.

Obras: Tránsito y Sólo por el rocío, de Gisela Hernández; Panis angelicus, Lasciati Amare y La casita, de Dolores Castegnaro; A unos ojos, de Rocío Sanz (Rubén Darío); Segundo ciclo de romanzas, de Modesta Bor; A veces un no niega, de Jacqueline Nova; Al banco solitario y Carnavalito, de Yvette Souviron; Gracias a la vida, de Violeta Parra, con arreglo de Santiago Vera; y Canciones del agua, de Gabriela Ortiz (Pablo Neruda).

El EOBA, con dirección artística de Marcelo Lombardero y coordinación artística de Cassandra Zoé Velasco, cerrará el programa con una obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz (1964), una de las creadoras de música de concierto más relevantes y celebradas en la actualidad, galardonada con premios Grammy.

Actividad musical que tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 19 horas en el Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque; viernes 6 de marzo, a las 18 horas, en el anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso de la UNAM; y el sábado 7 de marzo a las 11:30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Centro Histórico), ambos con entrada libre.

Solistas de Bellas Artes y Compañía de Ópera honrarán a compositoras mexicanas ı Foto: Especial

3. Exposición Museo Frida Kahlo

En el marco del Mes de la Mujer, el museo Frida Kahlo presenta una exposición temporal que podrá visitarse hasta el 29 de marzo de 2026. La muestra reconoce a diversas mujeres que formaron parte del entorno personal y creativo de Frida Kahlo, cuyos objetos se conservan hoy en la colección de la Casa Azul. A través de obras, documentos y objetos distribuidos en distintos espacios del museo, el público podrá acercarse a historias de creadoras como Modesta Fernández, Merced Zamora, Concha Michel, Carmen Caballero y Matilde Poulat, cuyas trayectorias permiten comprender mejor el ambiente cultural que rodeó la vida de Frida. La exposición se complementa con actividades especiales y talleres dentro del programa del Mes de la Mujer, orientados a reconocer la memoria, el trabajo y el legado de las mujeres que acompañaron el universo creativo de la artista.

Dónde: Museo Frida Kahlo. Londres 247, Del Carmen, Coyoacán. Ciudad de México.

Exposición Museo Frida Kahlo ı Foto: Especial

4. Actividades por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), ofrece a nivel nacional una serie de actividades para ponderar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y una vida libre de violencia. El trabajo artístico y comunitario que la DGVC realiza en territorio se traduce en talleres que ponen al centro la labor comunitaria de las mujeres y las lenguas originarias que abren espacios para que niñas, jóvenes y mujeres compartan su experiencia de forma pública.

Actividades destacadas. Jornada cultural por el Día Internacional de la Mujer

Voces que florecen: Mujeres del Poniente, arte y autonomía

Sábado 7 de marzo, 11:30 a 15 horas

Ciudad de México | Ex Fábrica de Pólvora

Exposición y jornada artística que reúne a creadoras de la zona poniente para compartir procesos, experiencias y propuestas de música, teatro y performance.

Actividades por el Día Internacional de la Mujer ı Foto: Especial

5. Música UNAM

Música vocal

Solistas Ensamble de Bellas Artes ofrece un concierto con obras de compositoras desde el periodo novohispano hasta la actualidad.

Anfiteatro Simón Bolívar y Colegio de San Ildefonso: viernes 6 de marzo, 6:00 p.m.

Boleto: 50 pesos

Electroacústica multicanal y percusiones

Este concierto incluye una recopilación de cinco obras sobre los ecosistemas naturales. Tania Rubio invita a reflexionar sobre los sistemas dinámicos y complejos en un planeta en el que se unen especies y máquinas.

Sala Carlos Chávez: sábado 7 de marzo, 6:00 pm.

Boleto: 100 pesos

OFUNAM 90 años | Primera temporada 2026 | Mujeres solistas de la OFUNAM

Charla

La flautista Alethia Lozano y la arpista Janet Paulus, integrantes de la OFUNAM, con Elisa Schmelkes como moderadora, darán una charla previa al concierto donde revisitarán un panorama más amplio sobre las obras que integran el programa.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 7 de marzo, 7:00 pm

Concierto

Por tercera ocasión consecutiva, la OFUNAM ofrece un programa donde participan como solistas mujeres integrantes de la propia orquesta: Beverly Brown, Patricia Hernández, Nadejda Khovliaguina, Alethia Lozano, Ekaterine Martínez, Alma Osorio, Janet Paulus, Ewa Turzanska, Mariana Valencia y Ana Caridad Villeda. En esta ocasión interpretarán bajo la dirección de Ligia Amadio obras de Eduardo Angulo, Cécile Chaminade, Sarasate, Stamitz y Vivaldi.

Sala Nezahualcóyotl: 8:00 pm

Boleto: Primer piso, 240 pesos; orquesta y coro, 160 pesos; y segundo piso,100 pesos.

Música UNAM ı Foto: Especial

6. Actividades enfocadas en la arquitectura como parte de la programación del Día Internacional de la Mujer (8M) 2026

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (MCEDRFK), el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) y el Museo Nacional de Arquitectura (MUNARQ), presentan tres actividades enfocadas en la arquitectura como parte de la programación del Día Internacional de la Mujer (8M) 2026. A través de las sedes que integran el programa, se busca profundizar y dialogar sobre la figura de las arquitectas en México, así como conmemorar y destacar la trayectoria de la arquitecta Ruth Rivera Marín (1927-1969). Asimismo, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Palacio de Cultura Banamex preparan para 2027 —con motivo del centenario de su nacimiento— una exhibición curada por el escritor y curador Juan Coronel.

El sábado 7 de marzo a las 12 horas, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, lugar que por más de diez años fue hogar de Ruth Rivera —figura clave de la arquitectura moderna mexicana y del INBAL—, llevará a cabo el conversatorio El legado de Ruth Rivera Marín, con la participación de la Dra. Cristina López Uribe, especialista en historia de la arquitectura mexicana del siglo XX; la Dra. Laureana Martínez Figueroa, especialista en expresiones artísticas y arquitectónicas desde una perspectiva de género; y el Mtro. Juan José Kochen, periodista, editor y consultor. Moderará la Mtra. Valentina García Burgos, directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

Programa. Conversatorio: El legado de Ruth Rivera Marín

Sábado 7 de marzo, 12 horas

Entrada libre | Cupo limitado: 40 personas. Sede: Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Dirección: Altavista y Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Actividades enfocadas en la arquitectura como parte de la programación del Día Internacional de la Mujer (8M) 2026 ı Foto: Especial

7. Ciclo Mujeres: Curar, danzar y gozar

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, invitan al ciclo Mujeres: Curar, danzar y gozar, que se llevará a cabo del 7 al 29 de marzo en el Centro Cultural del Bosque, con el objetivo de convocar a la memoria, la reflexión y la acción colectiva de las mujeres desde la danza.

Esta jornada, presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer, propone un espacio de encuentro intergeneracional para fortalecer vínculos a través de la escena y la formación. La programación es el primer resultado del Consejo Curatorial de Mujeres 2026-2027 de la CND, iniciativa que busca transformar los espacios de la danza para priorizar a las mujeres, las diversidades y los grupos prioritarios.

El Consejo reúne voces de académicas, gestoras, intérpretes y creadoras escénicas, así como de estudiantes de las escuelas profesionales del INBAL, quienes trabajan en colaboración con la CND para fortalecer el diálogo entre la creación, la investigación y la formación en la conformación de la programación artística. Este espacio curatorial reúne la experiencia de Amada Domínguez Robles, codirectora de la Compañía Travesías Escénicas; Citlali Rojas Pedroza, directora de la plataforma Frenesí; Claudia Cabrera Sánchez, directora del Centro de Investigación Coreográfica e investigadora del CENIDI Danza del INBAL; Rían Lozano, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; Jessica Daniela García Tovilla, artista escénica de la Escuela Nacional de Danza Folklórica; y Loretta Valentina Soto Muñiz, bailarina y creadora en formación de la Academia de la Danza Mexicana.

Programación Escénica. El ciclo inicia el sábado 7 de marzo en el Pabellón Escénico con el Taller Coreográfico de la UNAM, bajo la dirección de Irina Marcano. Presentarán Creadoras en el tiempo, un programa que viaja desde la icónica Danza para mujeres (1970) de Gloria Contreras, hasta el estreno de 3%, pieza que busca humanizar las actuales estadísticas migratorias.

Ciclo Mujeres: Curar, danzar y gozar ı Foto: Especial

8. Conmemora el INBAL el Día Internacional de la Mujer

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO), se unen a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), con una serie de actividades que buscan convertir la experiencia artística en una forma de diálogo entre artistas y público. Se trata de un programa de ocho conciertos a cargo de las diferentes agrupaciones musicales y corales del INBAL, en los que la mirada y la escucha se enfocarán en autorías históricamente subrepresentadas, con el propósito de visibilizar el trabajo de compositoras e intérpretes.

Con la dirección huésped de la mexicana Edith Mora y dentro del ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas, la agrupación ofrecerá el concierto titulado Voces que anhelan respirar en libertad, que incluye obras de las estadounidenses Caroline Shaw, Shara Nova y Ayanna Woods, además de Kile Smith, Dietrich Buxtehude y Josquin des Prés, que en conjunto plantean cuestionamientos sociales y humanitarios, en busca de un futuro más justo.

En el programa destacan las obras “Son Sol”, de la compositora sonorense Nubia Jaime Donjuan, quien se ha distinguido por visibilizar el trabajo de la mujer en la escena musical del país, y “Alis Volat Propiis” (Ella vuela con sus propias alas), de la surcoreana-estadounidense Soon Hee Newbold.

El programa se complementa con las serenatas de Vasily Kalinnikov, Edward Elgar y Mieczyslaw Karlowicz. Otra presentación estará a cargo del grupo Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de la maestra invitada Verónica Murúa, el viernes 6 de marzo a las 18 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Titulado Compositoras mexicanas, el programa incluirá los estrenos mundiales de “Coyolxauhqui, flor de cicuta”, de Estrella Cabildo, y “El crisol prometido”, de Nubia Jaime Donjuan, además de obras de Patricia Moya, Verónica Tapia, Beatriz Corona, Georgina Derbez, Gina Enríquez, María Granillo, Gabriela Ortiz y Diana Syrse.

El Estudio de la Ópera de Bellas Artes compartirá el programa Resonancias femeninas: Compositoras latinoamericanas, bajo la dirección musical de la soprano Irasema Terrazas, que recupera el legado de las creadoras de música, desde el barroco hasta la actualidad, y reafirma la autoría femenina como parte esencial de la identidad sonora latinoamericana. Se presentará el sábado 7 de marzo a las 11:30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, con piezas de Gisela Hernández, Modesta Bor y Jacqueline Nova —quienes permitieron la transición hacia lenguajes contemporáneos y abrieron camino con sensibilidad y firmeza—, así como de Dolores Castegnaro, Rocío Sanz, Yvette Souviron, Violeta Parra y Gabriela Ortiz, con obras que evidencian la diversidad de formatos, desde lo electroacústico y folclórico hasta lo sinfónico.

El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC), bajo la dirección de su titular José Luis Castillo, participará en el Día Internacional de la Mujer con el concierto Aliqua, dedicado especialmente a la música creada por compositoras contemporáneas de varias partes del mundo. El programa lo conforman obras de Rebecca Saunders, de Gran Bretaña; Kaija Saariaho, de Finlandia; Liao Lin-Ni, de Taiwán; Sung Ji Hong, de Corea del Sur y Estados Unidos; y Liza Lim, de Australia. Se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Conmemora el INBAL el Día Internacional de la Mujer ı Foto: Especial

9. Feria Internacional del Libro de Coyoacán. FILCO 2026

Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2026, la cual tendrá lugar del 6 al 15 de marzo en los espacios del Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario de la entidad con acceso gratuito. Participación de 900 sellos, 140 casas editoriales, más de 2 mil invitados y unas 350 actividades. Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca, y la Universidad Autónoma de Hidalgo son los invitados de honor en el despliegue de un programa con autores de prestigio internacional como el narrador británico Irvin Welsh, la novelista colombiana Laura restrepo, el poeta español Luis García, el escritor portugués José Luis Peixotpo y el narrador mexicano Juan Pablo Villalobo.

Se complementa la presencia de autores con Elena Poniatowska, Elmer Mendoza, Coral Bracho, Agustín Monsreal, Juan Villoro, Edurdo Matos Moctezuma, Adolfo Castañón, Alberto Ruy Sánchez, Guadalupe Loaeza, Carmen Boullosa, amén de representantes de otras disciplinas como el científico Antonio Lazcano, el muralista Ariosto Otero Reyes, y las vocalistas Amandititita y Vivir Quintana.

Reino Unido ofrece una cartelera con bandas de gaitas, conciertos de rock británico, talleres, un ciclo de cine, un rally de Sherlock Holmes y un conversatorio por los 250 años del nacimiento de Jane Austen. Por su parte, Tlaxcala trae presentaciones editoriales, mesas de lecturas, recitales poéticos en lenguas originarias y un concierto de la banda Murga Xicohtl. El municipio Huajuapan de León acercará a los visitantes a las tradiciones culturales de estado de Oaxaca; mientras que la Universidad Autónoma de Hidalgo presenta la obra de teatro Hamlet 3.5, homenaje a José José con el grupo Midnight Blues y el ensamble Universitario Levi, complementados con presentaciones editoriales.

Se entregarán los siguientes reconocimientos: Premio Humanismo FILCO 2026 al historiador Carlos Martínez Assad; Premio Excelencia Literaria Iberoamericana al poeta Luis García Montero; Premio Periodismo Cultural FILCO 2026 a Humberto Musachio; Medalla José Juan Tablada al poeta Efraín Bartolomé; y III Premio Nacional Sophia-FILCO de Literatura Joven en las categorías de poesía y relato breve. Asimismo, se realizarán homenaje a Miguel León-Portilla, Ofelia Medina, Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis, entre otros.

Actividades varias centradas en el año del Mundial de Futbol y el eje temático Mujer y Cultura dentro del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo. Destaca el Pabellón Internacional con 10 países participantes donde el público podrá tener contacto con sus literatura, artesanía, tradiciones y esencial cultural.

Dónde: Jardín Hidalgo y Jardín Centenario de Coyoacán

Cuando: del 6 al 15 de marzo, 2026

Entrada Libre

Giovani Gutiérrez anuncia la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán. ı Foto: Especial.

10. Festival Eurojazz

Segundo fin de semana de la cartelera del Festival Eurojazz: Sábado 7 de marzo (15:00 horas): trompetista franco-marroquí Daoud: hip-hop, R&B y electrónica. 18:30 horas, Mieczysław Szcześniak y el Trío Krzysztof Herdzin (Polonia): Canciones de ayer (piezas emblemáticas de The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie y Stevie Wonder con arreglos de jazz). Emisión especial por el Día Internacional de las Mujeres, domingo 8 de marzo. Tres conciertos protagonizados por féminas. 13:00 horas, pianista española Marta Sánchez Trío (ritmo, armonía y melodía en lazos poéticos). 16:00 horas, Raquel Kurpershoek (Países Bajos): cantante y compositora especializada en música latinoamericana fusionada con jazz. 19:00 horas, Hania Derej Trio, (Polonia): sonidos electrónicos y jazzísticos con elementos neoclásicos. Domingo 8 de marzo (14:30 horas) Dahliazul; 17:30 horas: Iraida Noriega.

Dónde: Areas Verdes del Cenart

Cuándo: Fines de semanas hasta el 15 de marzo del 2026

Horario: a partir de las 13:00 horas

Entrada gratuita